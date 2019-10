BIO JE U MALOJ ĆELIJI S UBOJICAMA I BOJAO SE: Hrvatska bivšem zatvoreniku mora platiti odštetu zbog loših uvjeta, evo koliko će novca dobiti

Proveo je ukupno 37 mjeseci po različitim zatvorima te ističe da je trpio osjećaj nelagode, sramote, srama, duševne boli i povredu časti jer je živio u neodgovarajućim prostorima

S.M., bivši zatvorenik osječkog zatvora iz Vinkovaca dobit će 50.000 kuna od države jer je bio smješten u lošim uvjetima u tri zatvora u kojima je boravio, javlja Glas Slavonije. Povreda prava osobnosti je razlog zašto će Republika Hrvatska isplatiti ovaj iznos bivšem zatvoreniku, no to nije sve jer će morati platiti i zakonske zatezne kamate od 14. kolovoza 2014. do 31. srpnja 2015. Isplata će biti u visini ekontne stope koja je vrijedila posljednjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poena.

Osim nabrojenog, država će morati Vinkovčaninu isplatiti i 6267,38 kuna za troškove parničnog postupka na vinkovačkom Općinskom sudu.

Bivši zatvorenik tražio 200 kuna za dan proveden u zatvoru

Tri godine i šest mjeseci glasi kazna za Vinkovčanina koji je iza rešetaka završio zbog zlouporabe droga, a on je za svoj boravak u zatvoru sve skupa tražio 67.400 kuna. To je više od onoga što je dobio za naknadu neimovinske štete sa zateznim kamatama. Međutim, sud je to odbio jer je S.M. tražio 200 kuna po danu provedenom u zatvoru. Sud je naveo jedan primjer Europskog suda za ljudska prava.

“Sud u konkretnom slučaju mora voditi računa o okvirnim mjerilima koji se dosuđuju za takav oblik povrede prava osobnosti na temelju nacionalnog zakonodavstva. Ta naknada neimovinske štete ne smije imati lukrativnu svrhu, pa stoga iznos od 200 kuna koji tužitelj potražuje za svaki dan proveden u zatvoru sud ocjenjuje previsokim za uvjete života u Republici Hrvatskoj, cijeneći da je iznos od 200 kuna nadnica osobe bez kvalifikacije koja radi dnevno 10 sati. Sud je kao primjerenu naknadu neimovinske štete u konkretnom slučaju dosudio tužitelju iznos od ukupno 50.000 kuna, a iz čega onda proizlazi da mu je za svaki dan proveden u zatvoru, dosudio iznos od oko 85,00 kuna”, stoji u obazloženju presude.

Bio u premalom prostoru, a cimeri su mu bili ubojice

Zatvor u Osijeku bio je dom za S.M. tijekom suđenja koje je trajalo od 2010. do 2011. Ondje je prvo bio u sobi 14 površine 42 m2 s 18 kreveta i s još madraca na podu. Ukupno je u sobi boravilo 20 zatvorenika, što znači da na raspolaganju nije bila zakonski predviđena površina. U razdoblju od veljače 2011. pa do srpnja 2011. premješten je u sobu broj 20 koja je velika 24 m2 te je tamo boravio s još 11 zatvorenika. Od 21. svibnja 2011. nalazio se na Odjelu dijagnostike i programiranja u zagrebačkom Remetincu gdje je bio smješten u sobi površine 22 m2 s još 11 zatvorenika, što znači da je u toj ćeliji imao na raspolaganju samo 1,83 m2.

Od 15. srpnja 2011. do kolovoza 2011. premješten je u drugu sobu u Remetincu čija je površina 12 m2 gdje je boravilo još sedam zatvorenika. S.M. navodi da je od 10. kolovoza 2011. bio na izdržavanju kazne u gospićkom zatvoru gdje je isto bio smješten u sobama različite površine s većim brojem osoba pa nije na raspolaganju imao odgovarajuću površinu propisanu Zakonom o izdržavanju kazne zatvora.

Međutim, nije mal prostor jedino što je problem u ovoj priči jer je Vinkovčanin u tužbi posebno naveo da je u zatvorima boravio u sobama s osobama koje su osuđene za teška kaznena djela. Kaže da se nije vodilo računa da se u zajednički prostor smještaju osobe osuđene za slična kaznena djela. Zato se on tamo našao s ubojicama i zlostavljačima pa navodi da je svakodnevno proživljavao strah i agoniju te da je strahovao za vlastiti život. Naveo je da ga je u gospićkom zatvoru 2013. fizički napao drugi zatvorenik, piše Glas Slavonije.

Nije smio šetati, a wc-i su bili bez prozora

S.M. je ukupno proveo 37 mjeseci po različitim zatvorima te ističe da je trpio osjećaj nelagode, sramote, srama, duševne boli i povredu časti jer je živio u neodgovarajućim prostorima. Tvrdi da zatvori nisu zadovoljavali minimalne stambene, higijenske, ideološke i kulturološke uvjete, što se protivi Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Dok je bio osam mjeseci smješten u osječkom zatvoru, Vinkovčanin nije imao mogućnost kretanja između soba ili po hodnicima, nego su stalno bili zatvoreni u sobama. Mogućnost izlaska u šetnju imali su samo jedan sat u prijepodnevnim i jedan sat u poslijepodnevnim satima.

Bivši zatvorenik tvrdi da zatvor u Osijeku ima dva wc-a u sobama, ali da toaleti nisu imali ni prozor ni ventilaciju. Do čestih je svađa dolazilo zbog toga što su u sobi postojala dva velika stola i dvije klupe, a mogućnost kretanja je, u odnosu na broj zatvorenika u istom prostoru, bila gotovo nemoguća.

U 2017. bilo 211 pritužbi zatvorenika

Ukupno 211 pritužbi zatvorenika bilo je u 2017., saznaje Glas Slavonije iz Izvješća o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih ustanova. Čak se 93 pritužbe, čiji je broj najveći, odnosilo na postupanje zatvorskih službenika. Na odluke sudova, odvjetništva i sl. došlo je 57 pritužbi, dok je 33 bilo za zdravstvenu zaštitu. Tek je 19 pritužbi došlo na uvjete smještaja. Kada je riječ o kršenju ljudskih prava, tu je došlo još devet pritužbi.

Pravo na naknadu štete ima svaki zatvorenik kojem je na nezakonit način uskraćeno neko pravo ili je bio izložen bilo kojem obliku zlostavljanja, mučenja i ponižavanja. U 2017. zaprimljen je 31 zahtjev u kojem su zatvorenici tražili nadoknadu štete, a najviše njih se odnosilo na uvjete smještaja.

