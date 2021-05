BIRAČI SU ZBUNJENI, ALI U DIP-U OBJAŠNJAVAJU: ‘Ako ste glasali samo na jednom listiću, možete se vratiti na biračko mjesto’

Svaki izbori – za gradonačelnika, vijeće, mjesni odbor – imaju svoj popis birača i birački odbor na svakom popisu zaokružuje birača koji je uzeo listić i glasao, a ne zaokružuje ga na biračkom popisu na kojem nije uzeo listić. Ako netko glasa samo za gradonačelnika zaokruži ga se samo na tom popisu, navodi Slaven Hojski

Ana Lovrin, potpredsjednica DIP-a objasnila je za N1 da se birač koji je glasao na dijelu listića, a želi iskoristiti svoje biračko pravo naknadno i glasati i za ostale razine vlasti, može vratiti na biračko mjesto i mora mu se omogućiti glasanje.

No, postavlja se pitanje kako birački odbor zna tko je glasao za koju razinu i može li to dovesti do dvostrukog glasanja.

“Ne! Svaki izbori – za gradonačelnika, vijeće, mjesni odbor – imaju svoj popis birača i birački odbor na svakom popisu zaokružuje birača koji je uzeo listić i glasao, a ne zaokružuje ga na biračkom popisu na kojem nije uzeo listić. Ako netko glasa samo za gradonačelnika zaokruži ga se samo na tom popisu. Lako se uvidom u popis birača za primjerice skupštinu može vidjeti da birač nije iskoristio pravo glasa na tim izborima i da nije zaokružen”, objašnjava za N1 član Državnog izbornog povjerenstva Slaven Hojski.

