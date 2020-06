‘BITKA ZA SLAVONIJU’ U TELEVIZIJSKOM STUDIJU: Marić, Penava, Glasovac i Vrdoljak tražit će naklonost najmanjih izbornih jedinica

U pretposljednjoj predizbornoj debati na RTL-u sučelit će se Zdravko Marić, Ivan Penava, Sabina Glasovac i Ivan Vrdoljak

Osim velikog sučeljavanja između premijera Andreja Plenkovića (HDZ) i Davora Bernardića (SDP/Restart koalicija) 29. lipnja, na RTL-u je preostalo sučeljavanje nositelja najvećih stranačkih lista u četvrtoj i petoj izbornoj jedinici. Tako u “Bitci za Slavoniju” u televizijskom studiju sudjeluju HDZ-ov ministar financija Zdravko Marić, gradonačelnik Vukovara, prebjeg iz HDZ-a i član Škorinog Domovinskog pokreta Ivan Penava, SDP-ova Sabina Glasovac i HNS-ov donedavni predsjednik Ivan Vrdoljak.

Dalmatinka u Slavoniji i Vrdoljakov ‘ribanac’

Upravo bi ishod izbora u dvije najmanje izborne jedinice (osim manjinske i dijaspore) mogao odrediti konačnog pobjednika, jer će, uz 10. izbornu jedinicu, u njima svaki glas biti od izuzetnog značaja.

“Mogu očekivati pokušaj Penave da pokuša popraviti rejting iz prethodnog istraživanja. Bit će pod pritiskom reći nešto javnosti. Bit će pod najvećim pritiskom. Zdravko Marić dobro stoji, ima super rezultate, može o njima pričati. Sabini Glasovac je to novi teren i izazov, ipak je iz Zadra, ne razumije Slavoniju i ako je natjeraju na teren same Slavonije, bit će joj jako teško sudjelovati u tome. Dalmatinka u Slavoniji, a nije ofenziva”, smatra politički analitičar Krešimir Macan.

No, upravo je Ivanu Vrdoljaku najveći plus, upravo “teren” u kojem se ostali protukandidati baš i ne snalaze.

“On je tu doma i mogao bi dobro politički “naribati” Penavu, puno bolje nego Marić. Još kao liberal, sa svim onim pitanjima Srba, ćiriliice i ostalog, zastupa manjinska prava, sve protiv čega je Penava”, smatra Macan i otkriva kako bi se mogao snaći Zdravko Marić, koji već 30 godina živi i radi u Zagrebu: “Ljudi ga tamo cijene i što je bitno, HDZ ima projekt Slavonije, a on zna brojke svih projekata jer ih dijelom financira. Može za obje jedinice pričati o projektima, ima jake argumente.”

Marić u ofenzivi

Macanov kolega, profesor Žarko Puhovski ima slično viđenje večerašnje debate, uz razliku što ne bi samo tako otpisao Sabinu Glasovac, već Ivana Vrdoljaka.

“Očekujem da će pokušati pokazati da nešto zna o čitavom terenu na koji je padobranom spuštena zbog poznatih odnosa u SDP-u, rodno-spolne naravi da tako kažemo. I da se deklarira kao netko tko nije autsajder”, kazao je Puhovski pa se osvrnuo na druge aktere sučeljavanja:

“Ispada da je prema onom što se pokazalo zasada poznatim ispitivanjima javnog mnijenja, HDZ dobro stoji neovisno o odlasku Penave. Ali će zato Marić biti manje u poziciji biti ofenzivac, a više u poziciji da nastupa kao relativni pobjednik u toj sredini, što njemu odgovara po temperamentu. Njemu bi bilo loše da se nađe u poziciji izazivača jer nema taj temperament. Treće, Vrdoljak je ovdje potpuni autsajder, ali je on netko tko se ponaša kao da je u puno boljoj poziciji no što jest i s tim će nastaviti i dalje. Mora napasti Sabinu Glasovac jer se tu radi o odvojenim glasačkim bazenima. Onaj na koji pretendira SDP, nije isti kao onaj na koji pretendiraju HDZ i Škorina ekipa. Bilo bi logično, ne može ništa dobiti od HDZ-a. Usput će ih napasti, da se pokaže radikalniji u odnosu na Glasovac, ali i ako to napravi, napravit će da bi pokazao snagu u odnosu na nju. Mogao bi napasti i Penavu, ali više da se deklarira na kojoj je poziciji. Veći Papa od Pape, kao što Škoro želi biti veći HDZ od HDZ-a”, zaključio je Puhovski.

