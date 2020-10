BI LI ŽENA (39), KOJA JE JUČER UMRLA U KB DUBRAVA, PREŽIVJELA DA NIJE IMALA KORONU? ‘Teško je to sada reći, ali…’

‘Ona je zaista imala tešku bolest jetre i sumnju na jednako tešku autoimunu bolest i po tome je obrađivana u Vinogradskoj. Tamo su otkrili da ima koronu’, kaže dr. Peršec

Jučer je u KB Dubrava preminula jedna od najmlađih žrtava koronavirusa u Hrvatskoj. Riječ je o 39-godišnjoj ženi koja je u bolnicu primljena s nekoliko teških dijagnoza. Liječila se od autoimunih bolesti, a zbog upale pluća uzrokovane Covidom, u bolnicu u Dubravi prebačena je iz druge zdravstvene ustanove.

Doc.dr.sc. Jasminka Peršec, predstojnica Klinike za anesteziologiju KB-a Dubrava, koja je liječila preminulu, za Index je otkrila nešto više detalja o stanju pacijentice:

“Ona je zaista imala tešku bolest jetre i sumnju na jednako tešku autoimunu bolest i po tome je obrađivana u Vinogradskoj. Tamo su otkrili da ima koronu, a u trenu kad je dokazana kao covid pozitivna, prebačena je u našu bolnicu. Već je imala simptome korone. Ja ne mogu reći kakva je ona bila prije, no znamo da je imala teške i ozbiljne dijagnoze, a uz sve to je još dodatno imala covid s obostranom upalom pluća”, istaknula je doktorica Peršec.

‘Imala bi više šanse’

Na pitanje bi li ona preminula da nije imala koronu, Peršec odgovara:

“Nitko ne može reći kako bi ona završila bez korone. Ona se zbog svog zdravstvenog stanja liječila od kraja 2019. godine, no ovo je bila dodatna komplikacija. Bi li ona preživjela ili ne, teško je reći, no zasigurno su joj bile veće šanse nego nakon infekcije koronom koja joj je dodatno uzrokovala obostranu upalu pluća. To je dodatno jako zakompliciralo njezino zdravstveno stanje. Kod nas u bolnicu je došla uz svoje dijagnoze, još i s temperaturom, kašljem i, kao što sam rekla, teškom upalom plića. Najgore od svega je banalizirati. Svi koji sumnjaju u opasnost korone bi trebali doći i vidjeti naš covid centar gdje liječimo oboljele od koronavirusa. Trenutačno imamo 120 pacijenata na odjelu i 16 još leži na intenzivnoj. Ti su ljudi zaista bolesni, nisu došli u bolnicu na doručak, ručak i večeru”, istaknula je doc.dr.sc. Peršec.

