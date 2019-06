BIVŠA PORNO GLUMICA PRIKLONILA SE PERNARU: Otišla iz Živog zida, a sada agitira: ‘Javite se u inbox, ispunite pristupnicu…’

Aleksandra Bukovčan, poznatija kao Alexa Wild, proploga je tjedna napustila Živi zid napisavši da ne podržava diktaturu koaj je ondje zavladala. Ujedno je pozvala članove da se pridruže stranic koju osnivaju bivši živozidaši Ivan Pernar i Branimir Bunjac

Bivša porno glumica umjetničkog imena Alexa Wild, a građanskog imena Aleksandra Bukovčan do nedavnog je raskola unutar Živog zida bila članica te stranke, a potom je odlučila istupiti iz nje i krenuti za najpoznatijim disidentom iz Živog zida, Ivanom Pernarom. Koprivničanka Bukovčan danas je putem Facebooka pozvala bivše i sadašnje nezadovoljne članove Živog zida iz svoje županije da se priključe Stranci Ivana Pernara koja je u osnivanju.

“Članovi iz Koprivničko-križevačke županije slobodno se javite u inbox kako bi mogli i pismeno ispunit”, napisala je Bukovčan objavivši i pristupnicu budućoj Pernarovoj stranci.

PERNAR OSNIVA STRANKU IVANA PERNARA: ‘Pristupnicu je noćas potpisalo već 2700 ljudi. Idemo na predsjedničke izbore!’

Izašla iz Živog zida zbog diktature

Bukovčan je prošloga tjedna napustila Živi zid, a razloge te odluke objasnila je u objavi na Facebooku.

“Razlog je jednostavan, ne podržavam takvu diktaturu i nisam očekivala i vjerovala da jedna osoba može baš sve, ajmo reć’ iskusila sam to i na svojoj koži, ali nebitno. Živi zid sam pratila i simpatizirala zadnje 4 godine i to isključivo radi gospodina Ivana Pernara i kasnije i gospodina Branimira Bunjca, a sada kada oni više nisu Živi zid nemam ni ja šta da podržavam više. (…) Gospodina Pernara sam imala prilike i upoznati i popričati sa njim i mogu samo reći kako je on jedna iskrena i neiskvarena osoba i dajem mu svaku riječ za pravo koju je posljednjih dana izrekao a posebno danas. Smatram da su gospodin Pernar i Bunjac ti koji su najviše, ajmo reći, digli na noge stranku a ujedno i pridobili mnoge ljude uz sebe svojim nastupima i govorima u i van Sabora, ljudi su ih jednostavno zavoljeli i podržavaju ih kao i ja”, napisala je među ostalim Bukovčan dodavši kako vjeruje da je ovo “novi početak borbe protiv sustava na svim razinama”.