KOŠIĆ SE OBRAČUNAO S NEISTOMIŠLJENICIMA: ‘Vlada i ministri pljunuli su nam u lice, molimo se da zlo ne prevlada’

Kontroverzni biskup nije propustio priliku pa je i za Nedjelju Muke Gospodnje pričao o ekskomunikaciji iz Crkve svih koji podržavaju zlo.

Sisački biskup Vlado Košić predvodio je misno slavlje na Cvjetnicu, u katedrali Uzvišenja svetog Križa u Sisk. Prije mise blagoslivljao je maslinove grančice i vodio procesiju kroz gradski park, kao spomen na Isusov ulazak u Jeruzalem.

Kao i ostale svete mise koje predvodi kontroverzni sisački biskup, ni ova nije prošla bez njegovog obračuna sa svima koji misle drugačije.

KONTROVERZNI BISKUP KOŠIĆ IMA NOVI HIT: Napisao pismo protiv Istanbulske koje želi da njegovi svećenici pročitaju na misi u nedjelju



“Naša Vlada, i predsjednik i ministri, svojim prihvaćanjem Istanbulske konvencije pljunuli su nama katolicima u lice, ali još postoje i naši narodni zastupnici u Hrvatskom saboru koji ne smiju, ako su vjernici, dati svoj glas za tu ratifikaciju. Ne smiju to ni oni koji su nevjernici, zbog pravnih i moralnih razloga i zato što bi se time prihvatio nadzakon koji bi nadzirao domaće zakone. A radi se o duboko nekršćanskom zakonu i, kako je rekao predsjednik HBK, oni koji to zlo podupiru sami sebe ekskomuniciraju iz Katoličke crkve. Molimo se, braćo i sestre, i dalje da to zlo ne prevlada” grmio je biskup, prenosi Jutarnji.