Tužiteljstvo BiH poslalo je u subotu hrvatskom Ministarstvu pravosuđa Hrvatske i uprave zamolnicu da preuzme kazneni progon 14 generala Hrvatske vojske zbog sumnje u počinjenje ratnih zločina tijekom akcije Bljesak. Na popisu su Pavao Miljavac, Mladen Markač, Marijan Mareković, Davor Domazet Lošo, Luka Džanko, Vinko Vrbanac, Renato Romić, Željko Verkaz, Rudolf Lokner, Vlado Gavrić i zapovjednik topništva Gašljević, javlja Dnevnik.hr.

Procesuiranje traže i za preminule Petra Stipetića, Imru Agotića i Ivana Basarca. To je posebno šokiralo jednog od optuženih, umirovljenog generala Vrbanca. "Doživio sam to jako loše i neugodno i smatram da, da nas se već jedanput pusti na miru. Čuo sam da se radi o Bljesku, ali nemam pojma gdje bi tu bio ratni zločin. Mi nismo u Bljesku prelazili granicu hrvatske države“, poručio je.

Ratni zločin i povreda ratnih običaja

BiH ih tereti za ratni zločin protiv civila te povredu zakona i običaja ratovanja. No, prvo sve treba dokazati domaće pravosuđe.

"Ministarstvo pravosuđa i uprave će ovih dana proslijediti predmete Državnom odvjetništvu i kao što je dosada bilo, Državno odvjetništvo će u neovisnom istražnom postupku odlučiti što će s tim predmetima'', kaže Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Motivi u politici prema Hrvatima u BiH?

Generali iz Domovinskog rata ne mogu se načuditi potezu pravosudnih tijela BiH. Vjeruju da je sve orkestrirano.

"Mislim da je to legitimna operacija Hrvatske vojske i da nikakve posebne namjere postupaka za ugrožavanje BiH nije bilo. Ovo je sve rekla kazala. Po meni je to čak i politički motivirano s obzirom na inicijativu Hrvatske da malo pomogne Hrvatima u BiH, pa i oko Pelješkog mosta. Pa su loptice prebacili na naš teren. Ja znam za te optužnice, one su 15 godina stare i zašto baš sad…?", pita se Pavao Miljavac.

"Oni se upuštaju u ono u što ne bi trebali, mi smo njima puno pomogli i kad je najviše trebalo i trebali bi biti zahvalni za sve što je Hrvatska vojska pomogla susjednoj državni BiH“, dodaje Luka Džanko, a general Vrbanac smatra da je sve pokrenuto "vjerojatno iz nekog drugog razloga. Ja to doživljavam kao jednu opću harangu na branitelje i Domovinski rat".

Posebna zaštita za branitelje

Predsjednik Republike Zoran Milanović je prekjučer s obljetnice Oluje u Kninu poručio BiH da "taj film ne budu gledali". Slične riječi stižu i iz Ministarstva pravosuđa.

"Povijesne činjenice o Domovinskom ratu, sve naše oslobodilačke akcije, svi naši vojnici, vojska su pod posebnom zaštitom i posebnim nacionalnim interesom RH. Mi kao odgovorna država i Vlada ne možemo dozvoliti kriminaliziranje Domovinskog rata niti dovesti u pitanje ijednu legalnu ustavnu i međunarodno pravnu zakonitu vojnu akciju hrvatskih oružanih snaga u oslobađanju hrvatskog teritorija", istaknuo je Salapić.

Tužiteljstvo BiH šuti, a umirovljeni generali od domaćeg pravosuđa očekuju zaštitu.