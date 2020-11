BILJANA GAĆA O VUKOVARU: ‘Ne smijemo biti taoci prošlosti’; ‘Silovatelji koji slobodno šetaju moraju biti procesuirani’

‘Vukovar se mora početi razvijati’

Biljana Gaća, predsjednica Foruma mladih SDP-a, za N1 je komentirala je obilježavanje sjećanja za žrtvu Vukovara. Pritom je istaknula da je za nju organizirani oblik sjećanja na to nedopustiv jer je potrebno brinuti za zdravlje.

“Smatram da je u doba pandemije ovakav oblik sjećanja na žrtvu Vukovara nedopustiv jer moramo brinuti za zdravlje. Ne mogu pretpostaviti koliko će ljudi doći, ali znam što građanima znači i da vole doći, ali u ovim okolnostima okupljanja nisu potrebna. Stožer je dozvolio do 500 ljudi, bojim se da će doći veći broj.

“Ne znam što će predsjednik RH odlučiti, ali vjerujem da će na neki način obilježiti taj dan. Kad je bio premijer, svake je godine obilježavao ovaj dan. On je SDP birao voditi centrističkim lijevim smjerom. To nije put koji ja vidim da je dobar za SDP. On je sad predsjednik i pokazuje širinu koju bivša predsjednica nije imala, želi okupiti ljude sa svih spektra bez obzira na njihova razmišljanja”, rekle je Gaća za N1.

Kada je u pitanju dolazak Milorada Pupovca i Borisa Miloševića u Vukovar, Biljana Gaća drži da bi oni tamo trebali biti. Smatra da bi to bio još jedan od simboličkih poteza i poruka da se poklone svim žrtvama koje su dale život za Vukovar i Hrvatsku.

“To je važna poruka i bilo bi lijepo. Međutim, zbog poštivanja epidemioloških mjera smatram da je obilježavanje žrtve Vukovara trebalo biti obilježeno tako da je državni vrh trebao doći i pokloniti se. Stožer je mogao zabraniti organizirano veće okupljanje. To je pokazatelj da Stožer nije dorastao zadatku i izazovima, ne poštuju se mjere, imali smo okupljanja na Trgu, Torcidu, upitno je ima li Stožer ikakve ovlasti osim uvođenja policijskog sata i zatvaranja gospodarstva. Trebali su poslati poruku građanima, da se ne ide cijeli dan”, navodi Gaća.

Najveći problemi u Vukovaru

“Živim u Vukovaru, ali radim u Osijeku jer u rodnom gradu ne mogu naći posao. To je jedan od problema Vukovara, nemogućnost pronalaženja kvalitetnog radnog mjesta, da se kao mlada osoba osamostalite. Pitanje je i obrazovanja u Vukovaru, potrebe da se djeca razdvajaju prema etničkom ključu bez mogućnosti realnog odabira odlaska u zajedničke razrede.

Da ne govorimo o stambenoj problematici, kako ljudi dobivaju stanove i zašto neki Vukovarci još nisu uspjeli ostvariti stanarsko pravo i otkupiti satan. U Vukovaru se još uvijek bavi posljedicama ’91., to je tema koja se ne smije zaboraviti, ali ne smijemo biti taoci prošlosti, Vukovar se mora početi razvijati”, kazala je šefica Foruma mladih SDP-a.

‘Silovatelji koji slobodno hodaju Vukovarom moraju biti procesuirani’

Gaća se osvrnula i na kritike koje dolaze s desne strane političkog spektra da život ne može krenuti dalje dokle god Vukovarom slobodno šeću silovatelji.

“Apsolutno se slažem, posebno oko insinuacija da Vukovarom šetaju zločinci koji su silovali i ubijali. Pozivam ljude da kažu imenom i prezimenom koji su ti ljudi koji hodaju Vukkovarom da su činili zločine, oni se moraju procesuirati. Svatko mora odgovarati za zločin, ali ovo je kao pat pozicija. Mi koji smo rođeni ’90-te i kasnije, mi o tome ne znamo, nismo tome svjedočili, je li fer da trpimo posljedice i ne možemo početi živjeti normalno?

“Prvi korak mora napraviti Ministarstvo pravosuđa, ali gradonačelnik koji ima određene ovlasti i njegov diskurs gdje on govori da Vukovar ne može ići naprijed dok se ne pronađu sve žrtve i zločinci, stavlja nas u pat poziciju. Moramo biti realni, nažalost, neće se pronaći sve žrtve i nažalost neće biti pronađeni svi zločinci. Ima ljudi koji još uvijek traže nestale i žrtve Drugog svjetskog rata.

Tko bi uložio kapital u grad koji govori da još uvijek živi 30 godina unazad, u kojem su mogući nacionalni neredi, u kojem je sigurnost građana u pitanju? Nećemo zaboraviti tragati za žrtvama, nećemo zaboraviti što se dogodilo, ali ovo treba biti paralelni proces da se ljudi vrate, da grad oživi”, rekla je Biljana Gaća za N1.