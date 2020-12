BIOLOG IZ KLINIKE ‘DR. FRAN MIHALJEVIĆ’ O NOVOM SOJU VIRUSA: ‘Nemamo podataka da je stigao kod nas, a ako dođe…’

‘O novom soju koronavirusa, nažalost, ne zna se previše. Pozorno se pati situacija, a je li opasniji od onog na proljeće – ne vjerujem baš’, kaže biolog Ivan-Christian Kurolt iz Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’ u Zagrebu

Zbog novog soja koronavirusa koji navodno kruži Velikom Britanijom, danas je i Hrvatska obustavila zračni promet s tom zemljom. Još nije poznato je li koronavirus novog soja prisutan u Hrvatskoj.

Za sada se zna da se proširio novi soj koji je akumulacija raznih mutacija koje smo već vidjeli, a koji su se sad okupili u jedan soj koji se dosta proširio u zadnjih tri mjeseca. Nažalost, ne zna se previše. Pozorno se pati situacija, a je li opasniji od onog na proljeće – ne vjerujem baš”, kazao je biolog Ivan-Christian Kurolt iz Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu gostujući u emisiji RTL Danas.

OTKRIVEN NOVI SOJ VIRUSA: ‘Prevladava zadnja dva mjeseca, sve više mladih pacijenata bez komorbiditeta razviju težak oblik bolesti’

‘Moguće je da će novi soj doći i k nama’

Kurolt kaže kako podaci govore da je 70 posto svih testiranih dobilo taj soj virusa i da se to desilo unatrag tri mjeseca, od 20. rujna.

“Kako je došlo do toga i koliko je to opasno mora se još vidjeti. Realno je da cirkulira Europom, sigurno se dogodilo i prije 20. rujna ali nije bilo dokazano, a koliko i kako se proširio – to još ne znamo”, kazao je Kurolt.

Na pitanje je li taj soj virusa stigao i u Hrvatsku i kada bi eventualno mogao stići, Kurolt je kazao kako zasad nema podatak o tome.

“Sekvenciraju se virusi, određuje slijed nukleotida genoma i uspoređuje s poznatim mutacijama. Po tome se prati i gleda je li stigao ili nije. S obzirom na to da brojni Hrvati dolaze za blagdane iz inozemstva, moguće je da će doći. No pitanje je koliko se taj soj realno proširio i kod naših ljudi iz inozemstva”, kazao je.

NOVI SOJ VIRUSA JE VEĆ U HRVATSKOJ? ‘Ne možemo se oteti tom dojmu. Muči nas zbog čega dio ljudi završi s težim oblicima bolesti…’

‘Na neke osobe cjepivo ne djeluje’

Na pitanje hoće li biti problem što će u Hrvatsku doći mnogo manje doza cjepiva nego što se prvotno očekivalo, Kurolt je kazao kako postoji plan cijepljenja prema rizičnim skupinama i da će se prema tome odrediti tko će se prvi cijepiti.

Pitanje je i koliko će se nakon cijepljenja ljudi trebati držati mjera te postoji li opasnost da cijepljene osobe prenesu virus na one koji se nisu cijepili.

“Morat ćemo se pridržavati mjera u prvo razdoblje. Na neke osobe cjepivo ne djeluje i to su osobe koje neće razviti imunološki odgovor te one mogu zaraziti i širiti dalje virus”, odgovorio je Kurolt.

PUNO JE NEDOUMICA O CJEPIVU KOJE PRVO STIŽE U HRVATSKU, NAŠ STRUČNJAK DAO NEKE ODGOVORE: Evo tko se i zašto neće smjeti cijepiti njime

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.