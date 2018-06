‘Imate osobu koja završi u zatvoru zato što je verbalno prijetila, a imamo ovaj slučaj koji se može različito tumačiti’

Nakon što je jučer izrečena nepravomoćna presuda Zdravku Mamiću i suoptuženicima Zoranu Mamiću, Milanu Pernaru i Damiru Vrbanoviću, koji su proglašeni krivima za USKOK-ove optužbe o izvlačenju oko 116 milijuna kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna te ih je osudio na zatvorske kazne, pri čemu je Zdravko Mamić dobio šest i pol godina zatvora, on je u svojoj izjavi novinarima kasnije rekao da se neće vratiti u Hrvatsku, te da ‘oni koji su mu napakirali takvu presudu neće mirno spavati’ jer će se on boriti ‘oružjem koje još nije viđeno na ovim prostorima’.

O cijelom se slučaju raspravljalo i u HRT-ovoj emisiji Otvoreno. Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt rekla je da nije iznenađena Mamićevim odlaskom iz Hrvatske u ovoj situaciji jer zakon to omogućava pa je već bilo sličnih slučajeva. ‘U nekim drugim državama EU osumnjičenik za ozbiljno kazneno djelo dobije narukvicu ili mu se oduzme putovnica. Hrvatski zakon u ovoj fazi postupka to ne predviđa’, rekla je Škare Ožbolt. Kada je pak riječ o njegovim izjavama nakon izricanja presude, bivša ministrica smatra da bi se one mogle shvatiti i kao prijetnje pravosudnim tijelima u Hrvatskoj.

‘Imate razne slučajeve, imate osobu koja završi u zatvoru zato što je verbalno prijetila, a imamo ovaj slučaj koji se može različito tumačiti’, rekla je. S tim se slaže i bivši šef USKOK-a Željko Žganjer, koji kaže da Mamić sebi takvom retorikom zapravo čini medvjeđu uslugu. Upitan za komentar presude i visine kazne, Žganjer je ovaj slučaj usporedio s drugima. ‘Ima presuda i nagodbi gdje su bili i veći milijunski iznosi, pa su presude bile blaže od ove. Imamo koloritnu situaciju u našoj pravnoj prasksi, to ne čini baš sigurnu situaciju’, rekao je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Da je presuda očekivana, smatra Ivan Brleković, bivši dopredsjednik HNS-a. On kaže da HNS sada ostaje obezglavljen i u teškoj situaciji.’Neosporno je da je Mamić bio gospodar HNS-a te da se najvažniji potezi bez njega nisu mogli povlačiti’, rekao je Brleković i dodao da je već počela borba za vlast u HNS-u. Ipak, sumnja da će se ova presuda održati. ‘Ovo je tek prvostupanjska presuda i očito je iz onoga što govori Miljević oni imaju puno argumenata za dobru žalbu, vidjet ćemo kako će to proći na Vrhovnom sudu’, dodaje.

Kada je riječ o izvršenju kazne i uhićenju Zdravka Mamića koji je sada u BiH, čije državljanstvo također ima, tamošnji ministar pravde Josip Grubeša objašnjava da oni za sada nemaju nikakvih informacija, te da uhidbeni nalog ide putem Interpola. ‘Za nas je ovo sve još u fazi medija i ne možemo to do kraja komentirati’, kaže Grubeša.