BIVŠA I SADAŠNJA HDZ-OVKA NISU SE ŠTEDJELE U PREDIZBORNOM DUELU: Zaiskrilo oko pobačaja, domova za starije i usvajanja djece

HDZ-ova državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Majda Burić iz i Ljiljana Vuletić iz Domovinskog pokreta Miroslava Škore žestoko su raspravljale o gorućim pitanjima iz sustava socijalne skrbi

U predizbornom Pressingu na N1 televiziji na pitanjima demografske obnove, socijalne politike, iseljavanja i mladih sučelile su se HDZ-ova državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Majda Burić iz i Ljiljana Vuletić iz Domovinskog pokreta Miroslava Škore. Vuletić je u Škorine redove pristigla iz HDZ-a, a na pitanje zašto je izašla iz te stranke rekla je kako je bezuspješno pokušala nešto učiniti kroz HDZ po pitanju rješavanja malfromacija u zdravstvu, poučena vlastitim iskustvom liječenja djeteta i skupljanja donacija za udruge. Komentirala je i stav svog novog stranačkog šefa koji je rekao da se žene trebaju savjetovati s obiteljima oko pobačaja.

“Nijedna žena ne želi učiniti pobačaj, zapitajmo se kakav je sustav da joj nismo pomogli da to ne napravi. Precizirala bi se na tom sustavu. Pobačaj smatram da nije nužno potreban. Ta žena koja je silovana ima traume, no u jednu ruku je majka, pa hajdemo vidjeti može li joj sustav pomoći”, rekla je Vuletić, a Burić je to iskoristila za osobni napad: “Moj politički put je da se kroz sve razine može postići puno kroz promicanje ideja i boljitka, a o neautentičnosti gospođe Vuletić govori da se prodala na listi Miroslava Škore. Moj osobni stav je da treba graditi i osnaživati obitelj. Žena uvijek mora imati pravo na izbor, no veliki je naglasak na prevenciju i edukaciju.” Vuletić joj je odvratila i dodala da se nije prodala i da nema pretenzije k Saboru.

ŠKORO I EKIPA, ONA VAM IMA NEŠTO ZA REĆI: ‘Ja sam dijete silovanja i poručujem vam – ne petljajte se u to. Cijeli moj život time je obilježen’

KOLINDA POKAZALA ‘SREDNJAK’ ŠKORI I EKIPI: ‘Prošlo je vrijeme kad je žena čekala što će baja reći’

Nema opravdanja, ni rješenja za obiteljsko nasilje

Državna tajnica Burić je istaknula da “nikada i nigdje nema opravdanja za nasilje, to je temelj svake civilizirane države” te dodala kako je HDZ postrožio kazne za obiteljsko nasilje te fokus stavio na žrtvu. Istaknula je i da Vlada financira 17 od 19 sigurnih kuća u Hrvatskoj te da radi na otvaranju još šest takvih objekata u županijama koje ih nemaju. Rasprava je ubrzo prešla na mnogima, pa i Domovinskom pokretu, spornu Istanbulsku konvenciju.

“U povjerenstvu sam koje nadgleda sprječavanje nasilja u obitelji, sastalo se četiri puta, pola mandata nismo ni znali što radimo. Svrhu povjerenstva ne znam. Istanbulska konvencija je specifičnija, imamo nasilje u obitelji 2018. godine 62 slučaja, iduće godine 97. Žao mi je što svakim danom gledamo traumatične slučajeve, kazne za nasilnike su preblage. Mi bismo organizirali obiteljske sudove. Postoji institut posebnog skrbništva, želimo ojačati i organizirati te sudove, posebno educirati odvjetnike. Oni bi se bavili obiteljima, naravno da bi nasilje u obitelji bilo implementirano u te sudove”, rekla je Vuletić, dok je Burić ponovno kontrirala: “Gospođa Vuletić je dokaz da Domovinski pokret nema rješenja za ovo pitanje, glavna intencija tog pokreta je da je svrha sama sebi i da pomaže SDP-u. Službeni podaci Ministarstva unutarnjih poslova, kada govorimo o nasilju u obitelji, jest da broj teških kaznenih djela poput ubojstava pada, rastu kaznena djela teških ozljeda te verbalno nasilje. Žene su se osnažile i često prijavljuju verbalna zlostavljanja i fizičke okršaje, zato imamo taj porast.”

Burić je rad Centara za socijalnu skrb komentirala financijskim osnaživanjem, podizanjem plaća socijalnih radnika za 3000 kuna te njihovom sustavnom edukacijom te ulaganjem 320 milijuna kuna u infrastrukturu i ljudstvo. Građanima je uputila apel da prijave nasilje, jer “socijalni radnici nemaju kristalnu kuglu da znaju u kojoj obitelji se događa devijantno ponašanje, znaju kada za to postoji prijava.” Vuletić je istaknula da su “žene koje rade u sustavu socijalne skrbi predivne, no Burić nije u pravu kada govori u programu. Imate jednog socijalnog radnika na 200 obitelji, europski standard je 50, eto toliko država ulaže u to. Domovinski pokret će se potruditi da se ovakve stvari ne događaju, supervizije nema, nemaju dovoljno ljudi. Ulagat ćemo u njihove plaće, ja bih im osigurala beneficirani radni staž. Žao mi je što se dogodio slučaj u Đakovu, to dvoje ljudi su trebali umrijeti da socijalna skrb prepozna da trebaju biti službenici.”

TROJICA SILOVATELJA OSLOBOĐENA NAKON 20-GODIŠNJEG SUĐENJA: Sud ih oslobodio nevjerojatnim tumačenjem zbog bizarne pogreške DORH-a

KOD NASILNOG DRAGANA NAŠLI ORUŽJE ZA KOJE NIJE IMAO DOZVOLU, SUD GA PUSTIO: ‘S njim i Marinom je sve bilo normalno do veljače…’

A što je s domovima za starije?

Zaiskrilo je i oko zajedničkog izvješća dvaju ministarstava o Domu za starije osobe u Splitu, u kojem je od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 18 osoba, a dotakli su se i požara u pivatnom domu u Andraševcu u kojem je početkom godine poginulo šest osoba.

“Zaključci su činjenice, propusta od strane liječnika ni uprave u domu nije bilo. Radi se o starim ljudima koji su podložni bolestima. Ministar Beroš je rekao da ljudi nisu umrli od korone već s koronom, Ministarstvo je osiguralo maske, dezinficijense, svi su dobili donaciju Ministarstva demografije, vjerujem institucijama države, ne sumnjam u izvješće”, poručila je Burić, dok se Vuletić osvrnula na slučaj Andraševec: “Možemo pogledati propust koji se dogodio u Zagorju u domu za starije, domovi nemaju protokole kontrole i zaštite. Dobila sam informaciju da 5 godina u ladici HDZ-a stoji europski model za zaštitu zdravlja starijih, stvoren na temelju protokola koji se koristi u Europi. On prevenira ovakve slučajeve koji se događaju, zašto nije uvršten?” Burić je ekspresno odgovorila: “Ja sam vaša bivša kolegica, to govori o vašoj autentičnosti jer ste otišli u Domovinski pokret. Ladice HDZ-a ne postoje. Obećali smo stvoriti uvjete, Vlada nije osnivač velike većine Domova za starije, kapaciteti su unatrag tri godine povećani. Država je osnivač svega tri doma, kapacitet u njima je 171 kreveta, u ostalim institucijama koje primaju starije ima 30 tisuća smještajnih kapaciteta.”

Vuletić je napala Burić zbog neprovođenja GerosCezih protokola za brigu ostarijim osobama: “To je projekt koji se nalazi u instituciji za koju ste nadležni, stoji pet godina. Mi kao Domovinski pokret izjavljujemo da ćemo taj program uvesti kada uđemo u Vladu. Obećali ste nacionalnu mirovinu, no biti će nacionalna naknada”, dodala je, a Burić je imala spreman odgovor: “Samo smo promijenili ime u nacionalna naknada, od 2021. godine 20 tisuća naših sugrađana, koji nemaju uvjete za mirovinu, potencijalni su korisnici koji će imati 800 kuna, to će se usklađivati sukladno rastu potrošačkih cijena. Smatram da smo tom naknadom podigli zaštitu najugroženijih građana i da djelujemo na suzbijanju rizika od siromaštva”, istaknula je i dodala da je naknada smanjena s 1300 na 800 kuna zbog koronakrize.

BAŠ NITKO NIJE KRIV? Ministarstvo objavilo izvješće o splitskom Domu za starije: ‘Postupalo se bez propusta’

Mirovine i uzimanje naknada su promašaj

Članica Domovinskog pokreta smatra da je drugi mirovinski stup totalni promašaj zbog kojeg se svi boje što će biti s njihovim mirovinama, dok je Burić istaknula kako je HDZ u svom mandatu podigao sve mirovine za 12 posto te da je potrebno jačati drugi stup. Naglasila je da j emirovinski sustav održiv, a mirovine sigurne. Potom je odgovorila zašto je ministar uzeo 450 milijuna kuna iz Fonda pomoći osobama s invaliditetom i prebacio ih u poticaje gospodarstvu u koronakrizi.

“Nije ministar uzeo, donio je odluku temeljem zakona koji smo promijenili u hitnoj proceduri zbog koronavirusa, usmjerili smo ga u očuvanje radnih mjesta općenito, u tome nema ništa sporno”, rekla je Burić, dok ju je Vuletić napala zbog netransparentnosti i dodaka da se taj fond u financijskom sektoru zove “kazne zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom”, na što je Burić rekla da to nije točno te da su od plaćanja te naknade oslobođeni poslodavci iz radno intenzivnih industrija. Vuletić je rekla kako bi ukinula tu kaznu i vratila poticaje, dok je HDZ-ova državna tajnica odvratila da poduzetnici već imaju poticaje te obećanje o inkluzivnom dodatku za osobe s invaliditetom premjestila u idući mandat.

“Politika do sada nije donijela rezultate, jedan od glavnih aduta politike i programa HDZ-a je mnogo zapošljavanja. Pokazujem vam podatke Eurostata, vidite da je Bugarska iznad nas”, poručila je Vuletić, a Burić joj je odgovorila drugačijim podacima: “Ova Vlada je smanjila nezaposlenost mladih, došli smo do 17 posto. Naslijedili smo pedeset postotnu nezaposlenost. Nije istina da smo svi otišli jer tada u mjerama zapošljavanja ne bismo imali toliko ljudi. Donijeli smo poticajne mjere, rasteretili poslodavce ako zaposle mladu osobu na neodređeno radno vrijeme, povećali broj mladih s takvim ugovorima. Ukinuli smo SOR, da vam je mladi čovjek na tržište rada došao na minimalnu plaću bez ugovora o radu. Mi bildamo pripravništvo.”

“Pokazali smo velike sposobnosti za povlačenje europskih sredstava, osigurali smo više od 21 milijardu eura za naredno financijsko razdoblje. U ovom mandatu smo oformili vijeće za demografsku obnovu koje je donijelo strategiju. Roditeljsku naknadu za drugih šest mjeseci smo povećali, u idućem mandatu se obvezujemo da ćemo drugih šest mjeseci dići na iznos pune plaće. Zatim APN, zasad je više od 9000 ljudi to iskoristilo”, rekla je Burić dok je Vuletić uzvratila kako su se naknade za udomiteljice i dječji doplatak povećali nakon 11 godina i to netom prije izbora: “Mi ćemo povećati naknade koje će biti u skladu s prosječnim plaćama, nećemo dozovoliti da majke s invalidnom djecom žive u siromaštvu. Našim majkama za dječje doplatke nije bilo dovoljno sredstava prije izbora, Domovinski pokret se zalaže za to da će dječji doplatak imati sve majke. Burić joj je uzvratila da su naknade majke njegovateljice podigli na 4000 kuna, a za skupe lijekove osigurali skoro dvije milijarde kuna.

KAKVA JE OVO DRŽAVA? Vlada je našla kome će rezati: Recimo, invalidima su uzeli skoro pola milijarde kuna

Diskriminacija udomljene djece

Vuletić je istaknula da Domovinski pokret želi ojačati obiteljske centre u široj zajednici kako bi educirali o odgoju i važnosti obitelji te dodala da bi njih morali posjećivati roditelji iz problematičnih obitelji. Tajnica Burić je dala bezrezervnu podršku stavu Vilija Beroša o udomljavanju te istaknula da je fokus na dobrobiti djeteta, dok je Vuletić istaknula da bi dijete udomljeno u istospolnoj zajednici “bilo diskriminirano, jer naš sustav vrijednosti nije takav da to možemo progutati.” Dodala je da će raditi na pružanju stručne pomoći roditeljima. Potom se državna tajnica osvrnula na mogućnost da istospolni parovi posvajaju djecu.

“Mišljenja smo da svako dijete bez obzira u kakvoj obitelji živi treba imati oca i majku i da fokus cijelog društva treba biti na dobrobiti djeteta. Nisu samohrane majke unaprijed birale da budu samohrane. Kapa dolje svima njima. Broj djece na godišnjoj razini koja su posvojena je 120 posvajanja i 2500 djece koja su udomljena, no kod posvajanja postoji problem koji trebamo riješiti kako bi se proces pojednostavio”, istaknula je Burić.

Na pitanje gledatelja treba li zakonski omogućiti kastriranje silovatelja i pedofila, gošće su rekle da treba postrožiti zakone i osuditi nemoralna ponašanja, ali nisu govorile o takvom obliku kazne.

MINISTAR BEROŠ: ‘Prihvatljivije je za dijete da bude u domu nego u istospolnoj obitelji’

HDZ-OVAC LUČIĆ: ‘Kao što riba ne može u šumi plivati, tako mislim da djeca ne mogu u nekim zajednicama’