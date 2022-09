Na RTL televiziji krenula je šesta sezona showa "Život na vagi“, a u RTL Direktu gostovala je bivša natjecateljica Nina Martina Korbar.

Uvodno je govorila o teškim trenucima s kojima se bivši sudionici showa susreću kada se kamere ugase.

"Zapravo shvatiš da ono kad si mislio u showu da je teško, onda izađeš i shvatiš da je puno teže kad izađeš u realan svijet. U showu smo u idealnim uvjetima, zaštićeni smo, nema stresa, jedeš kako ti je propisano, nemaš puno mjesta za posrnuti. Onda izađeš i tu kreće ta borba gdje shvaćaš da nije poanta da trebaš uvijek biti savršen, da nema mjesta greškama, da sve mora biti sad i odmah već shvaćaš da je to ipak proces. Nisi se preko noći nadebljao, ne možeš preko noći ni smršaviti. Potrebno je strpljenje, disciplina i određene godine da promijeniš svoj život“, rekla je.

Lijenost je veliki problem

Dodala je da joj je bilo najteže pomiriti se s time da to ne ide preko noći i shvatiti da nije poanta samo smršaviti već stvarno mijenjati životne navike. "Smatram da je kod nas koji smo bili pretili, kod onih koji jesu i bore se s kilažom, veliki problem je lijenost i izlazak iz zone komfora. Mi bismo sve 'Ja bih smršavio, ali bih si ostavio malo starog režima'. To tako ne ide. Držim se režima, nije lako, imam 90 kilograma, nisam mršavica, ali sam sretna što uspijevam održavati kilažu koja je relativno normalna i održavati taj dobar stil života", rekla je Nina Martina.

Rekla je da treba krenuti malim koracima. "Možda to da ćeš promijeniti večeru, onda nakon dva tjedna se početi malo više kretati. Male promjene vode do cilja bez opterećenja što vaga pokazuje. Kad vježbaš i zdravo se hraniš normalno je nekad posrnuti. Ne postoji savršena linija do uspjeha, ali je potrebno malim koracima ići naprijed i ne opterećivati se s vagom", kazala je bivša natjecateljica.