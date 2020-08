BIT ĆE NEOPRAVDANIH SATI? Ministar jasno upozorio roditelje pa otkrio kako će se dijeliti razredi u grupe i odvijati online nastava

Ministar znanosti i obrazovanja pojasnio je kada će se na nastavi morati nositi maske, koji dijelovi nastave će biti u potpunosti online, što će biti u slučaju pojave zaraze u školama, ali i što s djecom čiji ih roditelji ne žele slati u školu

Za tjedan i pol počinje nova, po svemu nespecifična, školska godina. U velikom broju škola nastava neće početi zvonjavom zvona, niti čak u isto vrijeme za sve učenike, veliki odmori će biti nekoliko puta dnevno, bit će više blok satova, pa čak i trosatova, a i većina će biti pod maskama. Preporuke su to Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o održavanju nastave, koje su donesene nakon konzultacija s radnom skupinom Ministarstva znanosti i obrazovanja, čiji ministar Radovan Fuchs, unatoč kritikama, smatra da su one dobre.

No, mnogo je pitanja ostalo otvoreno, pa Fuchs najavljuje još jedan dokument koji bi trebao razriješiti sve nedoumice. No, uz kritike da se i s glavnim preporukama kasnilo, pitanje je hoće li nova runda preporuka za specifične situacije biti zgotovljena do 7. rujna, kada bi nastava trebala početi.

“Vidimo da se postavljaju pitanja kako će se u slučaju da se ne žele nositi maske, pa se jedan razred zbog toga treba podijeliti u dvije grupe te se nastava za njih održava u turnusima, provoditi model 3+2 ili 2+3. To znači da, ako škola pribjegne tome rješenju, jedna grupa razreda nastavu tri dana pohađa u školi, a druga grupa online te se potom rotiraju. Time želimo dobiti minimalno 72 sata razmaka između grupa kako u slučaju da se učitelj zarazi ne bi cijeli razred morao u samoizolaciju. Ta rotiranja bit će moguća i nakon tjedan dana, a u strukovnim školama i nakon dva tjedna, u kojima jedan dio učenika može obavljati praksu, a drugi dio biti na nastavi. Dakle, tu ćemo biti fleksibilni. To je samo jedan primjer, pri čemu napominjem kako je podjela razreda najnepovoljnije pedagoško rješenje. Bit je priče – osnovna dva postulata za sprječavanje zaraze su ‘držite se distance i održavajte higijenu’, a mi smo sad dodali i ‘izbjegavajte miješanje grupa učenika’. Upute ćemo dodatno pojasniti i razraditi, štoviše, objasnit ćemo kako ići u implementaciju tih mjera, dati upute za roditelje i slično. Taj će dokument biti gotov do kraja tjedna”, rekao je Fuchs u intervjuu za Jutarnji te prisnažio kako nastava u svim županijama počinje 7. rujna i da zasad nema razloga za odgodom.

Razmak ili maske

Dodao je kako više od 60 posto škola u Hrvatskoj radi u jednoj smjeni te da one mogu lako prijeći na dvosmjenski rad, čime bi se prepolovio broj nastavnika i učenika koji u isto vrijeme borave u objektima, a time i omogućilo držanje fizičkog razmaka od 1,5 metara u višim razredima osnovne i dva metra u srednjim školama. Ravnateljima je ostavljena mogućnost da upitaju osnivače (gradove, županije) za korištenje alternativnih prostora. No, najveće je pitanje, ipak, hoće li se nastava morati održavati pod maskama. U višim razredima osnovnih te u srednjim školama preporuka je da se to čini kada se ne može ispoštovati fizički razmak. Ministru Fuchsu je, unatoč drugim mogućnostima, nastava pod maskama najbolja varijanta.

“Ako gledamo s pozicije pedagoškog pristupa, onda je nastava na daljinu i podjela razreda sigurno najmanje dobra pedagoška mjera. Nastava licem u lice, pa taman i pod maskama, je bolja varijanta, a još je bolje ako možete osigurati propisani razmak u učionicama. Naravno, nije jednostavno držati djecu pod maskama. To treba vrlo dobro iskomunicirati s djecom i učitelji tu moraju učiniti određene napore. Dakako, računamo i na roditelje koji djeci kod kuće trebaju ponavljati važnost mjera poput socijalne distance, higijene”, rekao je Fuchs i pojasnio da će nastavnici i u zbornicama morati nositi maske.

“Da, tu nema spora. Međutim, mi bismo najradije da zbornice ostanu zaključane, da se susreti ravnatelja i djelatnika održavaju online što je više moguće. Djeca u razrednoj nastavi ionako će funkcionirati u ‘balončićima’ njihovi učitelji cijelo vrijeme boravit će s njima u učionicama, neće se miješati s drugom djecom, a učitelji izbornih predmeta u razrednoj nastavi, poput stranog jezika, vjeronauka, informatike, morat će nositi maske kad uđu na nastavu u te učionice. Imate primjer u Njemačkoj gdje je cijela škola ‘izletjela’ iz funkcije zbog jednog učitelja koji je bio pozitivan na koronavirus, a došao je u zbornicu među kolege. Zbog toga je 600 đaka ostalo bez nastave jer su svi profesori otišli u samoizolaciju i nije imao tko predavati. Dakle, najbolje je izbjegavati kontakte. Po ne znam koji put apeliram na sve djelatnike škola da mjere temperaturu, da ravnatelji inzistiraju na tome, da roditelji djeci mjere temperaturu prije dolaska u školu i da nitko s povišenom temperaturom ne dolazi u školu”, objasnio je ministar te dodao kako nije za zatvaranje cijelog obrazovnog sustava.

Nema potpunog lockdowna

“Ako se dogodi veće žarište, najprije će epidemiolozi procijeniti varijantu samoizolacije onog dijela razreda, učenika ili djelatnika gdje je dokazana zaraza i kontakti. U varijanti koju predlažemo moguće je da će samo dio razreda ili cijeli razred morati u samoizolaciju, dok ostatak škole može normalno nastaviti funkcionirati. Ali, ponavljam, to je čista epidemiološka situacija. Nije nam cilj a priori zatvoriti cijelu školu. I sada nam se događa da zimi pola razreda izostane zbog gripe ili virusnih oboljenja. Ono što u vezi COVIDA-19 trenutačno govore ozbiljni članci u ozbiljnim znanstvenim časopisima jest to da je prijenos bolesti u dječjoj populaciji s jednog djeteta na drugo vrlo mali te da su infekcije koje su zabilježene u školske djece, a to su potvrdili i kolege iz inozemstva s kojima sam razgovarao, u škole ulazile pretežno preko odraslih osoba ili osoba koje su dolazile u školu, odnosno da se najveći broj djece inficirao u obitelji, a ne u školi”, pojasnio je Fuchs.

Napomenuo je kako će biti odobrene zamjene nastavnika u slučaju da netko oboli od COVIDA-19, a da je odluka o održavanju produljenog boravka prepuštena osnivačima škola. No, izgledno kako će boravak najvjerojatnije ostati za prvašiće. Ministar nije niti za potpunu online nastavu na izbornim predmetima, već za rotaciju jedan tjedan uživo, a drugi tjedan online. Uz to, naveo je i iznimke od pravila, odnosno održavanja nastave u učionicama.

“Ako su djeca i učitelji u samoizolaciji ili ako se razred dijeli u grupe pa jedan dio nastavu pohađa u školi, a jedan online. Nastavnici neće trebati raditi dodatno, nego mogu pripremiti nastavnu jedinicu za djecu u školi te je putem online alata iskomunicirati s djecom kod kuće, a u Ministarstvu smo krenuli i s intenzivnim snimanjem videolekcija kompletnog gradiva iz većine predmeta. Koristit će se i dosadašnji videomaterijali snimljeni u sklopu Škole za život. Nastavljamo sa školom na programu HRT 3, a neka su snimanja već počela. Bit ćemo spremni i za tu varijantu”, rekao je Fuchs i dodao kako će dopunska i dodatna nastava u cijelosti biti online.

Neopravdani satovi kao i inače

Na kraju je poslao i poruku roditeljima koji traže mogućnost odabira hoće li ili neće zbog epidemiološke situacije slati svoju djecu u školu.

“Ako smo država koja poštuje zakone, onda nam je jasno što kažu propisi vezani za dolazak u škole. Ako zakon kaže da je škola obavezna, onda je obavezna. Postoje iznimke kada se nastava može održavati na daljinu ili kod kuće. To su jasno izražene medicinske indikacije o kojima se raspravlja od slučaja do slučaja, pa se tako izvodi nastava u bolnici, kod kuće i slično. Dobivam u zadnje vrijeme ovakve mailove: ako se moje dijete zarazi u razredu pa nam prenese zarazu u kuću, onda ćemo svi biti u samoizolaciji, a za to ćete vi biti odgovorni. A što ako je obrnuto? Ako ste vi neodgovorni pa zarazite to dijete, a dijete onda zarazi druge? Živimo u vremenu pandemije, epidemije, koje svi zajedničkim naporima trebamo suzbijati. Djeca trebaju biti u učionicama, a opravdani i neopravdani sati primjenjivat će se kao inače”, zaključio je Fuchs.

