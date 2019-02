KOLINDA I KOŠIĆ NA MOLITVENOM DORUČKU: Radikalni biskup napao Plenkovića, medije i one koji ‘sišu proračun’

‘Nažalost, država ne prati ono što je potpisala i mi bi se trebali žaliti. Vatikanski ugovori smetaju onima koji ne vole Crkvu, koji je žele na sve moguće načine difamirati, koji žele novac za svoje udruge… Pola civilnih udruga siše novac iz države, a nemaju nikakve svrhe, čak ruše državu”, kazao je biskup Košić

Kontroverzni sisčki biskup Vlado Košić organizirao je molitveni doručak na kojem je ugostio predsjednicu Republike Kolindu Grabar Kitarović. Nakon doručka, biskup se obratio novinarima rekavši kako se ondje razgovaralo o raznim temama, među ostalim o pravima žena i Istanbulskoj konvenciji te o Vatikanskim ugovorima, javlja N1.

“Izvrsno je što je predsjednica govorila o pravima žene. Svi moraju imati ista prava, neprihvatljivo je da žene imaju prosječno manje plaće od muškaraca za isti posao, da ih se otpušta s posla ili da ne mogu porodiljno pravo ostvarivati. Sve su to teškoće koje su pred našom mladom državom. Uz rat i ekonomska previranja i krize tu smo gdje jesmo, imamo šansu, imamo ljude, lijepu zemlju, trebamo se potruditi da svima bude bolje, mi vjernici u našem evanđeoskom duhu, a oni koji su izabrani da rade što bolje”, kazao je biskup sisački.

‘Crkva bi se trebala žaliti zbog Vatikanskih ugovora’

Govoreći o Istanbulskoj konvenciji, biskup Košić je spomenuo “neke novosti i perverzije koje su se pojavile u modernom društvu i koje se provlače kroz zakonodavstvo kao neka moda” dodavši da te novosti “dođu i prođu”. Govoreći, pak, o reviziji Vatikanskih ugovora istaknuo je da neke neprestano smeta što Crkva ima određena prava u Hrvatskoj.

Taj četvrti ugovor mnoge smeta jer je riječ o financijskoj koristi. Nažalost država ne prati ono što je potpisala, mi bi se trebali žaliti. Vatikanski ugovori smetaju onima koji ne vole Crkvu, koji je žele na sve moguće načine difamirati, koji žele novac za svoje udruge koje nemaju nikakve svrhe, pola civilnih udruga siše novac iz države, a nemaju nikakve svrhe, čak ruše državu”, kazao je biskup Košić dodavši kako je riječ o marginalcima i udrugama koji su protiv Crkve i “vječno će klepetati o temama koje njihovom izbornom tijelu mogu donijeti bodove”.

KOLINDA JE PROTIV: ‘Nisam za reviziju Vatikanskih ugovora, vjera mi je moralni kompas’

‘Prikazat ćete Košića kao nekakvog razbojnika…’

Na upit novinarke N1 da pojasni svoju raniju izjavu u kojoj je premijera Andreja Plenkovića optužio za političku korupciju, biskup Košić najprije je odgovorio da se ne bi upuštao u ono što politika radi.

“Ali ako u Vladu ulazi čovjek koji podupire gay paradu, a izlazi čovjek koji podupire Hod za život… za to sam rekao da se iznevjerilo birače. A što će dalje biti, to samo Bog zna”, pojasnio je.

Požalio se i da ga mediji ne vole.

“Sada ćete to udariti u Dnevnik, a što se sve dogodilo ovdje, da su se političari iz biskupije našli na jednom mjestu s članovima biskupije na jednom mjestu, to prođe ispod žita. Kada je prvi put bila ovdje nitko nije rekao da smo dijelili stipendije. Znam ja da me ne vole mediji, ali da se nije spomenuo glavni događaj, to ne razumijem. Ali, za to niste vi krivi, to su krivi vaši urednici. Vi nemate škare, vi imate mikrofone. Onda će vas šef reći ovo hoću, ovo neću i onda će prikazati Košića kao nekog razbojnika”, zaključio je Košić obraćanje novinarima.

Biskup Košić požalio se kako Crkva nema svog medija https://t.co/ryYIrD9Lsc #N1info pic.twitter.com/QE7K3aR4vA — TV N1 Zagreb (@N1infoZG) February 6, 2019

KONTROVERZNI BISKUP POTUKAO KONKURENCIJU: Košić osvojio ‘Šipak godine’, evo i zašto je zaslužio titulu