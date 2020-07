BIRAČI NA OBALI IMAJU PODIJELJENO MIŠLJENJE: U Istri i Primorju bi glasali za Restart, a u Dalmaciji za HDZ

Dok u dalmatinskim izbornim jedinicama HDZ može računati na premoćnu potporu birača, Istra i Primorje su tradicionalno skloniji lijevim političkim opcijama

Dnevnik Nove TV objavio je drugi dio ekskluzivnog istraživanja po izbornim jedinicama. Večeras smo tako mogli vidjeti kakvo je raspoloženje među biračima Dalmacije, Istre i Primorja.

HDZ i dalje može računati na potporu u Dalmaciji. U 10. izbornoj jedinici Vili Beroš vodi listu i može računati na 34,8 posto potpore birača. Manja je to potpora nego prije četiri godine. Manju potporu ima i Restart koalicija koja može dobiti 18,1 posto. MOST je jak, ali ne kao prije četiri godine i dobiva 13,2 posto. Domovinski pokret nalazi se na četvrtom mjestu s 9,9 posto potpore. Koalicija Pametno, Stranka s imenom i prezimenom i Fokus ima potporu od 5,1 posto. Oko izbornog praga nalazi se Željko Kerum s 4,9 posto i Možemo s 4,6 posto.

Kako to izgleda u podjeli mandata – HDZ ima izglednih šest mandata, Restart tri mandata, MOST dva i Domovinski pokret jedan i za sada koalicija predvođena Pametnim jedan mandat, iako taj spada u potencijalne, a ne u izgledne. No, zanimljivo je kako će biti s dva granična mandata za koja se bore HDZ, koalicija Restart, koalicija Možemo i Željko Kerum. U konačnici, HDZ bi mogao osvojiti sedam zastupnika.

HDZ vodi i u devetoj izbornoj jedinici s 36,3 posto, a Restart koalicija ima potporu od 19,5 posto. Domovinski pokret mogao bi računati na 12 posto, a MOST na 8,5 posto. HDZ može računati na sigurnih sedam mandata, Restart na tri mandata, Domovinski pokret na dva, a MOST na jednog zastupnika.

Oko izbornog praga nalazi se lista koju predvodi Stipe Petrina s 3,4 posto. U toj izbornoj jedinici jedan je takozvani granični mandat za koji se bore HDZ, Restart i Stipe Petrina. U konačnici bi raspodjela mogla biti – HDZ sedam, Restart četiri, Domovinski pokret dva i MOST jedan.

Primorje i Istra daju podršku ljevici

Restart koalicija mogla bi dobiti 39,3 posto potpore, HDZ 17,9 posto, a koalicija Radničke fronte i Možemo imala bi 8,1 posto, Domovinski pokret 6,3 posto, Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno imaju 5,4 posto potpore, a MOST ima 4,9 posto.

Raspodjela izvjesnih mandata je sljedeća – Restart sedam mandata, HDZ tri mandata, Radnička fronta i Možemo jedan mandat i na kraju Domovinski pokret jedan mandat. U toj su jedinici dva mandata granična i za njih se bori Restart, HDZ, Koalicija Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus te MOST. U konačnici bi raspodjela mandata mogla biti – Restart osam mandata, ali to je i dalje mandat manje u odnosu na 2016., dok bi HDZ imao tri zastupnika. Katarina Peović bi postala saborskom zastupnicom, a mandat bi dobio i Domovinski pokret i koalicija Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno s jednim zastupnikom.

Stanje nakon šest izbornih jedinica

Nakon dosad obrađenih šest izbornih jedinica, HDZ vodi za dva zastupnika i sada bi dobili 32 mandata, dok Restart može računati na 30 mandata. Domovinski pokret osvaja 13 mandata, a MOST pet zastupnika. Koalicija Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno imala bi dva

mandata, lijevo-zelena koalicija na čelu s Možemo imala bi jednog zastupnika. I tu su na sjeveru Hrvatske reformisti Radimira Čačića koji bi dobili jednog zastupnika.