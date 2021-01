‘BILO JE TU NUĐENJA SEKSUALNIH USLUGA, PRIJETNJI…’: Bivša studentica progovorila o prijavljenom profesoru s Veterine

‘Odlučila sam progovoriti da vide da nisu same, da vide da to traje sustavno godinama, da ne osjećaju sramotu kao što sam ja osjećala’

Seksualno uznemiravanje, omalovažavanje, nepoštivanje dostojanstva studenata, rad u pijanom stanju, nove su teške optužbe studentica protiv profesora. Ovaj put na Veterinarskom fakultetu, devet bivših studentica prijavilo je istog profesora s Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju, javlja RTL.

“Bilo je tu i seksualnih aludiranja, spominjanja da se dođe u njegova noćna dežurstva. Nuđenja seksualnih usluga u razmjenu za prolaz na ispitu. Prijetnji ‘nećeš ić’ kod nikog drugog, nećeš polagat ispit nego samo kod mene”, opisala je za RTL bivša studentica Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Nekada studentica Veterinarskog fakulteta, danas žena koja je progovorila u nadi da nitko više ne prođe takvo seksualno uznemiravanje. “Zato sam, odlučila progovoriti, da vide da nisu same, da vide da to traje sustavno godinama, da ne osjećaju sramotu kao što sam ja osjećala”, izjavila je bivša studentica Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

I DOMAĆE GLUMICE DOŽIVJELE SU SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE; Bilo ga je i na Akademiji: ‘Od opscenih govora, dodira…’

Profesor podnio prijavu u njihovo ime

Jedna je od devet žena koje su prijavile profesora. U njihovo ime prijavu je podnio profesor s istog fakulteta. “Uvijek kad gledate ispada to se dešava nekom drugom i onda vidite da su se takve stvari su se očito dešavale i kod nas na faksu, i to ne u zadnjih mjesec dana nego u zadnjih… Imamo podatke za 11 godina, a izgleda da se to dešava i puno dulje”, izjavio je Tomislav Gomerčić, profesor sa Zavoda za veterinarsku biologiju.

“Bilo je određenih situacija i prije koje su nam govorile da nešto se tu dešava međutim, ovo što je sad pisana prijava daje punu podlogu za određeni postupak kako tome i priliči”, rekao je Nenad Turk, dekan Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

STUDENTICE PRIJAVILE PROFESORE NA FILOZOFSKOM: Tvrde da su bile žrtve seksualnog uznemiravanja; Jedan ima ograničen pristup nastavi

26 prijava na ADU

U isto vrijeme na Akademiju dramske umjetnosti je do sada pristiglo 26 prijava za 14 nastavnika. Intenzivno se razmišlja o objavi imena. “Ne želimo viktimizirati obitelji tih ljudi. Bit ćemo jako, jako pažljivi ali mislim da se mora otvoreno govoriti o ovom problemu jer je to jedni način da ga se zaustavi”, kazala je Franka Perković Gamulin, dekanica Akademije za dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Sutra sa dokumentacijom i dokazima idu na DORH i policiju. Javile su se i studentice zagrebačkog Filozofskog fakulteta, trenutno imaju pet prijava protiv tri profesora. “Poznavajući psihologiju zlostavljača, meni je teško vjerovati da je jedan zlostavljač imao samo jednu žrtvu kroz sav svoj radni staž. Možemo, na žalost očekivat da ako ima jedan da ih ima sigurno više od jedan”, izjavila je Anita Lauri Korajlija, profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Žrtve kojih je svakim danom sve više, nadaju se da će zlostavljači na kraju zaista i odgovarati. “Zatvor prvenstveno, da bude kazneno gonjen, i da zakonski plati to što je radio, a druga satisfakcija bi mi bila da mu se uzme licenca i da ga se apsolutno odstrani iz struke kirurške”, rekla je bivša studentica Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

‘VRLO OLAKO GOVORIMO O SILOVANIM ŽENAMA’: Pravobraniteljica objasnila dvostruka mjerila u hrvatskom društvu