BILO JE NAPETO, SAVJETNICA MINISTRA DOBILA NEUGODNO PITANJE: ‘Dok su se drugima smanjivali porezi, nama su se podizala davanja’

‘Premijer Plenković razgovara s liderima EU-a, Hrvatska je prepoznata kao sigurna destinacija, brojne države su izrazile interes da njihovi građani ljetuju u našoj zemlji i vjerujem da ćemo za mjesec dana moći govoriti o nekom masovnijem dolasku turista’, rekla je savjetnica ministra turizma

Otkako je najveća opasnost naizgled prošla, s padom broja novozaraženih u RH, postavlja se pitanja kako spasiti turističku sezonu, čiji je prvi dio već propao. Europska komisija donijela je preporuke za otvaranje granica i dolazak turista, no zamka stoji u potencijalnom eksponencijalnom rastu broja zaraženih.

Kako to izbjeći, što moraju učiniti obiteljski iznajmljivači, a što hotelijeri, u Otvorenom su raspravljali epidemiolog Bernard Kaić, direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, glavna savjetnica ministra turizma Barbara Mesić i Goran Prskalo, predsjednik Udruge privatni iznajmljivača Zagreb. U emisiju se javio i Danijel Radeta iz Udruge iznajmljivača Zadar te direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić iz Pule.

Kreću bilateralni razgovori

Mesić je rekla kako mjere koje je donijela EK nama otvaraju šansu da pokrenemo bilateralne razgovore sa susjednim zemljama te onima koje imaju sličnu epidemiološku situaciju.

“Vlada je pravodobnom reakcijom omogućila očuvanje radnih mjesta u turizmu i spas sezone, tako da ulazimo u razdoblje sezone s relativno zdravim turističkim poduzećima i možemo govoriti o mogućnosti ostvarivanja prometa od 30 posto, što je prije samo 20-tak dana bilo nezamislivo i pomisliti. To je dokaz da ova vlada dobro radi”, istaknula je Mesić.

Tko može ući u Hrvatsku?

Ona kaže kako u ovom trenutku u RH mogu ući osobe koje posjeduju nekretninu ili plovilo u našoj zemlji, oni koji dolaze na pogrebe te osobe koje dolaze poslom ili iz razloga koji su uvjetovani gospodarskim interesom RH.

“Nije da se otvaramo za masovni turizam već idemo postepeno, kako bi dokazali da možemo odgovoriti na izazove ove epidemije. Da neće doći do porasta zaraženih te da vidimo da se taj broj u idućih mjesec dana neće jako povećati. Premijer Plenković razgovara s liderima EU-a, Hrvatska je prepoznata kao sigurna destinacija, brojne države su izrazile interes da njihovi građani ljetuju u našoj zemlji i vjerujem da ćemo za mjesec dana moći govoriti o nekom masovnijem dolasku turista”, poručila je.

Situaciju treba pratiti korak po korak

Direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ističe da razvoj situacije treba pratiti korak po korak.

“Mi se u ovom trenutku nalazimo u povoljnijem položaju nego mnoge druge zemlje koje su nam interesantne kao emitivna tržišta, no sada smo fokusirani na nama najbliža tržišta, susjedne zemlje – Sloveniju, Mađarsku i zemlje u okruženju poput Austrije, Slovačke, Češke te naravno Njemačke, kao nama najvažnijeg emitivnog tržišta”, objasnio je Staničić.

‘Hrvatska je tražena destinacija’

Moramo biti svjesni da u tim zemljama još su na snazi mjere koje ograničavaju kretanje državljana, upozorio je. “Dakle, te aktivnosti moraju biti koordinirane između zemalja i upravo ove današnje preporuke EK-a idu u tom smjeru da se postigne zajednički dogovor, odnosno protokol prema kojem će se onda ravnati svi. Hrvatska je u ovom trenutku jako tražena turistička destinacija zahvaljujući našim epidemiolozima, ali i građanima koji su doprinijeli da imamo ovako povoljnu epidemiološku situaciju”, kazao je Staničić.

“Ja sam svakodnevno u kontaktima i razgovorima s najvećim svjetskim turoperatorima i svi žele doći u Hrvatsku. Međutim, ne ovisi to samo o našoj zemlji, već i o situaciji u njihovim zemljama”, dodao je.

Kaić: Veći promet ljudi nosi rizik

Epidemiolog Bernard Kaić rekao je kako je sigurno da će povećan promet ljudi povećati i rizik od širenja zaraze. “To se može spriječiti strogim pridržavanjem epidemioloških mjera. Teoretski, ako netko u našu zemlju dođe zaražen, on ne mora nikoga zaraziti ako se strogo pridržava mjera. Ne može se od turista tražiti da ne izlaze iz soba, ali se može očekivati da drže distancu te održavaju higijenu. I restorani mogu raditi, ali ne na način na koji su dosad radili”, upozorio je Kaić.

“Moraju biti veći razmaci i u restoranima i bazenima nego što su do sada bili, ne preporučuje se švedski stol, već da se gostima hrana donosi na njihove stolove, da za istim stolom sjede ljudi koji borave u istoj sobi ili članovi obitelji. Postoji dosta pravila koja su propisana da bi se spriječilo širenje infekcije”, objasnio je epidemiolog.

Što ako neki turist kod nas počne pokazivati simptome zaraze?

“U slučaju da netko od turista tijekom boravka u našoj zemlji počne pokazivati simptome Covida-19, dobit će masku, preporučit će mu se da ne izlazi iz sobe te će doći liječnik koji će ga pregledati, testirati na koronavirus i ovisno o rezultatu odlučit će se o daljnjim koracima”, rekao je te dodao kako smo u moru sigurni, no samo ako smo udaljeni od ostalih plivača.

Hoteli u Hrvatskoj su u završnim pripremama za sezonu. “Mi smo kao udruga hotelijera, kamping udruga i udruga turizma aktivno sudjelovali u predlaganju mjera u ovim izmijenjenim okolnostima i moram reći da je velik dio njih i prihvaćen. To govori da smo svjesni izmijenjenih okolnosti u kojima ćemo ove sezone raditi”, poručio je direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.

‘Život mora ići dalje’

“Hotelijeri i ostali turistički radnici su prije nekoliko dana dobili opširne upute i mi ćemo svoju zadaću odraditi. Mi svi skupa moramo biti svjesni da će se situacije s pozitivnim gostima pojaviti. Ne možemo živjeti pod staklenim zvonom i moramo biti spremni na rješavanje takvih situacija. Život mora ići dalje u izmijenjenim okolnostima i svi skupa se moramo naviknuti živjeti u takvim okolnostima.

Situacija u Zadru je neizvjesna, kaže Radeta. “Mi smo tek danas, nakon što je Europska komisija izašla s preciznim uputama, saznali kako će izgledati putovanja. To se svodi na jedan higijenski minimum koji će iznajmljivači lako postići. No ono što me zabrinjava jest što se u emisiji ne razgovara o privlačenju gostiju u našu zemlju. Neće samo Hrvatska otvoriti svoje granice, otvorit će i druge zemlje. Jedna je Njemačka odlučila spustiti porez s 19 na 7%. Pitanje je što će učiniti Hrvatska”, rekao je Radeta.

Potres dodatno zakomplicirao situaciju u Zagrebu

I u Zagrebu je situacija složena, kazao je Goran Prskalo. “Mi smo imali i taj razorni potres koji je devastirao centar grada, mnogi naši iznajmljivači imaju oštećene apartmane. Mi smo imali jako puno gostiju iz udaljenih krajeva svijeta, po nekim su statistikama gosti iz Južne Koreje činili 90% svih gostiju u centru grada. To je sada sve zamrlo”, rekao je Prskalo.

Kritika Vladi

Aktualnu vladu optužio je za maćehinski odnos prema obiteljskom smještaju. “Dok su se svima drugima smanjivali porezi, obiteljskom su se smještaju podizala davanja i mijenjali pravilnici. I sada u ovoj aktualnoj situaciji smo jedini ostali izvan svih ozbiljnijih mjera, brojni naši iznajmljivači trenutačno žive s nula kuna prihoda”, istaknuo je.

Savjetnicu ministra upitao je zašto obiteljski smještaj nije uključen u takozvanu Cro karticu, dok je Ostojića pitao koga Hrvatska udruga turizma ustvari predstavlja jer obiteljski smještaj i ugostitelji nisu u njoj.

“Posljednjih godina broj privatnih iznajmljivača se povećao za 50 tisuća, to se ne bi dogodilo da država ima maćehinski odnos prema privatnom smještaju”, rekla je Mesić te demantirala da privatni smještaj neće biti obuhvaćen Cro karticom.

“Svatko se može prijaviti u Udrugu turizma i ako ispunjava uvjete iz statuta, bit će primljen”, kazao je Ostojić koji je zaključio kako u sezonu moramo ući optimistički, pošujući upute epidemiologa.

Barbara Mesić za kraj je kazala kako su svim turističkim radnicima “vrata Ministarstva otvorena”.

