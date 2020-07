BILJANA BORZAN JE RAZOČARANA REZULTATOM: ‘Očekivali smo biti barem moralni pobjednici izbora’

‘Nije on jedini. Ima tu još ljudi koji su u najužem krugu donosili odluke. Isto tako se radi i o politikama’

Članica SDP-a i zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan komentirala je za RTL loš rezultat Restart koalicije i mogućnost ostavke Davora Bernardića koji je danas objavio da odlazi s čela stranke.

“Teško mi je u ovom trenutku bilo šta komentirati. Ja ne znam kako netko promišlja o ovoj situaciji, znam kako ja promišljam. Moje mišljenje je da je rezultat stvarno bio ispod svih očekivanja i da zaista treba provesti vrlo temeljitu analizu što se dogodilo i zašto je taj rezultat takav. On jest posljedica i rukovodstva i naravno, predsjednik stranke je uvijek najodgovorniji i za uspjeh i za neuspjeh.

Ali krivnje sigurno ima i u drugim stvarima. Nije on jedini. Ima tu još ljudi koji su u najužem krugu donosili odluke. Isto tako se radi i o politikama, jer ove stranke koje su lijevo od centra koje su pokupile dobar dio mandata su očigledno ponudile kvalitetnije politike od nas”, smatra Borzan.

Očekivali su izaći kao moralni pobjednici

“Ja nisam zazivala ničiju ostavku, čak štoviše rekla sam kako nije noćas vrijeme za traženje ostavke jer mi nismo kao stranka takvi da kad netko padne na zemlju da se natječemo tko će ga jače šutnuti”, dodaje Borzan.

Prema njezinu mišljenju politika može i mora imati ljudsko lice. Naglasila je kako se sama ne bi mogla nositi s nerazmjerom očekivanja i rezultata koji se dogodio. “Nije stvar u tome je li to 41 ili 48 ili 56 mandata. Brojka uopće nije bitna. Bitno je to da smo mi očekivali da ćemo moći kao relativni pobjednici izaći barem kao moralni pobjednici ako ne bi mogli sastaviti većinu. Nažalost to se nije dogodilo.”, napominje Borzan.

Ne razmišlja o kandidaturi

Kada su u pitanju ambicije u SDP-u, Borzan kaže da o kandidaturi uopće ne razmišlja. “Treba prvo napraviti analize što su uzroci ovih rezultata. Smatram da kandidatura za predsjednika ne bi trebala biti nešto što će sad svatko od SDP-ovaca koji misli da to može isticati u javnosti. Nego da mora sjesti jedan krug ljudi koji žele dobro stranci i dogovoriti se da vidimo tko je to tko možemo ponovo nas kao stranku povezati i izbrisati podjele koje postoje. I da konačno kao stranka možemo parirati jedinstvom HDZ-u”, kazala je Borzan.

Doznalo se kako je Bernardić sinoć u stožeru SDP-a napao Borzan. No, ona mu je te komentare oprostila, jer tvrdi kako razumije da je čelnik SDP-a bio u velikom stresu. “Kako se kaže u narodu, tko gubi, ima se pravo ljutiti”, zaključuje Borzan.

