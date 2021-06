Bosna i Hercegovina predložit će Hrvatskoj sklapanje novog ugovora o graničnim prijelazima kako bi se promet preko granice pojednostavio i uskladio s potrebama putnika i prijevoznika roba, potvrdilo je Ministarstvo sigurnosti BiH za lokalne medije.

Kako u petak prenose banjolučke "Nezavisne novine", novim se ugovorom kao tri najvažnija prijelaza sa svim potrebnim nadzorima definiraju onaj između Bosanske i Stare Gradiške, gdje u tijeku izgradnja novog mosta preko Save, kao i prijelaz kod Svilaja, na trasi buduće autoceste na koridoru V c. Tamo je most već izgrađen, no prijelaz još nije, a potrebno je i povezati dionicu izgrađene autoceste unutar BiH s magistralnom cestom. Treći najvažniji prijelaz je Bijača-Nova Sela, na trasi autoceste Dalmatina.

Izmjene u graničnom režimu

BiH će predložiti da za robni promet ostanu otvoreni i prijelazi Ivanica-Gornji Brgat, Velika Kladuša-Maljevac, Brčko-Gunja, Strmica-Strmica i Osoje-Vinjani Gornji, iako je Hrvatska još 2008. posebnim pravilnikom utvrdila da se preko njih ne bi trebao prevoziti teret zbog statusa cestovnih pravaca na kojima vrijedi zabrana prometa kamiona težine iznad 7,5 tona i dužine veće od 14 metara.

Za prijevoz roba koje podliježu fitosanitarnom nadzoru BiH predlaže još šest prijelaza, a za međunarodni putnički te robni promet koji ne podliježe posebnim provjerama sukladnim standardima EU njih deset, uključujući one kod Neuma. Novina je što žele da se u tu kategoriju uključi i prijelaz Novi Grad-Dvor, koji je sada predviđen samo za promet putnika.

14 prijelaza za cestovni i 5 za željeznički promet

Isključivo za cestovni promet putnika bilo bi namijenjeno 14 prijelaza, a za željeznički promet pet, uključujući tu onaj kod Martin Broda na Unskoj pruzi kojom sada nije moguć međunarodni promet. Problem s tom prugom, koja je najkraća željeznička veza između Zagreba i Splita, je to što ona na više mjesta presijeca međudržavnu granicu pa nije bilo moguće postići dogovor o načinu kontrole vlakova koji bi tuda prolazili. Stanovnicima pograničnih područja prelazak međudržavne granice bio bi dopušten na još četrnaest prijelaza.

"Ovim ugovorom stječu se uvjeti za lakši prelazak zajedničke državne granice te se uspostavlja jednostavan i efikasan sustav kontrole prelazaka", navelo je Ministarstvo sigurnosti BiH koje je Vijeće ministara te zemlje prošle godine zadužilo za izradu nacrta novog ugovora s Hrvatskom.

Posebno uređeno pitanje

Kada ga Vijeće ministara BiH formalno prihvati, on će biti ponuđen hrvatskoj strani na usvajanje. Ugovor o graničnim prijelazima koji je sada na snazi Hrvatska i BiH potpisale su 2013., kada je to pitanje trebalo posebno urediti zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Iz BiH su nakon toga opetovano stizali zahtjevi za promjenom režima na nekim graničnim prijelazima preko kojih nije bio dopušten teretni promet, poput onog između Novog Grada i Dvora.