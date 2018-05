Na kraju emisije voditelju je darovala zrcalo uz riječi: ‘Kada pogledate, da ta osoba uvijek bude ista’

Sunčana Glavak, žena koja je radila kao glasnogovornica u svakoj HDZ-ovoj Vladi od Ive Sanadera do danas, više ne obavlja taj posao. Glavak je zamijenila Darka Horvata (koji je postao ministar gospodarstva) u Hrvatskom saboru.

‘Stjecajem okolnosti, ja sam bila peta u trećoj izbornoj jedinci na listi HDZ-a, bila sam vrlo posvećena našem izbornom pogramu. Osvojila sam znatan broj preferencijalnih glasova. Kada je došao predsjednik Vlade, pitao me hoću li ostati u Vladi, jesam. Kolege s Markova trga znaju da je puno lakše raditi s druge strane, kolega Horvat došao je stjecajem okolnosti na mjesto ministra i ja sam to prihvatila’, rekla je Glavak u RTL Direktu.

Njezin posao sad obavlja zamjenica

Demantirala je da je premijerov savjetnik Krešimir Macan preuzeo njezin posao. Odjel za odnose s javnošću, kazala je, nikada ne vode savjetnici. ‘To trenutno radi moja zamjenica, koja je državna službenica, kolegica Puhovski, koja je dobro uhodana s timom, u timu je više od dvije godine, još za vrijeme Vlade Tihomira Oreškovića‘, kazala je Glavak.

Na upit jesu li glasnogovornici zapravo tihogovornici, s obzirom na to da ne nastupaju javnu kao u primjerice SAD-u, odgovorila je da se radi o različitim tradicijama. ‘Koliko bi se vama dopalo da predsjednik Vlade komunicira s novinarima putem twittera i da ga ne možete nešto uživo pitati? Mislim da je premijer u medijima dovoljno dostupan, po mom mišljenju nekad i previše, i mislim da nema potrebe da netko govori u njegovo ime’, rekla je.

Nije htjela odgovoriti na pitanje s kojim joj je premijera, Ivom Sanaderom, Jadrankom Kosor, Tihomirom Oreškovićem ili Andrejom Plenkovićem, bilo najteže raditi.

‘Ne možete promovirati nečiju politiku ako je ne osjećate’

‘Imate dosta vremena? Svaki je specifičan na svoj način, ne bih rekla težak, ono čime se ja vodim u svom poslu, nekad u novinarskom, nakon toga u svijetu politike, je da maksimalno profesionalno nastojim obaviti svoj posao, nastojeći raditi za osobu u koju vjerujem i provoditi njegove politike. Ne možete dobro promovirati nečiju politiku ako je ne osjećate’, kazala je i dodala kako su svi bili iz HDZ-a ili je te vlade HDZ stvorio.

Darovala Šprajcu zrcalo

Šprajc ju je upitao i kakav je premijer Plenković. ‘On je na svojoj staloženosti, racionalnosti i uključivosti dobio izbore. Sjetit ćete se kako je HDZ nažalost nisko pao nakon što je praktički raspustio svoju Vladu, i on je donio jedno smirenje u politički život i političku komunikaciju. Žudite vjerojatno za nešto dišpeta, ali s vremena na vrijeme ga pokaže. Ne vidim zašto bi se neka histerija unosila u javni prostor kada za to nema razloga. Radi se ozbiljan posao, mislim da će on do kraja mandata ostvariti ono što je zacrtao u programu’, zaključila je.

Na kraju emisije voditelju je darovala zrcalo uz riječi: ‘Kada pogledate, da ta osoba uvijek bude ista’.