BITKA ZA OSTAVŠTINU POZNATE MENADŽERICE: Rodbina osporava oporuku kojom je milijunsku imovinu ostavila sinu Branimira Glavaša

Rodbina Mare Bareze, pokojne menadžerice koprivničkog Belupa, nastoji sudskim putem osporiti njezinu oporuku kojom je svi svoju imovinu vrijednu milijune eura ostavila Filipu Glavašu, sinu kontorverznog slavonskog političara i saborskog zastupnika Branimira Glavaša.

Bareza je preminula u siječnju 2016. godine u zagrebačkoj bolnici Merkur, a za sobom nije ostavila pisanu oporuku već je na samrtnoj postelji svojim najboljim prijateljicama – Darinki Mikačić iz Koprivnice i Mirni Jurković iz Osijeka – izjavila da sve što ima ostavlja Filipu Glavašu.

U Osijeku je brinula o Glavaševom sinu

Radi se o nekretninama, umjetninama i novcu, odnosno imovini sveukupno vrijednoj nekoliko milijuna eura. Bareza nije imala djece, no njeni rođaci – dva bratića i sestrične – sada nastoje na Općinskom sudu u Koprivnici osporiti njezinu oporučnu želju izrečenu dvjema prijateljicama. Glavaš pak tvrdi da Bareza za života s njima nije imala ikakvih kontakata.

Barezu je, inače, s Branimirom Glavašem vezalo prijateljstvo još iz vremena Domovinskog rata kada je u Osijek organizirala dopremanje humanitarne pomoći, a nakon što je osječki političar priznao svoga izvanbračnog sina, Bareza – koja je većinu vremena živjela u Osijeku i imala ured u tamošnjem predstavništvu Belupa – preuzela je brigu o Filipu.

“Ona je na prvu izgledala narogušeno, ali je bila iznutra bila velika dobrota”, kazao je za RTL Mijo Bardek, dugogodišnji prijatelj Mare Bareze koju su u njenom kraju zvali i “podravskom Elizabeth Taylor“.

GLAVAŠEV SIN ZAPOSLIO SE U HANŽEKOVIĆEVOM UREDU: ‘Vrlo je vrijedan, brzo uči, ne priča puno i iznimno je marljiv’

U kuću joj dolazili Tuđman i Kuharić

Bardek, koji je Barezu poznavao 50 godina, kaže da se ona školovala u Londonu za kozmetičarku no karijeru je izgradila kao menadžerica u Belupu. Na tom je položaju upoznala mnoge ljude te, kako kažu njeni prijatelji, naučila pomagati drugima.

“Prikupljala je od oružja do humanitarne pomoći, obnovila je HNK u Osijeku, kuće nakon rata, pomagala našim ratnicima”, ističe pokojničin prijatelj Julio Kuruc.

RTL-ovi sugovornici kažu da su u Barezinu kuću u Koprivnici 1990-tih dolazili tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i kardinal Franjo Kuharić. Barezina želja bila je da u njezinoj kući jednoga dana bude dječji vrtić.

S rođacima godinama nije bila u kontaktu

Jedini nasljednik Barezine ostavštine, Filip Glavaš, za RTL je kazao da njena obitelj ima pravo osporavati njenu posljednju želju.

“U tom ostavinskom postupku pojavilo se šest nasljednika. Od njih šest, četvero je to prihvatilo i izjavilo da je to bila njena iskrena volja. Dvoje je to osporavalo. Nakon što je Mara preminula, dan nako njene sahrane sam otišao u komunalno poduzeće i naručio nadgrobni spomenik za nju. Platio sam ga i kada je došla faza da se treba postaviti našli smo se u zakonskom problemu. Na ostavinskoj raspravi upitali smo ih da daju suglasnost, oni to nisu prihvatili. Zašto, to morate pitati njih”, kazao je mlađi Glavaš.

“Vezano za dva bratića i sestrične moram reći da sam sestričnu tu upoznao, ali prema mojim saznanjima Mara je s njom prekinula kontakt 2005., dok se s gospodinom Viktorom naovdno posljednji put susrela 1989. godine”, dodao je.