METEOROLOGINJA PROGNOZIRA ‘ORGANIZIRANU OLUJU’ KOJA ĆE ‘PREBRISATI CIJELU HRVATSKU’: ‘Shvatite nas ozbiljno…’

‘Sigurno će veći broj ljudi biti zahvaćen takvim nevremenom. Zato smo ovaj puta posebno oprezni u prognoziranju i želimo da nas ovaj puta svi zaista ozbiljno shvate jer ovo će biti prilično neugodno’

Idućih dana kupanja vjerojatno neće biti s obzirom na to da nam stiže promjena vremena. Meteorolozi posljednjih dana su često najavljivali nadolazeće pljuskove, a na pitanje gdje će oni biti, RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar objasnila je: “Teško je prognozirati vrijeme, pogotovo onom malom sličicom, kada moramo staviti gdje će biti grmljavine i pljuskovi, a oni mogu biti dosta široki i to može značiti svašta”, javlja RTL.

“Na primjer, za sutra za Rijeku to znači veliku oborinu, čestu grmljavinu, može značiti čak i bujične poplave te velike kiše. Dok će, recimo, u Dalmaciji isti takav znak možda značiti sporadični pljusak koji može, ali i ne mora donijeti kišu, ali će eventualno donijeti pojačanje vjetra ili poneku grmljavinu”, kazala je.

PRIPREMITE SE, STIŽE JAKO NEVRIJEME: ‘Opet će na testu biti sustavi odvodnje, i to ne samo u Zagrebu’

‘Organizirani poremećaj s organiziranim olujama’

“Za sutra je to definitivno nešto što će se događati izolirano i pojedinačno, u nekim rijetkim dijelovima zemlje, nego će biti, ono što mi meteorolozi kažemo organizirani poremećaj s organiziranim olujama koje će ‘prebrisati’ cijelu Hrvatsku od njezinog krajnjeg zapada, znači od zapadne obale Istre pa preko Gorske i Središnje Hrvatske, poseban oprez svakako je potreban i u Slavoniji. Već za pola sata kreće prvi takav pljusak u zapadnom dijelu Istre pa će kroz noć biti sve češći i češći, a oni će mjestimice biti i prilično neugodni i stvoriti velike probleme, a mogu biti i opasni”, kazala je.

“Bit će vrlo slični onome što smo već imali pa i u Zagrebu, ali je velika razlika to što se to neće događati navečer nego će se dogoditi u toku dana kada je još većina ljudi na radnim mjestima ili odlaze na njih ili se vraćaju. Sigurno će veći broj ljudi biti zahvaćen takvim nevremenom. Zato smo ovaj puta posebno oprezni u prognoziranju i želimo da nas ovaj puta svi zaista ozbiljno shvate jer ovo će biti prilično neugodno”, zaključila je.

Cijela prognoza Dunje Mazzocco Drvar

Tlak je tijekom dana padao, u dijelu zemlje meteoropati su mogli osjetiti da je atmosfera nad nama prilično nestabilna. U takvim uvjetima premješta se prema nama relativno velika količina vlage, spremaju se nevremena, upozorava u cijeloj prognozi za RTL Dunja Mazzocco Drvar.

Neće biti sporadična kao danas, nego dobro organizirana, većih razmjera. Pojavljivat će se već noćas u Istri, ujutro već i na Kvarneru. Pljuskovi će biti sve jači, nerijetko će to biti i izraženije nevrijeme s jakim i obilnim izljevima kiše koji mogu izazvati bujice. Pogoršanje će se brzo širiti na cijelu zemlju, zahvatit će riječko primorje, moguće sve do Zadra, zatim i Gorski kotar i dio Like.

Česti pljuskovi i u unutrašnjosti

Od sredine dana jaki i česti pljuskovi pojavljivat će se i drugdje u unutrašnjosti, pa tako i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Za razliku od prošlih sličnih epizoda, ovoga puta će neugodnije, pa i opasnije, biti u južnim i istočnim dijelovima središnje Hrvatske.

U Slavoniji je velika vjerojatnost za snažna nevremena koja će najprije zahvatiti Posavinu, područje Nove Gradiške i Slavonskog broda, a zatim brzo prebrisati sve do Podravine i Baranje. U Dalmaciji nevere, ali količina kiša bit će većinom zanemariva, a neki dijelovi opet bi proći bez ijedne kapi, doduše rijetki. No, manje osvježenje donijet će tramontana.

Na zapadu će se vrlo vjerojatno skupiti relativno dobra količina, i to ponajprije u Gorskom kotaru i dijelu Like, moguće i na Kvarneru. Kako dan bude odmicao pljuskovi će slabjeti, navečer prestati.

Od četvrtka stabilnije

U srijedu smirivanje, a od četvrtak znatno stabilnije. Nakon prolaznog osvježenja stiže novi blagi toplinski val s temperaturama preko 30. I na moru će u srijedu još biti pljuskova, a zatim će se vrijeme smiriti. Zrak će se samo malo ohladiti, a ne treba se plašiti ni hlađenja mora. Ugodno ljetno vrijeme se nastavlja.

I na kraju još jednom podsjetnik na sutrašnje neugodno, pa i opasno vrijeme. Prema upozorenjima DHMZ-a, najveća vjerojatnost za jače nevrijeme je u Slavoniji i na sjevernom Jadranu gdje su bujične poplave i snažna grmljavina najizglednije.