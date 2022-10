Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić komentirala je održavanje Krimske platforme u Zagrebu.

"Ovo je vrlo značajno za Hrvatsku, ako pogledamo koje su političke teme s kojima se suočava svijet i Hrvatska. Rast troškova života, pandemija, rast cijena energenata, inflacija i problem globalne inflacije, rat u Ukrajini… Sve su to stvari s kojima se građani u Hrvatskoj i svijetu suočavaju svaki dan. Za rješavanje tih problema morate biti dio globalne rasprave i rješenja", rekla je za N1.

Kako navodi, ovakva prepoznatljivost daje nam mogućnost da utječemo na svoju sudbinu na globalnom nivou. "Zato nam je ugled zemlje koja želi sudjelovati u rješavanju problema bitan. Ovo je rat koji se reflektira na naš život, na našu mogućnost da se vozimo autom i da se grijemo. Stavljanje Hrvatske na svjetsku pozornicu ima za funkciju da ne dođe do globalnog zamora", rekla je.

'Hrvatska je na strani žrtve'

Osvrnula se na komentare predsjednika Zorana Milanovića o Krimskoj platformi. "Reći da je Hrvatska neutralna je potpuno krivo. Hrvatska nije po strani u ovom sukobu. Hrvatska je članica NATO-a i EU. Sve su druge multilateralne organizacije gotovo pa nestale s europske pozornice. Primjerice Vijeće Europe. Sjećam se kako smo se trudili da postanemo dio Vijeća Europe, a danas se nitko ne sjeća da ono postoji. Hrvatska je na strani žrtve. Ona podržava Ukrajinu u njezinoj borbi da oslobodi svoj teritorij i preživi. Svima nam mora biti jasno da je ovo rat koji, da se ne vodi u Ukrajini, mogao bi se voditi u Poljskoj, Moldaviji ili nekoj bližoj državi. Prvi cilj bio bi Gruzija, a drugi možda Zapadni Balkan, gdje već duže vrijeme vlada putinovska politika", kaže Pusić.

"Ne razumijem što znači 'ne gurati se u prvi plan'. Sve značajnije zemlje članice NATO-a već su uključene u obuku ukrajinskih vojnika. Hrvatska je i na ruskoj listi neprijateljskih zemalja. Ludo je govoriti da se mi ulizujemo takvoj diktatorskoj vlasti. Ne postoji razlog da se mi vežemo uz takav tip vlasti u Rusiji. U svačijem je interesu da Rusija ima bolju vlast od ove. Simbolička gesta treninga i obuke ukrajinskih vojnika je na neki način više u hrvatskom nego u ukrajinskom interesu. Ozbiljne obuke obavljaju druge članice NATO -a."

'To je tipična reakcija našeg predsjednika'

Kaže kako se izjave predsjednika Milanovića ne mogu tumačiti kao ništa drugo nego kao da je nasjeo na provokaciju. "Vrlo je očito iz svega što je izašlo van da predsjednik države tu protokolarno nije dobio mjesto i ne mogu to tumačiti kao ništa drugo nego kao namjernu provokaciju. Provokacija je uspjela jer u slučaju Zorana Milanovića uspije svaka provokacija tog tipa. On se uhvatio na mamac i izgovorio to što je izgovorio. Nancy Pelosi, i da je penzionerka u Kaliforniji, imala bi ogroman politički značaj. Ona je jedna od najprominentnijih figura u američkoj političkoj funkciji. Moje je mišljenje da je to tipična reakcija našeg predsjednika", rekla je.

"Ovdje se radi o ugledu i poziciji države. Za nas je važno da je predsjednica Kongresa SAD-a ovdje. Ako nemaš suosjećanje za ljude pod ovakvom vrstom terora, onda uopće nemaš suosjećanja", rekla je.