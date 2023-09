Ne baš tako davno, prije nego što je 2016. HDZ-om zavladao Andrej Plenković, Milijan Brkić bio je potpredsjdnik stranke i slovio je za glavnog operativca koji 'na terenu' drži stvari pod kontrolom u sttranačkoj bazi Bio je desna ruka Tomislava Karamarka dok je ovaj vodio stranku.

Danas je Brkić izvan politike, ali u biznisu. Jutarnji list piše da pod sloganom 'Uvijek ima mjesta na vrhu' njegova tvrtka Alfa Strategy d.o.o., koju je osnovao nakon izlaska iz politike, reklamira usluge na svojoj internet stranici. Tvrtka se, kako stoji na njenoj web-stranici, bavi širokim spektrom usluga od financija preko nekretnina do turizma.

Pokreće tursitički biznis na Svetom Roku?

U tvrtku je Brkić unio i zemljište površine oko tisuću četvornih metara kod Parka prirode Velebit na Svetom Roku, a tamo navodno planira pokrenuti neki turistički biznis. Jutarnji list iz izvora bliskog Brkiću doznaje da se radi o nekretnini koju je svojedobno Brkić kupio s partnerima i nekadašnjim suborcima, a da je kasnije ista bila u zemljišnim knjigama upisana na Brkića da bi je krajem prošle godine prenio na svoju tvrtku.

A iako je tvrtka mlada, sudeći po ostvarenim prihodima dobro joj je krenulo. Lani je s dvoje zaposlenih prijavila ukupan prihod od 362.300 eura, te dobit od 285.600 eura. Na stranici tvrtke stoji da se bave i korporativnom sigurnošću, zaštitom na radu, te poslovnim savjetovanjem, upravljanjem, zastupanjem i pregovorima. Svoje usluge reklamiraju pod sloganima poput 'Pretvorite svoje ciljeve u stvarnost jer naš cilj je Vaš uspjeh' te 'Ljudi su sposobni u bilo kojem trenutku života raditi ono što sanjaju', što je inače citat književnika Paola Coelha.

Vozio je Gabrića, ali je bio više od običnog vozača

Jutarnji podsjeća da je Brkić nakon poraza njegove struje na unutarstranačkim izborima i izlaska iz politike 2020. godine najprije radio u tvrtki Višeslava Vukojevića, sina nekadašnjeg ustavnog suca Vice Vukojevića, registriranoj za savjetničke i konzultantske usluge. Puno prije toga, nakon završetka Domovinskog rata, Brkić je radio i kod poznatog oftalmologa Nikice Gabrića, a o toj epizodi neki su u se rugali govoreći da je bio njegov vozač.

"To je pežorativan pristup. On je bio zapovjednik specijalnih jedinica. On je bio vozač, bio sigurnjak, tajnik… Dakle puno stvari je on mogao obavljati, a ne samo mene voziti. To kad se hoće njega narugati se kaže da je bio vozač", rekao je svojedobno Gabrić o njihovoj suradnji.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li Karamarko zaprijetiti Plenkoviću? Kosor za RTL Danas: 'Ma ne, to su samo spinovi'