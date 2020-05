BIJESNA MAJKA NAPALA MINISTRICU: ‘Lažete i zbunjujete i roditelje i djecu. Nećete više od mene raditi budalu, ni vi ni vaše beskorisno Ministarstvo’

Zbog čestih i oprečnih poruka iz Ministarstva znanosti i obrazovanja te epidemioloških mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, majka dječaka s autizmom napisala je oštro pismo ministrici Blaženki Divjak

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak najavila kako od ponedjeljka svi učenici razredne nastave mogu ponovno sjesti u školske klupe, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo propisao je nove epidemiološke mjere prema kojima bi učenici i nastavnici trebali biti zaštićeni od zaraze.

No, brojna su pitanja ostala visjeti u zraku, što je kod mnogih roditelja stvorilo nedoumice. U problemu su se našli i roditelji djece s poteškoćama u razvoju, iako je dio epidemioloških mjera namijenjen i održavanju nastave za njih. Suzana Rešetar majka je 11-godišnjeg dječaka koji boluje od autizma i ima asistenta u nastavi, a cijela situacija ju je šokirala.

Nitko se nije osvrnuo na djecu s teškoćama

“Cijelo ovo vrijeme nadležno ministarstvo se nije niti osvrnulo na djecu s poteškoćama. Oni su tu djecu naprosto zaboravili. Kako da ja svom djetetu objasnim da mora držati distancu u školi, da ne smije zagrliti asistenta, a što je najgore od svega, ne znam ni hoće li imati pomoćnika u nastavi sada kada bi opet trebao u školu, niti mi itko na to pitanje daje odgovor. To je sramota!”, komentirala je za RTL.

Stoga je uputila oštro pismo ministrici Divjak, koje prenosimo u cijelosti:

“Poštovana Ministrice Divjak.

Majka sam dječaka s višestrukim teškoćama u razvoju i polaznika četvrtog razreda osnovne škole po redovitom obrazovanju uz prilagođeni nastavni sadržaj i pomoćnika u nastavi. Potaknuta novim uputama a dobivenih od strane ravnateljice, htjela sam ovim putem opravdati to što moje dijete NEĆE polaziti fizički nastavu do kraja ove školske godine. Vi procijenite da li je to opravdano ili nije ali budite sigurni da me Vaš odgovor neće zanimati.

Isto kao što ni Vas ni Vaše Ministarstvo nije svo ovo vrijeme zanimalo moje dijete. Naime, svo ovo vrijeme nastave na daljinu moje dijete ostalo je bez adekvatne podrške. Nije u mogućnosti pratiti nastavu preko televizije jer je za dijete koje ima autizam to jednostavno nemoguće. Nije imalo pomoćnika u nastavi jer nitko se nije sjetio da to dijete treba podršku u učenju. Niste se sjetili da li jedna prosječna obitelj ima uopće tehničke mogućnosti za održavanje nastave na daljinu.”

Sve uloge i osiguravanje podrške – preuzela sam ja.”

‘Ako je škola sigurna, onda je sigurna za sve’

“Moje dijete ima tu sreću pa ima fantastičnu učiteljicu koja je, isto tako bez ikakve podrške, osiguravala redovito prilagođeni nastavni sadržaj mome djetetu. Moje dijete zahvaljujući svojoj majci i požrtvovnoj učiteljici, unatoč i usprkos tome što ga je nadležno Ministarstvo zaboravilo, naučilo je opisne i posvojne pridjeve. Naučilo je o životu biljke i razliku između mesoždera, biljoždera i sveždera. Naučio je računati uz pomoć kalkulatora i računsku operaciju s više računskih radnji.

Naučio je sve što je trebao naučiti jer ima ljude kojima je stalo da jedno dijete poput njega nije fikus nego da dobije znanje. E to je ono što vi ne znate, ne želite i nije vas briga. Više od dva mjeseca niste pitali za postojanje moga djeteta… Sad bi ga u školu?

Škola je sigurna? Za razrednu nastavu je sigurna, a za predmetnu nije? Za male je sigurna, a za srednje škole nije? Otkuda vam pravo da radite takve podjele? Ako je škola sigurna onda je sigurna ZA SVE. Ili nije za nikoga.

Moje dijete, I. Rešetar, ostat će do kraja ove školske godine sa mamom i učiteljicom u nastavi na daljinu koju mu niste osigurali. Jer Vam apsolutno ništa ne vjerujem. Jer lažete i zbunjujete i roditelje i djecu. Jer blage veze nemate kako bi to školovanje na metar i pol trebalo izgledati, kako osigurati epidemiološke uvjete i jer blage veze nemate kako privesti ovu propalu školsku godinu kraju. Jer nećete više od mene raditi budalu i jer mi vas je svih dosta.

Kad se počnete pridržavati zakonskih obaveza i potpisanih Konvencija, onda mi se javite. Škola je zakonski obavezna. Prava za moje dijete su obavezna. Kako za moje dijete vrijedi, e pa tako vrijedi i za Vaše beskorisno Ministarstvo.

Srdačno pozdravljam, Suzana Rešetar.”

