A1 Hrvatska potresa hakerska drama. Da svi hakeri ne žele samo nered i krađu, pokazuju "dobri", odnosno bijeli hakeri koji žele poboljšati sigurnost. Jedan od njih, Leon Juranić, bio je gost RTL Direkta.

"Te informacije koje je haker ukrao od A1 nisu specijalno tajne informacije, ali nisu baš ni javne informacije. Definitivno možemo reći da se radi o sigurnosnom incidentu, jedna od stvari koje haker može napraviti je krađa identiteta ili prodaja tih informacija na crnom tržištu, što je isto isplativo za hakera. Krađa identiteta je dosta interesantna jer je u tom slučaju moguće napraviti neke kriminalne radnje u ime druge osobe", pojasnio je Juranić za Direkt.

'Nijedan sustav nije apsolutno siguran'

"Ima sigurnih sustava i manje sigurnih sustava, ali nijedan sustav nije apsolutno siguran. Sustav koji je za nekog siguran, za hakera može biti dječja igra. Kada sam radio aktivno kao etički haker znao sam upasti u sustav neke velike banke za manje od 10 minuta", kazao je.

Pojasnio je da od kompanije do kompanije ovisi kako će postupiti u slučaju hakerskog napada, ali dodaje da su tu važna i pravila GDPR-a koja im nameću da se moraju javiti AZUP-u i oštećenim korisnicima. "No, često takve stvari prođu ispod radara, zna se desiti da firme gurnu to ispod tepiha jer im nije u interesu narušavanje reputacije, ono što dođe u medije je vrh sante leda. Znam za jako puno situacija koje nikad nisu došle u medije, a dogodile su se u Hrvatskoj", kazao je Juranić.

Iako o tome ne smije pričati jer ga obvezuju različiti ugovori, kazao je da je takvih slučajeva bilo mnogo i u velikim i u malim firmama. Dodaje da policija dolazi u igru tek kada se incident dogodi te da je haker tada već sa svojim 'ulovom', odnosno nečijim informacijama, već daleko stigao. "Oni mogu hakeru staviti sol na rep, ne mogu ništa. Fali im znanja, stručnosti", poručuje.

Kriptovalute su korisne za hakere

Dok tako haker o kojem bruji cijela Hrvatska isplatu traži u kriptovalutama, Juranić govori da su one jako korisne za hakere. "Jako im je teško ući u trag i jako je teško pratiti kuda idu te kriptovalute dalje, za razliku od novca kojemu je puno lakše ući u trag", pojasnio je.

"Treba se voditi zdravim razumom, nemojte stavljati na Internet informacije na nepoznatim stranicama, kupujte sa provjerenih stranica, ako već nešto morate kupiti, treba se voditi zdravim razumom i ne raditi gluposti na internetu i ne previše vjerovati osobama s druge strane jer nikad ne znate tko je s druge strane", savjetovao je Juranić.

Na kraju je kazao da se o trenutnoj situaciji ne može nagađati jer nije moguće pretpostaviti daljnji potez hakera ili kompanije.

"Obično, ili mu plate pa šuti, ili mu plate pa svejedno objavi, ili ih proda dalje na crnom tržištu. To se obično objavljuje u tekstualnom formatu na nekakvim stranicama ili forumima koji su specijalizirani na to. Obično se da mali uzorak tih informacija i navede se cijena, a zainteresirani mogu kupiti ostatak", zaključio je.