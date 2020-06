BIVŠA MOSTOVKA OBJASNILA KAKO JE PREŠLA KOD ŠKORE: ‘U 15 minuta dobila sam njegovo povjerenje, nisam puno razmišljala’

‘Razumjeli smo se oko svih problema koji muče ne samo Slavoniju, nego cijeli ruralni prostor. To su bili razlozi zbog kojih sam u samo 15 minuta zaslužila Škorino povjerenje. Ja sam pristala, nisam previše razmišljala’, kaže Ružica Vukovac

Bivša članica Mosta Ružica Vukovac u utorak je pristupila Domovinskom pokretu Miroslava Škore. Objašnjavajući svoje motive kazala je kako isprva nije planirala biti politički aktivna te je mislila da će njezin politički put završiti izlaskom iz Mosta.

“Imam obavezu prema selu i poljoprivredi. Meni je jasno da je Most većinu mandata bio u oporbi i da je to bilo nemoguće, ali mene je Most neutralizirao i ipak sam odlučila da to neće biti kraj”, kazala je Vukovac gostujući na N1.

‘Pristala sam, nisam previše razmišljala’

Govoreći o razlozima pristupanja Domovinskom pokretu, kazala je kako je Most u predsjedničkoj kampanji itekako surađivao sa Škorom.

“Odlukom Mosta smo odlučili podržati gospodina Škoru i meni se svidio način na koji promišlja o problemima u Slavoniji. Razumjeli smo se oko svih problema koji muče ne samo Slavoniju, nego cijeli ruralni prostor. To su bili razlozi zbog kojih sam u samo 15 minuta zaslužila njegovo povjerenje. Ja sam pristala, nisam previše razmišljala”, rekla je Vukovac.

‘Svoj put sam našla u Škorinoj ekipi’

Vukovac je otkrila i koje je njezino poslanje u politici.

“Moje osobno poslanje i moji razlozi zašto se ja uopće bavim politkom su nešto sasvim drugo. Ja bez poljoprivrede ne znam dalje. To ću vjerujem puno lakše odraditi u ekipi Miroslava Škore. Ja moram naći svoj put, a svoj put sam našla u ekipi Miroslava Škore. Razumijemo se, prihvatio je taj program”, istaknula je Vukovac.

Kratko se osvrnula i na zakone vezane uz poljoprivredu koje je donijela ova Vlada.

“Najveći dio zakona koja je ova Vlada donijela su neustavni zakoni. Ova Vlada je dozvolila sebi donositi propise bez da je pitala same poljoprivrednike. Donositi propise bez da ste pitali onoga na koji se to odnosi je kardinalno loše”, kazala je Vukovac gostujući na N1.

