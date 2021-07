Cure i dalje dijelovi razgovora koje je Uskok snimio prisluškujući pokojnog gradonačelnika Milana Bandića.

"To je dvadeset, dvadeset i dvije tisuće eura, nije to za bacit… to su naše pare", rekao je pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić svom vozaču Zdravku Krajini u rujnu prošle godine dok su u službenom automobilu razgovarali o potencijalno izgubljenih 160.000 kuna vezanih uz posao s adventskim kućicama kod HNK, javlja Jutarnji list.

Bez Bandića, nije bilo moguće dobiti javni prostor za kućice, pozornice i štandove na brojnim manifestacijama u gradu, a to tvrde policija i USKOK vezano uz aferu Advent, odnosno prošlotjedno uhićenje nekadašnjeg Bandićeva vozača Zdravka Krajine, "kralja Adventa" Denisa Mohenskog i članice Povjerenstva za davanje javnih površina u zakup Jelene Čeklić.

Bila je glavna poluga

Istražitelji navode da je glavna Bandićeva poluga pri dodjeli javnih površina bila je Jelena Čeklić, a riječ je o nekadašnjoj gradskoj službenici koja je već osam godina u mirovini, ali joj je Bandić svaka tri mjeseca davao novi ugovor o djelu

Zanimljivo je i ponašanje obuhvaćenih osoba početkom 2020. nakon što su policija i USKOK, a što je tada objavljeno i u medijima, počeli izvide u aferi Advent, piše nadalje Jutarnji. Mohenski je u siječnju 2020. prebacio poslovne udjele tvrtke Demo Rebus sa svoje supruge na njezina oca, a na mjesto direktora postavio je svog konobara.

O policijskim izvidima vezanima za Advent razgovarao je u svibnju u službenom automobilu i Milan Bandić sa Zdravkom Krajinom. Bandić, između ostaloga, govori svom vozaču da policijski službenici češljaju i ostale (ranije) godine.

"Neka češljaju jer je sve isto", rekao je Bandić.

"To je isti k….", nadovezao se Krajina.

"Nitko od ovih neće pjevati. Nitko nije lud da pjeva protiv sebe", zaključio je Bandić.

Logistički potpomagali stranku

Provodeći mjere tajnog nadzora osumnjičenika, istražitelji su utvrdili da su Milan Bandić, Zdravko Krajina i Denis Mohenski međusobno činili razne sitne usluge jedni drugima, pa je tako Krajina organizirao čišćenje Bandićeve vikendice u Slavagori, a račun je platio Mohenski, a bilo je tu i korištenja službenih osobnih vozila "iz usluge" za privatne potrebe.

Također, Mohenski i Krajina logistički su potpomagali Bandićevu stranku u vrijeme parlamentarnih izbora.