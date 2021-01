‘BILA SI ZLOČESTA CURICA…’; Ovo je profesor koji je prijavio kolegu za spolno uznemiravanje studentica: ‘Izgleda da se to događa dugo’

‘Imamo podatke za 11 godina, a izgleda da se to događa i puno dulje’, kazao je dr. Tomislav Gomerčić, profesor na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu

Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu jednog je dugogodišnjeg profesora čak devet studentica optužilo za seksualno uznemiravanje. Drugi profesor s tog fakulteta, dr. Tomislav Gojmerčić (na naslovnoj fotografiji), u ponedjeljak je uime studentica prijavio svog kolegu.

“Uvijek ispada da se to događa nekom drugom i onda vidite da su se takve stvari očito događale i kod nas na fakultetu, i to ne u zadnjih mjesec dana. Imamo podatke za 11 godina, a izgleda da se to događa i puno dulje”, kazao je za RTL dr. Gomerčić, profesor sa Zavoda za veterinarsku biologiju.

Profesor joj je rekao da je ‘bila zločesta curica’

Još 2018. godine protiv optuženog profesora pristigle su četiri optužbe studentica koja su svoje iskustvo opisale docentici, ali tada je sve ostalo na tome. Jedna bivša studentica Veterinarskog fakulteta za RTL je opisala svoje iskustvo.

“Čim sam ušla u ured odmjerio me i rekao da ne trebam imati kutu na ispitu te je prokomentirao da sam “bila zločesta curica” i pitao me znam li zašto. S bijesom sam upitala zašto, no u tom trenu mi je bilo najbitnije ostati pribrana i završiti usmeni ispit s pozitivnom ocjenom i prolaskom godine. Odgovor nisam dobila”, kazala je bivša studentica.

