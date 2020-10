‘BILO LJETO, BILA ZIMA, SVATKO SVOGA PAJDU IMA’: Prodaja cvijeća na Mirogoju neodoljivo podsjeća na muljažu s adventskim kućicama

Na četverodnevnom natječaju za desetogodišnji zakup zemljišta za prodaju cvijeća i lampiona na Mirogoju odabrane su četiri tvrtke sličnih naziva, ali s istom e-mail adresom, ponudom i danom osnivanja, koje su podzakupom prepustile svoja mjesta tvrtci Veline Oršolić, polusestri klizačice Idore Hegel, velike simpatizerke zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića

Kućice na zagrebačkom Adventu postale su sinonim za koruptivne radnje. Bez natječaja i za šačicu novca povlaštene tvrtke bi ih dobivale, a potom preprodavale po nekoliko puta većim cijenama. Tisuće građana će tijekom Svih svetih pohoditi gradska groblja, pa se izrodila ideja da je Mirogoj nova idealna lokacija za takvu vrstu posla. Javni poziv je trajao četiri dana, a tri od četiri izabrane tvrtke, osnovane su istog dana, dva tjedna prije završetka tog natječaja. Nije zgorega spomenuti da sve imaju istu e-mail adresu i da su dale do u lipu jednake ponude, da bi na kraju sve prepustili tvrtci polusestre poznate sportašice i velike simpatizerke Milana Bandića.

I sam natječaj je bio sumnjiv, trajao je od petka 9. do ponedjeljka 12. listopada. Dakle, pola roka je bilo potrošeno na neradni vikend. Ipak, i u tom se vremenu stiglo javiti osam tvrtki, od kojih su odabrane četiri, koje su dale tek nešto veću ponudu od najniže ponude na natječaju – 3510 kuna. Novinari Provjerenog su provjerili i ostale detalje te utvrdili da su tri od četiri tvrtke osnovane 28. rujna, dok je četvrta tvrtka osnovana dan kasnije. Sve imaju istu adresu e-pošte: ime.prezime999@gmail.com, pa čak i iste, odnosno slične nazive. Naime, imena su dobile po cvijeću. Jedina su razlika adrese na kojima su prijavljena njihova sjedišta.

“Kako to da vi meni zvonite na vrata mog privatnog doma?”, pitala je novinare vlasnica jedne od tvrtki, očito zaboravivši da je prijavila tvrtku na svojoj kućnoj adresi. “Tu je kuća, ali tu nema nikakvog dućana”, čuli su od jedne gospođe na adresi druge tvrtke. Dvije od četiri tvrtke kao da su u zemlju propale. No, vlasnik jedne od tvrtki koje su osvojile natječaj i jedine koja je imala naveden broj telefona šokirao je svojim komentarom o provedenom natječaju: “To ćete morati direktora groblja nazvati, ne znam vam ja ništa.”

OPORBA OPLELA PO BANDIĆU; Zadužio Velesajam za organizaciju prazničnih manifestacija: ‘Tako se gradskom imovinom ne upravlja’

Uloženi deseci tisuća kuna ni za što

Dok su novinari lutali gradom tražeći tvrtke koje su putem natječaja ostvarile pravo na prodajne kućice ispred Mirogoja, ondje se radilo punom parom. Naime, te su tvrtke dobile zakup zemljišta na 10 godina, a morale su uložiti između 50 i 100 tisuća kuna u montažne kućice, a tu je još i 20.000 kuna temeljnog kapitala pri osnivanju i to sve zato da u njima – ne bi radile.

U mirogojskim kućicama se umjesto Tulipana, Jaglaca i tvrtki sličnih naziva smjestila Velina design, čija je vlasnica polusestra klizačice Idore Hegel i dance zvijezda devedesetih. “Ja imam ugovor o prigodnoj prodaji i ugovor o zakupu i to je to. Ne znam vam ja dalje što će se s time događat’, ja moram odraditi Sve Svete”, rekla je Velina Oršolić i dodala kako je ugovor o zakupu potpisala s Gradskim grobljima.

“Oni su zatražili od nas suglasnost da na tri mjeseca pod istim uvjetima iznajme podzakup ovoj tvrtki koju ste naveli i mi smo im to dali”, objasnio je Patrik Šegota, voditelj podružnice Gradska groblja, osoba na koju su se referirali Oršolić i vlasnik tvrtke koji ne zna da je dobio kućicu na natječaju.

Uvijek ista imena

No, sve “miriše” na već viđeni scenarij s adventskim kućicama koji je čak i završio u ladicama USKOK-a. Prošle je zime bilo puno govora o namještanju poslova za tvrtke bliskih prijatelja i rođaka, koji su potom gradsku blagajnu ostavili na cjedilu. Modus operandi je uvijek isti – kratak natječaj, izabrana tvrtka i podzakup.

“Ovo na Mirogoju je samo još jedan posljednji slučaj, vrh ledenoga brijega o zloupotrebi i korištenju javnog gradskog prostora za podobne firme. Bilo ljeto, bila zima, proljeće ili jesen svako doba svoga pajdu ima. Na ljeto do ove godine, kad je korona promijenila, bio je Denis Mohenski, Ljeto na Zrinjevcu, njegova tvrtka Deon Rebus. Oni su jedni od najpoznatijih kraljeva Adventa. I sad zamislite da na Adventu dobijete 55-60 kućica po tako niskoj cijeni, 3300 kuna, a vi prodajte, dajete u podnajam za 100.000 kuna”, objašnjava novinar Ivan Pandžić koji prati upravljanje gradom u Bandićevoj eri te dodaje da je slična situacija bila i na proljeće.

“To su bile tvrtke Ekosajam i Etnosajam, dakle dvojica. Jedan je u vlasništvu supruge Bandićeva vozača, drugi je Ratimir Jureković, njegov rođak. Obojicu veže jedna zanimljiva stvar, a to je da su službenim autima išli na onu čuvenu svinjokolju za Milana Bandića i onda su optuženi da je to bila zlouporaba. Milan Bandić je optužen i oni su to priznali pred USKOK-om. No prošle godine su promijenili iskaze i dobili su sve to”, priča Pandžić i otkriva što je bilo na jesen: “Opet ulijeću Ratimir Jureković i Zdravko Krajina i još neki iz različitih KUD-ova koje je Bandić inače pomagao, ali sve je ista shema.”

Slučajni i prigodni natječaji

Ovoga puta se u kombinacijama pojavilo ime Veline Oršolić, za koju Pandžić tvrdi kako fotografijama može dokazati da je bila u Bandićevu stožeru i slavila njegovu posljednju pobjedu na lokalnim izborima. Ona je sama rekla da mora odraditi Sve Svete, pa su je novinari htjeli upitati kako je moguće da je dobila podzakup za svega nekoliko dana. No, javio se muški glas sa spremnim odgovorom: “Ja vam stvarno ne znam ništa više vezano za to, meni je samo rečeno da se javite upravi gradskih groblja. Ima klijente, prodaje cvijeće, tako da nije nam zgodno davati ovako neke intervjue dok radimo s cvijećem.”

Voditelj Gradskih groblja tvrdi da je sve po propisima, čak i u situaciji kada tvrtke sličnih naziva, iste mail adrese i dana osnivanja daju u lipu iste ponude. “Mi smo izabrali one koji su dali najpovoljniju ponudu sukladno zakonu i natječajnoj dokumentaciji. One sljedeće ponude koje su bile nisu imale potpunu dokumentaciju. Mi smo za Grad Zagreb, za Holding, napravili odličan posao”, uvjerava Šegota i dodaje: “Ja ih ne mogu diskvalificirati ako su dostavili svu dokumentaciju i dali najvišu ponudu. Da ste vi dali 3511 kuna, dobili bi vi lokaciju.”

Ipak, dodaje kako nikad nije vidio vlasnike tvrtki, niti ih poznaje. Ništa čudno, natječaj je trajao četiri dana, od čega su dva bila za vikend, baš kao i kad je on 2018. odabran za voditelja groblja. Tada je natječaj trajao sedam dana, ali tri su otpala jer su se zaredali nedjelja, Božić, pa Štefanje. Slučajno i praznički prigodno.