BITKA ZA ZAGREB PRESELILA SE U SABOR: Zaratili Maras i Mikulić; ‘Kako ste si s plaćom od 10.000kn priuštili Audi A6?’

SDP-ov zastupnik Gordan Maras odbacio je u ponedjeljak prozivke HDZ-ova Andrije Mikulića da je, dok je bio ministar, imao poseban lift kojim je odlazio u ured, te ustvrdio kako je na posao dolazio svojim automobilom, peugeotom 507, dok je Mikulić “kao državni službenik u Ministarstvu gospodarstva, vozio “bijesni” audi ‘šesticu’.

“Čovjek laže, laže da me netko dovodio u poseban lift”, rekao je Maras, referirajući se na Mikulićeve tvrdnje da mu je, “dok je bio ministar, toliko bilo stalo do hrvatskog naroda, da bi ga vozač doveo u prizemlje Ministarstva, a imao je poseban lift kojim se penjao do svog ureda”.

Mikulića proziva da je u to vrijeme vozio skupocjeni automobil, pa se pita kako je sebi to mogao priušititi državni službenik s plaćom od 10 tisuća kuna.

TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN POZNATOG SDP-ovca: ‘Dok je bio ministar, imao je poseban lift do ureda u Ministarstvu’

Mikulića biralo 12 puta manje zastupnika nego Marasa

Na opasku Josipa Borića da nije osobita hrabrost napasti nekog tko nije u sabornici, Maras uzvraća da nije on kriv što Mikulića nema, pa koristi priliku naglasiti da je HDZ-ova zastupnika biralo 12 puta manje ljudi nego njega.

Ivan Ćelić (HDZ) Marasu spočitava da raspravu o izvješću o izvršenju državnoga proračuna za prošlu godinu koristi za druge svrhe. “Evidentno je da ste frustrirani”, poručio mu je Ćelić.

Znam da ste psihijatar, ali suzdržite se, ne dajte dijagnoze javno, opomenuo je Ćelića predsjedavajući Milijan Brkić (HDZ).

Proračunski rashodi se ne smanjuju, reforme ne provode

Ćelić je Marasu preporučio i da se, kao oporbenjak, ugleda u Anku Mrak Taritaš (Glas). Svjestan sam da kao oporba morate kritizirati, ali ugledajte se na kvalitetnu oporbu kakva je Mrak Taritaš, rekao je Ćelić.

I dok su HDZ-ovi zastupnici, raspravljajući o izvršenju državnog proračuna, isticali pozitivne pomake ostvarene u prošloj godini, oporba uzvraća da se proračunski rashodi ne smanjuju, reforme ne provode, a sve više ljudi odlazi iz države.

Šest godina recesije imalo je utjecaj na državu, život, poslovanje, Vlada je znala što hoće postići i to se sada vidi, kaže Grozdana Perić (HDZ), ističući da rast BDP-a od 2,9 posto nije beznačajan. Vlada je poreznom reformom potaknula potrošnju i dio gospodarskog rasta, ističe Ivan Šuker i napominje da je rashodovna strana takva dugi niz godina, zbog troška mirovina, plaća…

Most NL i Glas neće podržati izvješće o izvršenju proračuna

Most NL ne može prihvatiti izvješće o izvršenju proračuna, zbog poruke da država ima ogromne prihode koje koristi na nepotrebne rashode, poručio je Tomislav Žagar, što se rashodi države ne smanjuju, što izostaju strukturne reforme.

Reforme ne dolaze do Sabora, a ne stanuju ni na drugoj strani Markova trga, kaže Mrak Taritaš čiji Glas također neće podržati izvješće. Za određene stvari nužan je iskorak, hrabrost, bez reformi nema budućnosti, bez toga će nam kolodvori biti prepuni djece koja odlaze iz Hrvatske, upozorila je zastupnica.

Povećanje plaća od tri posto nedovoljno uz nepotrebne rashode države

Maras pak raspravu o izvješću koristi kako bi opetovao kako je povećanje plaća za javne službe od tri posto nedovoljno, a 10 posto malo. Na 122 milijarde kuna, koliko je lani iznosio proračun, postoje stotine milijuna koje bi se mogle pametnije uložiti i stotine koje cure na tko zna kakav način, kaže.

Javni sektor sa 1. siječnja 2018. ulazi sa šest posto većom osnovicom u odnosu na 1. siječnja 2017., uzvraća Šuker.

Doza zaborava plus licemjerje stvore ovakvu raspravu, SDP im smanji plaće, pa onda vi govorite o velikoj zaštiti tih ljudi, uzvraća mu Borić, citirajući jedan novinski naslov iz srpnja 2012. da su se Milanović i Jovanović ispričali učiteljima zbog manjih plaća, odnosno činjenice da će im u kolovozu plaće biti manje i do 700 kuna.