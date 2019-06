BIVŠA GLUMICA ZA ODRASLE I ČLANICA ŽIVOG ZIDA: ‘Kada je Palfi saznala tko sam, zabranili su mi da dajem izjave’

Alexa Wild tvrdi da je na vlastitoj koži osjetila Palfinu diktaturu pa nije smjela davati nikakve izjave za medije

Bivša glumica u filmovima za odrasle, 31-godišnja Aleksandra Bukovčan, poznata kao “Alexa Wild“, za 24sata je otvorila dušu po pitanju stanja i odnosa među članovima u Živom zidu. Poznato je da je Aleksandra bila članica ove stranke pa je iz nje nedavno izašla nakon što je došlo do raskola između, s jedne strane Ivana Pernara i Branimira Bunjca te s druge strane, Ivana Vilibora Sinčića i Vladimire Palfi. Kako kaže, u svom “kraju” nikada nije imala neugodnosti zbog posla kojim se nekada bavila, ali je imala problem s Vladimirom Palfi.

Aleksandra sada s mužem u Koprivnici ima stolarsku radionicu dok je od 2010. bila u porno biznisu pa iza sebe ima zavidnu karijeru u tom području. Koliko drži do Pernara, pokazuje i njen jučerašnji potez kada je podijelila pristupnicu za njegovu stranku koja za sada ne postoji. Tvrdi da su joj iz stranke branili da daje izjave i to čim je Vladimira Palfi saznala tko je ona.

‘Palfi zamjeram što se tako odnosila prema meni’

U razgovoru s 24sata, Alexa Wild rekla je da podržava Pernara i Bunjca i da je istinita priča o diktaturi Vladimire Palfi unutar Živog zida. Tvrdi da je na vlastitoj koži osjetila Palfinu diktaturu pa nije smjela davati nikakve izjave za medije.

“Načula sam glasine da se čak sazvao sastanak gdje se odlučivalo što će sa mnom. Bilo mi je rečeno iz njihove središnjice da nikako ne dajem nikakve izjave za medije i tako sam odbila mnoge medije poštivajući njihovu volju. Čak sam bila maknuta iz uredništva stranice koju sam uređivala od samog ulaska u stranku. Sve se to odvijalo otkako je Vladimira saznala tko sam.

Zamjeram joj što se tako odnosila prema meni i prema drugima, ne dozvolivši im da pokažu kakve su osobe i za što sve imaju ambicije. Kasnije sam razmišljala pa kakvi su to ljudi, gdje je sloboda govora, ravnopravnost i ostalo”, požalila se Alexa. Na pitanje smatra li da Palfi šefuje i Sinčiću, Alexa je odgovorila vrlo suzdržano te naglasila da smatra da je do raskola među članovima došlo kada su drugi baš to primijetili.

Za Pernara ima samo riječi hvale pa kaže da je “iskrena i dobra osoba koja ne voli nepravdu i ne želi šutjeti”. Što se tiče Pernarove stranke, kaže da je za sada samo članica i da nema nikakvu funkciju. Za kraj istaknula je da ju nije sram njene karijere i posla koji je radila u prošlosti.

