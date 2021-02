BILO JE VESELO U ‘OTVORENOM’: Ministar Ćorić: ‘Ne vjerujem ničemu što on kaže’; Oreščanin mu se smijao u facu

“Ja ne vjerujem niti jednom podatku koji će iznijeti bilo Bujas, bilo Oreščanin”, odmah je replicirao Ćorić

U večerašnjem Otvorenom raspravlja se o mjerama i o pobuni poduzetnika i ugostitelja koja je danas rezultirala i uhićenjem vlasnika teretane u Zagrebu.

“Ovo što se danas dogodilo jest jedan zločin i iživljavanje represivnog aparata nad ljudima koji su samo pokušali raditi svoj posao. Tvrdnja da je on prekršio zakon nije točna, on je prekršio uredbu koju je donio Stožer gdje niti na koji način se ne može dokazati da je rad fitness centara i teretana uzrok širenja epidemije. Odveden je u zatvor bez ikakve podloge, zato što je htio raditi. Gospoda Davor Božinović i Krunoslav Capak su pretpostavili bez ikakvih dokaza da se u teretanama širi virus, koji se inače drugdje ne širi”, rekao je na početku izvršni direktor Glasa poduzetnika Dražen Oreščanin.

Replika Ćorića koji je nosio masku sa svojim inicijalima

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić odmah mu je odgovorio, a tijekom replike Oreščanin se smijao njegovim izjavama.

“Ja ne vjerujem niti jednom podatku koji će iznijeti bilo Bujas, bilo Oreščanin. Govorimo o ljudima koji su ovu situaciju iskoristili za svoj politički angažman. Niti jedan niti drugi ne nose odgovornost za ono što rade, niti jedan od njih nije ugostitelj, ali pozivaju na bunt sve odgovorne građane i poduzetnike koji su se danas držali zakona. Oni koji to nisu učinili trebaju snositi sankcije zato što to nisu učinili.”

“Gospodine Oreščanin, vi se možete smijati koliko hoćete, vi i vaša ekipa…”, nastavio je Ćorić, ali ga je Orešćanin prekinuo: “Ja se smijem vašoj maski s vašim inicijalima.”

“Vi se krijete iza ljudi, huškate ih i dovodite sve u situaciju da se Hrvatska kao društvo pita treba li biti odgovoran ili slušati ljude poput vas. To vam neće proći”, odgovorio mu je Ćorić.

Predsjednik HGK: Naše zatvaranje je najliberalnije u ovom dijelu Europe

“Vratio bih se na početak pandemije, tad su svi rekli da je Vlada na vrijeme učinila prave poteze. Mislim da nam je to tada dalo predah za solidnu turističku sezonu. U ovom drugom valu treba naglasiti da svi mi koji smo tražili mjere od Vlade, nijednom nam Vlada nije rekla da ih neće nastaviti. Naši ugostitelji kojima je stvarno teško, kao i promet, i kreativne industrije, kod nas su ipak radili do kraja 11. mjeseca, a negdje drugdje su zatvarali u devetom mjesecu. Htjeli mi priznati ili ne, naše zatvaranje je najliberalnije uz Estoniju u ovom dijelu Europe. Uz ove Vladine mjere mislim da je to nešto optimalno za ovo vrijeme”, rekao je predsjednik HGK Luka Burilović.

“Poduzetnicima su jedine prave mjere da mogu slobodno raditi, sve ostalo je protiv prirode poduzetništva. To izostaje zbog objektivnih razloga, prve mjere su bile pravovremene i dobre, kasnije su dopunjavane, uvijek se u razgovorima o mjerama prvo počne pričati o tome što naša država može. Nakon toga se razgovara što i kome dijeliti, istina je da mjere nisu bile obuhvatile sve što su trebale, širile su se, ali očito se nisu proširile na sve u dovoljnoj mjeri. Imamo dovoljno epidemiologa koji bi mogli reći zašto su kafić i teretane izvor zaraze ili nisu, te mjere se ne obrazlažu”, rekao je čelnik HUP-a Damir Zorić.

Ćorić: Najgori scenarij je da sad relaksiramo mjere

“Cijela Europa je u lockdownu. Mi smo paradoksalna država. Takvi koji propagiraju novu vjeru u kontekstu epidemiologije u Hrvatskoj i Europe neka iskomentiraju zašto sve europske države idu u još stroži lockdown. To je pitanje za vas i Bujasa koji pozivate na bunt”, rekao je Ćorić.

“Optimist sam s obzirom na rezultate koje imamo ovih dana. U svim prijedlozima koje je HGK komunicirala s Vladom oko otvaranja i zatvaranja, dobili smo do znanja da će mjere trajati koliko god to bude potrebno. Ono što hoću reći, puno sredstava koje trebamo povući iz EU je za jačanje otpornosti ekonomije. Ako želimo kvalitetno krenuti s turističkom sezonom oko Uskrsa, ovo zatvaranje je dobar zalog za sezonu”, rekao je Burilović.

“Najgori scenarij je da sad relaksiramo mjere, a da nam pred Uskrs brojke buknu i da opet moramo u lockdown”, rekao je Ćorić.

