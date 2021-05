BEZ POTVRDE O CIJEPLJENJU ILI TESTA NEMA U KINO ILI KAZALIŠTE: Ministrica kulture objavila planove za ljeto

Svaka država, pa tako i Hrvatska, razvija sustav kojim će, poštujući prava na zaštitu osobnih podataka, osigurati da se ti podaci na jednostavan način mogu provjeriti na ulazu na takva događanja’, rekla je Obuljen Koržinek

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek gostovala je na Hrvatskom radiju gdje je najavila bolje dane za kreativnu industriju, ali i napomenula kako će to ovisiti o svima nama. Konkretno, o tome koliko ćemo se brzo cijepiti. Rekla je i kako očekuje da će se ovog ljeta na otvorenom moći okupiti i 1000 ljudi.

Trenutno se u zatvorenom prostoru može okupiti najviše 250, a na otvorenom 500 ljudi.

“Očekujem da će to ove godine biti veći broj. No dok se ne smanji broj ljudi u bolnicama i dok još značajnije ne padne dnevni broj zaraženih neće se ublažavati mjere, ali mi krećemo s pripremama”, rekla je ministrica za HRT.

“Sasvim je jasno da bez visoke procijepljenosti neće biti moguće popustiti mjere. Mi radimo sve pripremne radnje kako bismo to omogućili, posebno u ljetnim vremenima”, rekla je Obuljen Koržinek.

Potvrde o cijepljenju za kino ili kazalište?

Ministrica je rekla da testiranje koje je napravljeno u Barceloni i Liverpoolu funkcionira i u Hrvatskoj. “Cijelo vrijeme smo u kontaktu s kolegama u inozemstvu i pratimo što se događa. Za razliku od njih, mi u Hrvatskoj odlučili smo se cijelo vrijeme držati kulturu otvorenom. Kazališta, kina i koncertne dvorane smjele su raditi, ali za premali broj da bi to bilo komercijalno održivo, odnosno da bi mogli pokriti troškove”, rekla je.

Upitana kad će se moći održati koncerti bez epidemioloških mjera, Obuljen Koržinek je rekla da to najviše ovisi o cijepljenju, no da bi do toga moglo doći u lipnju. Dodala je i kako se razgovara o tome da se kina i kazališta otvore većem broju ljudi nego dosad, no uz potvrdu o cijepljenju, testiranju, ili barem prebolijevanju Covida.

“Digitalna zelena putovnica bit će prepoznata u svim državama članicama EU-a u prvom redu za putovanje. No svaka država, pa tako i Hrvatska, razvija sustav kojim će, poštujući prava na zaštitu osobnih podataka, osigurati da se ti podaci na jednostavan način mogu provjeriti na ulazu na takva događanja, da bi se ubrzao protok ljudi”, rekla je Obuljen Koržinek.