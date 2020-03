BITKA ZA ZAGREBAČKI HDZ: Pavo Kostopeč najavio svoju kandidaturu za čelnika, a otkrio i što misli o koaliciji s Milanom Bandićem

Za sada jedini kandidat za čelno mjesto zagrebačkog HDZ-a otvoreno kritizira koaliciju s Bandićem

Pavo Kostopeč, kirurg s Merkura koji do sada nije bio na visokim pozicijama u stranci, prvi i za sada jedini je najavio kandidaturu za čelno mjesto zagrebačkog HDZ-a.

Andrija Mikulić, koji obnaša dužnost glavnog državnog inspektora, najvjerojatnije neće u utrku. On to još nije potvrdio, a kao najizgledniji Kostopečov protukandidat spominje se Tomislav Ćorić, ministar u aktualnoj Plenkovićevoj vladi.

Na predstavljanju kandidature bilo je 200-tinjak članova stranke.

”Javno podržavam Andreja Plenkovića, mislim da je on najbolji izbor za kontinuitet HDZ-a i da nas treba odvesti u parlamentarnu pobjedu. O kandidaturi sam razgovarao s cijelim vrhom stranke. Nisam s Plenkovićem razgovarao o direktnoj potpori, to ćemo vidjeti kada budu poznati kandidati”, rekao je Kostopeč za RTL, kojeg je u kandidaturi podržao Ivan Kujundžić, kandidat za potpredsjednika HDZ-a.

Komentirao je i eventualne protukandidate

“Podržavam što više kandidatura. Nisu mi poznati detalji, a tko god da se kandidira imat će svoju kampanju. U konačnici odlučit će članovi HDZ-a”, komentirao je Kostopeč koji je otvoreno kritizirao koaliciju s Milanom Bandićem.

Upitan hoće li doći do raskida suradnje ako on dođe na čelo zagrebačkog ogranka stranke, Kostopeč kaže: ”Ovakav odnos Milana Bandića i HDZ-a nije održiv. Mora doći do bitne promjene ili je politički razlaza nužnost. Mi prije svega predstavljamo naše članove, a zatim Zagrepčane i Zagrepčanke u Skupštini. Svi dokumenti pa i GUP moraju biti na dobrobit građana da bi dobili podršku”.