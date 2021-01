BILO JE ŽESTOKO; Kerum prvo izjavio da su natječaji namješteni: ‘To je standard’, a zatim se obrušio na Grmoju: ‘Kome si ti u životu pomogao?’

Jasno je da gospodin Grmoja želi doći do pozicije, želi doći do vlasti, ali volio bih ga pitati – od svog primanja političkog, što je on u životu… Navedi mi jedan primjer kome si ti u životu pomogao, platio gulaš, dao marendu, dao 10 kuna i ostalo! Ti si se i tvoje kolege uhljebili da bi imali redovnu plaću. Vi niste dobročinitelji, vi ste samočinitelji, rekao je Kerum. Grmoja mu je odgovorio: ‘Ja ću predložili Katoličkoj crkvi vašu beatifikaciju, a ja o svojim dobrim djelima javno neću govoriti. Vas treba beatificirati!’

Nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Oroslavja Viktor Šimunić snimio je razgovor s predsjednikom krapinsko-zagorskog HDZ-a i saborskim zastupnikom Žarkom Tušekom u kojemu mu Tušek nudi financiranje kampanje u zamjenu za podršku HDZ-u na lokalnim izborima.

Željko Kerum kaže da je jasno da se ljudi moraju dogovarati jer je to bio dogovor, ali je netko to zlonamjerno iskoristio. Napomenuo je kako je takvo ponašanje standard.

“Što vi mislite, da ti natječaji koji se rade, da prolaze oni koji se jave na natječaj koji su, kao, najbolji kandidati? Ne, unaprijed je sve dogovoreno! To je standard”, rekao je Kerum u emisiji Otvorenog.

Borić: Tušek je dobar čovjek

Nikola Grmoja rekao je da je predsjednik Zoran Milanović opravdao cijeli slučaj rekavši da je to nešto što je sramotno, ali da se zbog toga ne ide u zatvor.

“Očito je da su ovdje prekršeni zakoni RH. Ako predsjednik smatra da nisu dobri, trebao bi inicirati neke zakonske promjene, a isto tako i premijer koji je ovo nazvao grubom pogreškom, ali ničim posebno spornim”, rekao je Grmoja.

Josip Borić rekao je da Žarka Tušeka osobno poznaje kao dobrog čovjeka koji dosad u životu nije griješio. Upitan o Tušekovoj sudbini odgovorio je da cijelu priču gledaju široko i da trenutačno nemaju rješenje koje će danas biti gotovo.

“Ima tu interesantnih situacija koje treba promotriti sa svih strana i vidjet ćemo što se dogoditi u ovoj situaciji. Mi smo u HDZ-u pokazali, u zadnjih nekoliko tjedana, da nećemo dozvoliti da pojedinac bude iznad stranke i da tereti stranku za određene aktivnosti koje su možda rađene te da imamo svoja pravila ponašanja koja su davno usvojena”, rekao je Borić.

Borić je rekao da će Tušek kao čovjek sigurno imati svoju političku budućnost bez obzira na ovo što se dogodilo.

Hasanbegović: A što vi mislite o čemu su pričali?

Zlatko Hasanbegović rekao je da je hrvatski politički život pretvoren u moralnu kaljužu.

“Gospodin Tušek je radio ono čega je rodonačelnik gospodin Plenković”, rekao je Hasanbegović referirajući se na preslagivanje vladajuće većine 2017. godine.

“Iz perspektive HDZ-a danas u blato valjati gospodina Tušeka je prvorazredno licemjerje. A što mislite o čemu su razgovarali gospodin Plenković, Vrdoljak, Pupovac, Milan Bandić i slični kada su se preslagivali? O čemu? O Platonovoj državi, o Aristotelovoj politici ili podjeli plijena?”, upitao se Hasanbegović.

Prozvao je Borića da je izašao ispod suknje Jadranke Kosor, Tomislava Karamarka, pa Andreja Plenkovića, te rekao da će sutra, ako Milorad Pupovac postane predsjednik HDZ-a, ostati vojnik stranke. Borić je rekao da je Hasanbegović promijenio nekoliko stranaka u nekoliko godina.

“Čovjek koji očito nije kokošario, ali kad se formirala vlast u Gradu Zagrebu, onda su se tražila valjda nekakva mjesta, ravnatelji kazališta ili gdje su već se namjerili da traže nešto, i tako dalje, onda su to valjda radili neki drugi političari, nije Zlatko Hasanbegović nikad, ne bi on nikad, naravno”, uzvratio je Borić.

Hasanbegović je reagirao na Borićevu izjavu da su se u zagrebačkoj Gradskoj skupštini razišli svi sa svima.

“Nisu svi… Samo se vi s gospodinom Bandićem niste razišli i držite mu ruku do zadnjega dana! I činite skupštinsku većinu, dakle, nisu se svi sa svima razišli”, rekao je Hasanbegović.

Kerum najavio kandidaturu za gradonačelnika

Kerum je rekao da ide u kandidaturu na lokalnim izborima u Splitu, potuživši se da mu se na posljednjim lokalnim izborima dogodila “neviđena krađa”, ali da je to “podnio gospodski”.

“Ja u Split idem i ja sam siguran da sam ja favorit za budućeg gradonačelnika Splita”, rekao je Kerum.

“Gospodine Kerum, ako vam je netko ukrao izbore, s takvima više ne sjedate za stol, a vi ste sada HDZ-ov pajac”, rekao je Grmoja, dodavši da Kerum nema nikakve šanse u Splitu.

“Gospodin Grmoja to govori iz straha”, uzvratio je Kerum: “Iza mene stoje građani Splita, vi u Splitu zapravo ne vrijedite ništa, vaša stranka ni vi”.

Hajdaš Dončić se našalio zatraživši od voditelja kokice i sok.

Kerum Grmoji: Kome si ti platio gulaš, dao marendu…

Na kraju emisije došlo je do još jednog “okršaja” Keruma i Grmoje.

“Jasno je da gospodin Grmoja želi doći do pozicije, želi doći do vlasti, ali volio bih ga pitati – od svog primanja političkog, što je on u životu… Navedi mi jedan primjer kome si ti u životu pomogao, platio gulaš, dao marendu, dao 10 kuna i ostalo! Ti si se i tvoje kolege uhljebili da bi imali redovnu plaću. Vi niste dobročinitelji, vi ste samočinitelji”, rekao je Kerum.

“Ja ću predložili Katoličkoj crkvi vašu beatifikaciju, a ja o svojim dobrim djelima javno neću govoriti. Vas treba beatificirati!”, uzvratio je Grmoja.