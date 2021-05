Pravo birati ima tri milijuna 231 tisuću birača, a tiskano je 4,1 milijun glasačkih listića

S prvim minutama subote počinje izborna šutnja uoči drugog kruga lokalnih izbora koji se održava u nedjelju, a na kojima će se, uz ostalo, izabrati i gradonačelnici četiri najveća hrvatska grada. U drugom krugu birači će izabrati 14 župana, gradonačelnika Zagreba, koji ima status županije, 56 gradonačelnika i 87 općinskih načelnika.

Drugi krug održava se u ukupno 432 grada i općine, na gotovo 5500 biračkih mjesta. Pravo birati ima tri milijuna 231 tisuću birača, a tiskano je 4,1 milijun glasačkih listića. Izborna šutnja traje do nedjelje u 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta. Za to vrijeme zabranjeno je javno predstavljanje izbornih programa kandidata, nagovaranje birača da glasuju za određenog kandidata, objavljivanje procjena, kao i prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua kandidata itd.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) pozvalo je sve sudionike drugog izbornog kruga, fizičke i pravne osobe te medije da poštuju šutnju. DIP poziva da se ne objavljuju promidžbene poruke i fotografije kandidata u medijima, ne postavljaju novi plakati ili letci te da se građani ne pozivaju da glasuju za pojedine kandidate, bilo telefonski, SMS porukama ili elektroničkom poštom.

Poziva i da se ne postavljaju novi promidžbeni sadržaji poput statusa, video clipova, slika ili komentara na društvenim mrežama, a koji se izravno objavljuju na naslovnicama kao novosti ili na privatnim profilima povezanih privatnih korisnika društvenih mreža. Za kršenje izborne šutnje propisane su ozbiljne novčane kazne – kreću od tri tisuće kuna za fizičku osobu, dakle bilo kojeg građanina, do pola milijuna kuna za pravnu, primjerice za političku stranku. Kandidati koji je prekrše mogu biti kažnjeni od 10 tisuća do 30 tisuća kuna.

Povrede izborne šutnje prijavljuju se općinskim, gradskim i županijskim izbornim povjerenstvima te Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba.