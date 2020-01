BIT ĆE KAO RIJETKO KADA U OVO DOBA GODINE; Vakula u svom stilu: ‘Vrijeme skoro za roštilj, ali neki bi mogli imati i kratki fitilj…’

Uz promjenljivu naoblaku mjestimične kiše do nedjelje će biti uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, a tek u nedjelju moguća je i na istoku zemlje. Do utorka će biti iznadprosječno toplo, a zatim je velika vjerojatnost promjene vremena

Zoran Vakula, glavni meteorolog HRT-a, navodi kako će sljedećih dana, sve do utorka, biti toplo kao rijetko kada potkraj siječnja i početkom veljače, uz često umjeren jugozapadnjak, na Jadranu i jugo, te uz dosta oblaka i u većini krajeva malo kiše, ponegdje vjerojatno i nimalo. No, dodaje Vakula, na sjevernom će Jadranu i u gorju mnogima ‘dosađivati’, posebice u Rijeci i okolici, gdje će, na žalost, remetiti dio programa na otvorenome svečanog otvorenja projekta: ‘Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture’. Srećom, nastavlja Vakula, u većini Hrvatske će ‘Noć muzeja 2020’ biti većinom suha i još relativno topla.

OVO VIŠE NIJE NORMALNO, PA ŠTO SE DOGAĐA S VREMENOM? Zoran Vakula objavio: ‘Ono što slijedi bit će još iznimnije…’

Potom je prognozu za iduće dane Vakula opet dao u – stihovima. Evo što je poručio:

“Ili podjednako,

makar pomislili da sam mak’o,

malo drukčije,

nekima možda “pamtljivije”:

Hrvatskih muzeja velike obljetnice

proći će bez smrzavice!

Ali tijekom subotnjeg otvorenja nove europske kulture prijestolnice,

vrlo vjerojatno bit će barem “kišice”…

No, u ostalim krajevima – iako će nekima prognoza možda izgledati kao vodvilj,

vrijeme bi vas moglo ponukati čak i na roštilj!

Iznadprosječna toplina do 4. veljače sveudilj

bit će ovog dijela godine svojevrsni štambilj,

pa bi zbog te južine neki mogli imati “kratak fitilj”…”

Kako navodi Vakula, ‘normalniju’ detaljnu vremensku prognozu, pripremila je dr. sc. Nataša Strelec Mahović iz DHMZ-a.

U petak južina, neuobičajena toplina, ponegdje kiša

“Petak će u istočnoj Hrvatskoj biti barem djelomice sunčan, ali vjetrovit, uz povremeno umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Jutro će još biti prohladno, od 0 do 4 °C, a dnevna će temperatura zraka, uz obilje sunca i južinu, biti 14 ili 15 °C. I u središnjoj Hrvatskoj vjetrovito i danju razmjerno toplo, još toplije nego u četvrtak, te barem djelomice sunčano. Samo rijetko je ujutro moguća kratkotrajna magla. U gorju i na sjevernom Jadranu bit će oblačnije nego na sjeveru unutrašnjosti, a osobito u gorskim predjelima i na Kvarneru ponegdje može biti i prolazne kiše. U gorju će puhati umjeren i povremeno jak jugozapadnjak, a na moru jugo i jugozapadnjak”, navodi dr. sc. Nataša Strelec Mahović.

U Dalmaciji će biti sunčanih razdoblja, ali i povremeno umjerene pa i povećane naoblake, osobito u unutrašnjosti, gdje bi se tijekom cijelog dana moglo zadržati oblačno, ponegdje ujutro i maglovito vrijeme. Vjerojatnost za kišu je mala, moguća je samo u sjevernoj Dalmaciji. Jutro će u unutrašnjosti još biti prohladno, oko 0 °C, dok će uz obalu biti od 7 do 11 °C. Danju većinom od 12 do 16 °C. Puhat će jugo, jače u prvom dijelu dana. Uz umjereno jugo more će na jugu Hrvatske biti malo do umjereno valovito. Vjetar će prema kraju dana malo slabjeti. Uz većinom sunčano vrijeme temperatura će biti podjednaka kao u četvrtak – ujutro od 8 do 11 °C, u unutrašnjosti i samo oko 2 °C, a poslijepodne 12 do 16 °C.”

Do utorka temperatura znatno iznad prosjeka, uz južinu…

“Sljedećih dana na kopnu još malo toplije, uz povremeno umjeren jugozapadnjak. Uz promjenljivu naoblaku mjestimične kiše do nedjelje će biti uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, a tek u nedjelju moguća je i na istoku zemlje. Do utorka će biti iznadprosječno toplo, a zatim je velika vjerojatnost promjene vremena. Na Jadranu sljedećih dana promjenljivo oblačno, no kiša je vjerojatnija na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, dok će na jugu uglavnom izostati. Puhat će većinom umjereno jugo, a temperatura će još malo porasti. Nakon vjerojatno obilnije kiše u utorak, srijeda će biti svježija”, prognozirala je za HRT dr. sc. Nataša Strelec Mahović iz DHMZ-a.