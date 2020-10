BIT ĆE NEUGODNO; Vakula za subotu najavio minuse, a od nedjelje kiša, pljuskovi, ali i – snijeg: ‘Imajte zimsku opremu…’

Pred nama je vikend uz dvije slike jeseni. Veći dio subote prevladavati će sunčano i toplo, a u nedjelju još oblačnije uz češće, lokalno i obilne oborine

Petak i veći dio subote bit će pretežno sunčano, zatim će se prema suboti navečer skupljati sve više oblaka, ponegdje će biti i povremene kiše i pljuskova. Kiša će biti češća, lokalno i obilna biti u nedjelju, kada će na zapadu biti i osjetno svježije. Petak prijepodne pretežno sunčano, na kopnu će ponegdje biti magle. Puhat će slaba do umjerena bura, sredinom dana u okretanju na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura na kopnu od dva do sedam, ponegdje će u gorju biti i slabog mraza, na Jadranu između 10 i 15 stupnjeva, javlja Damjana Ćurkov za RTL.

U središnjim predjelima i poslijepodne uglavnom sunčano, prolazno uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab vjetar, a temperatura oko 20 stupnjeva. Uz 20-ak stupnjeva ugodno toplo će biti i u Slavoniji i Baranji. Na istoku i u nastavku dana pretežno sunčano, rijetko s umjerenom naoblakom. U Dalmaciji sunčano i ugodno toplo, temperatura će biti između 21 i 23 stupnja. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak koji će prema otvorenom moru biti pojačan. Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura od 17 u gorju do 22 na moru.

Vikend na kopnu i moru

Vikend pred nama uz dvije slike jeseni. Još će veći dio subote prevladavati sunčano i toplo. Prema kraju subote će se skupljati sve više oblaka uz koju će pasti i malo kiše. U nedjelju još oblačnije uz češće, lokalno i obilne oborine. U nedjelju zapuhati sjeverni vjetar uz koji će na zapadu biti osjetno svježije.

Na Jadranu u subotu uglavnom sunčano, sve oblačnije će biti prema kraju dana, a na sjevernom dijelu i nestabilnije uz poneki pljusak. Od nedjelje duž obale oblačnije s kišom i pljuskovima, lokalno će pasti obilne oborine. U subotu će zapuhati jugo, u nedjelju i pojačati, a zatim krajem nedjelje na sjevernom dijelu i okrenuti na buru. Još dva dana uživamo u suncu i toplini, zatim nam se sprema nova izražena promjena koja će od nedjelje donositi oblake, kišu, pljuskove te lokalno obilne oborine.

Vrijeme promjena

“Vrijeme promjena se nastavlja!”, javlja Zoran Vakula u svojoj prognozi za HRT. Pritom će do subote promjene od jutarnje svježine do poslijepodnevne topline mnogi jamačno lako podnositi slojevitom odjećom, pa makar najniža temperatura zraka ponegdje bila i niža od ove u četvrtak, kada je pri tlu zabilježen prvi “minus” nakon ljeta.

No, većini vjerojatno neće biti ugodna promjena koja nam dolazi u nedjelju, kada će početi dugotrajnije razdoblje promjenjivog, kišovitog i razmjerno svježeg vremena, osobito na Jadranu i vjetrovitoga. U gorju će, osobito višem, vrlo vjerojatno povremeno padati i snijeg, uz zadržavanje na tlu pa planirate li prometovati tim područjem – svakako imajte zimsku opremu i prije njezinog zakonski obaveznog roka.

Petak pretežno sunčano i toplije

U petak u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano vrijeme, a ujutro ponegdje može biti magle. Jutro hladnije nego u četvrtak, uz temperaturu između 6 i 8 °C, a najviša dnevna oko 20 °C. Podjednako toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, ali nakon svježeg, mjestimice i maglovitog jutra. Prevladavat će sunčano, poslijepodne uz umjerenu naoblaku, uglavnom visoku koprenastu, javlja u detaljnijoj prognozi za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a..

Ni u petak ujutro se po kotlinama gorskih krajeva ne može isključiti mogućnost za slab mraz pri tlu, a mjestimice će biti i magle. Uz prevladavajuće sunčano vrijeme temperatura će porasti na 19 ili 20 °C, a još malo toplije bit će na sjevernom Jadranu – do 22 °C. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverni vjetar uz obalu, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Pretežno sunčano bit će i na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije. Najniža temperatura zraka od 11 do 15 °C, u unutrašnjosti od 7 do 10 °C, a najviša dnevna između 20 i 23 °C. Nakon slabe do umjerene bure zapuhat će sjeverozapadnjak, uz malo do umjereno valovito more. Uz obilje sunca podjednako toplo bit će i na jugu Hrvatske. U noći i ujutro još može biti pojačane bure i sjevernog vjetra, a danju uglavnom slab do umjeren sjeverozapadnjak.

Od nedjelje promjena

Iskoristite barem djelomice sunčanu subotu za boravak i aktivnosti na otvorenome jer od nedjelje slijedi oblačnije, kišovitije i hladnije vrijeme. Mjestimice su moguće i obilnije oborine, osobito potkraj nedjelje i u noći na ponedjeljak. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar.

U subotu u Dalmaciji pretežno sunčano, a na sjevernom dijelu oblačnije. Obilnija kiša, često u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom moguća je ponegdje od nedjelje. Bit će i vjetrovito – jaka i olujna bura u ponedjeljak će se sa sjevernog proširiti na srednji Jadran, a na jugu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar. Također će osvježiti, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

I meteorologinja Tea Blažević za N1 televiziju najavljuje pogoršanje vremena u noći na nedjelju kada očekujemo intenziviranje oborine sa zapada. U nedjelju tako treba računati na lokalno obilniju oborinu duž Jadrana, u Gorskom kotaru i Lici, u unutrašnjosti Dalmacije, gdje lokalno može pasti više od 60 litara kiše po metru četvornom, što može rezultirati bujičnim poplavama. U skladu s oborinom, rast će i vodostaji rijeka. Sava kod Jasenovca je trenutačno na 469 cm, i na snazi je pripremno stanje, tako da ćemo svakako pratiti situaciju s kišom.

Blažević najavljuje da bi kiša u gorju u nedjelju mogla prijeći u snijeg, kako će u noći na nedjelju početi prodirati hladan zrak sa sjeverozapada Europe. Osjetno će zahladiti, oko 10-ak stupnjeva u dijelovima unutrašnjosti. Zahladit će i na Jadranu. Na moru će zapuhati jaka bura, olujna na udare, u podvelebitskom dijelu. Vjetrovito i kišovito nastavit će se i tijekom ponedjeljka, kad bi na jugu zemlje moglo biti obilne oborine i jakih nevera.