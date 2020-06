BILO JE ŽESTOKO; Đujić: ‘Najveća afera pljačke od osamostaljenja! Korupcija ima ime i prezime, to je HDZ’; Ćorić: ‘Vas može biti sram…’

“Znam o Ini i izvan medijskih crtica. 200 milijuna kuna je JANAF uložio u cjevovod prema Rijeci koji nije završen… Nafta ide u Mađarsku jer niste završili naftovod. Umjesto da ste u godinu i pol dana to završili, vi ste potpisali memorandum”, kaže Đujić

U predizbornom programu N1 televizije, na temu gospodarstva, sučelili su se Tomislav Ćorić iz HDZ-a i Saša Đujić iz SDP-a,. Odgovarali su na pitanja voditelja Ilije Jandrića.

Što te stranke obećavaju u svojim izbornim programima? Kako bi riješili posljedice koronakrize? Koje bi reforme proveli? Bi li smanjili ili povećali poreze? Jesu li upitne mirovine? Kako riješiti problem Ine, a kako korupciju u državnim tijelima? HDZ je objavio program, komentiralo se da nema previše razlika od programa Restart koalicije.

Ćorić: Temelj je naš rad u protekle četiri godine: 110.000 radnih mjesta, veća prosječna plaća, veća minimalna plaća.

Đujić: Predstavili smo svoj program prije desetak dana. Iz ovog što smo danas vidjeli, puno je naših ideja, kao da smo na aukciji – mi kažemo da ćemo dignuti minimalnu plaću 4.000 kuna, oni 4.250.

Ministar Horvat danas je rekao kako su dva moguća modela otkupa INA-e.

Ćorić: Krize su učinile da proces traje duže nego što smo htjeli. Sutra ćemo od konzultanata čuti procjene o stanju u INA-i. Od 2016. godine je išlo da se mađarski udio može otkupiti… Novac bi se mogao dobiti da se partner zamijeni ili zaduživanjem države… Svjesni smo da je za to potrebno dvoje.

Đujić: To mi djeluje nikako. U četiri godine nisu napravili ništa. Predstavljaju program kao da nema koronakrize… Po pitanju INA-e HDZ nije učinio ništa. Gospodin Ćorić i Horvat su tehnički ministri i uopće ne mogu govoriti o tome… Ne da nisu ništa napravili nego su do kraja upravljačka prava predali u mađarske ruke…

Ćorić: Razgovor o INA-i zahtjeva i predznanje, a čini se da ste vi ovo pročitali iz medijskih natpisa… U posljednje tri godine INA je profitabilna kompanija… Poslovna odluka da se u Sisku kreira logistički centar i konačno biorafinerija je opravdana.

Zašto se više isplati izvoziti naftu u Mađarsku?

Ćorić: Nemoguće je da bude za jednu kompaniju isplativo da joj postrojenje radi na 20 do 30 posto kapaciteta. To isto postrojenje nema cijev koje ga veže uz naftovod… Na razini EU-a ugašeno je 27 rafinerija… Nije istina da se nafta iz Slavonije u potpunosti obrađuje u Mađarskoj. Nebitno je gdje se obrađuje. Nije istina da se nafta iz Siska vozi samo u Mađarsku.

Đujić: Znam o INA-i i van medijskih crtica. 200 milijuna kuna je JANAF uložio u cjevovod prema Rijeci koji nije završen… Nafta ide u Mađarsku jer niste završili naftovod. Umjesto da ste u godinu i pol dana to završili, vi ste potpisali memorandum.

‘Donijeli su mjere i požurili na izbore’

Gledateljica smatra da se radi o pokušaju da se INA preda u ruske ruke. Možete li obećati da je nećete prodati ruskim kompanijama?

Ćorić: Dokle igram ikakvu ulogu, uvijek ću se boriti protiv toga.

Đujić: Neću dopustiti da se INA proda, ali ne možemo odlučivati kome će Mađari prodati.

U Restartu kritizirate Vladu da nema viziju. Što vi očekujete?

Đujić: Od početka koronakrize, što se tiče zdravstva, je dobro reagirala. Što se tiče gospodarstva malo je kasnila, a nešto nisu ni odradili. Donijeli su mjere do 15. lipnja i požurili na izbore. Uveli su zemlju u najgorem gospodarskom trenutku u neizvjesno razdoblje. Hrvatska je ovisna o turizmu, što se pokazalo da nije dobro. HDZ je doveo zemlju u situaciju da Vlada ne postoji i ostavio građane na cjedilu. Među prvim odlukama donijet ćemo moratorij na kredite, set mjera za pomoć najugroženijima, zakon o obnovi Zagreba.

Što će biti u srpnju kad prestanu mjere?

Ćorić: Kako perspektiva može biti zanimljiva kada na sve moguće načine želite doći na vlast. Odgovor na covid pandemiju je bio sjajan… Spasili smo 500.000 radnih mjesta. Među prvima u Europi, dok su drugi još razmišljali što će i kako će. Nije točno da to traje do srpnja. Potporu će dobiti svi koji za to imaju uvjete, koji će doživjeti pad. Plan za dalje je pomoći svima kojima je potrebno. Izborili smo se za 10 milijardi eura iz Europe.

Predviđa se da će se prave posljedice vidjeti na jesen i na zimu, a vi obećajete nova radna mjesta.

Ćorić: Temeljem radnih mjesta koja smo stvorili baziramo to. Moguće je.

Đujić: Ovo je neozbiljno što govori ministar, ne govoriti kako, govoriti da su u prošlosti otvorili 110.00 radnih mjesta. S druge strane, reakcija na krizu, prve mjere koje su dali su davane bez ikakvih kriterija…

Ćorić: Ideja koja dolazi sa svih strana, o enormonoj količini novca koju treba uložiti u gospodarstvo nema uporište u realnosti. 3250 kuna pretvorene u 4000 kuna bile su mjere pomoći gospodarstvu. Čak i oni koji ih nisu dali radnicima, nego su ostali na računu, ta mjera povećanja likvidnosti nije uopće loša.

‘Izrekli ste čitav niz neistina’

Obećavate povećati minimalnu plaću, mirovinu. Odkud novac ako smo u recesiji?

Đujić: Najave baziramo na temelju rasta, povećanja efikasnosti, racionalizacijom javne i državne uprave… Imamo i europska sredstva…

Ćorić: Sve europske ekonomije će u jednom trenutku željeti posegnuti u europsku kasu. Od 2016. je minimalna plaća povećana za 754 kune. 2021. godina, potvrdio Đujić, bit će godina snažnog oporavka hrvatske ekonomije. 6,4 posto projiciramo rast za sljedeću godinu. Oporavak nakon ovog šoka nije upitan.

Đujić: Ova situacija pokazala je ranjivost hrvatskog gospodarstva. Kroz cijeli mandat smo imali trend rasta. U ovom mandatu je HDZ imao ravnu liniju.

Ćorić: Đujiću, nije točno to što govorite.

Đujić: Točno je… Nije gospodarstvo s Vladom HDZ-a baš bilo stabilno.

Ćorić: 2012. BDP je pao. 2014. u odnosu na 2013. je dodatno pao, u mandatu Vlade Milanovića… Maloprije ste rekli čitav niz neistinitih teza.

Neradna nedjelja

Ćorić: Naše je ideološko opredjeljenje, ako želite. Hrvatske obitelji zaslužuju nedjelju provesti s obitelji.

Kod nas konzervativci žele neradnu nedjelju, a u drugim državama se socijaldemokrati zalažu za prava radnika.

Đujić: U ovih mjesec dana se Stožer pretvorio u produženu ruku HDZ-a… Mi se zalažemo da tko želi raditi neka radi, ali se to treba zakonski regulitrati. Treba biti duplo plaćena.

Bi li ukinuli fiskalne namete? Zašto ste protiv rasterećenja poduzetnika?

Đujić: Predvidjeli smo cijeli niz poreznih rasterećenja i parafiskalnih nameta.

Ćorić: Restart koalicija je pričala, mi smo učinili. Smanjena je odluka o smanjenju vodnog doprinosa za 50 posto, to mogu reći za svoj resor. Samo onaj koji ne promišlja što iza svega stoji može reći da sve treba smanjiti.

O vjetroelektrani…

Premijer nije znao za opomenu EK-a o Krš-Pađene, kako to?

Ćorić: Riječ je opomeni općenito što se tiče vjetroelektrana, ne o vjetroelektrani Krš-Pađene.

Planirate značajno povećati obnovljive izvore energije. Možda planirate povećati prostor za korupciju?

Ćorić: Kolega koji je to komentirao zna biti duhovit… Namjeravamo povećati proizvodnju iz obnovljivih izvora. Što se tiče utjecaja na okoliš, složili smo dokumentaciju.

Kako gledate na aferu Vjeroelektrane?

Đujić: Slažem se s Plenkovićem i Ćorićem kad govore da će njihov dosadašnji rad biti vidljiv i u budućnosti. Ovo je najveća afera pljačke od osamostaljenja Hrvatske – po iznosima koje su HDZ-ovci trpali u svoje džepove… Koliko je samo jedna tajnica dobila… To oslikava HDZ i pokazuje ga kao duboko korumpiranu stranku. Gospodin Ćorić je dobro rekao da opomena nije bila samo za vjetroelektranu Krš-Pađene. Kad su u pitanju vjetroelektrane, HDZ ima agendu. Mene je toga strah. Ministar ste u čijem se resoru događa neviđeni korupcijski skandal. Da Vlada nije raspuštena, raspravljali bi o vašoj ostavci.

Ćorić: Prije svega nema srama, sram bi moglo biti vas jer ste izašli s tezama koje ne stoje. Nitko u vrhu HDZ-a nema ništa protiv da se ovo razjasni. Što se tiče projekta vjetroelektrana Krš-Pađene, u ministarstvo sam došao 2016…

Koliko vam šteti uhićenje Josipe Rimac?

Ćorić: Naštetilo je rejtingu HDZ-a, ali ova sjena neće onemogućiti pobjedu HDZ-a.

Završna poruka

Đujić: Korupcija ima ime i prezime, to je HDZ. Kad oni govore to je pojedinac – Josipa Rimac, da nije utjecajni član HDZ-a, ne bi se našla na mjestu tajnice i ne bi mogla nazivati okolo… To je odgovornost HDZ-a. HDZ je to omogućio.