BEZ OVOGA, NA JESEN NEMA POVRATKA U ŠKOLE? Oni žele cijepiti sve starije od 12 godina; ‘Samo jedno cjepivo dolazi u obzir’

Zadovoljstvo životom u vrijeme pandemije kod djece i adolescenata opalo je za 21 posto. Više od polovine njih postalo je nesretnije u tekućoj školskoj godini

Njemačka ministrica obrazovanja Karliczek želi ubrzati donošenje plana cijepljenja djece i mladih, piše DW. To je jedini način da se nakon ljetnih praznika ponovo mogu normalno otvoriti škole, smatra ona.

Njemačka savezna ministrica obrazovanja Anja Karliczek zatražila je da se u svim saveznim pokrajinama napravi raspored cijepljenja za djecu i adolescente od dvanaest godina. “Bilo bi poželjno da se što je moguće prije u svim saveznim pokrajinama donese plan cijepljenja djece i adolescenata od dvanaest godina”, izjavila je Karliczek novinarima medijske grupe Funke.

Na zahtjev njemačke ministrice, sljedeći tjedan bi se tijekom sastanka savezne i pokrajinskih vlada posvećenog cijepljenju trebao pozabaviti tom temom. “Želim da se nakon ljetnih školskih praznika nastava u školama ponovo počne odvijati relativno normalno,” rekla je Karliczek. “Bilo bi vrlo korisno kad bi se što više učenika cijepilo”, dodala je političarka CDU-a.

Rezervirati BioNTech cjepiva za učenice i učenike

Uz to bi, kako je istakla, do sljedeće školske godine „za svo nastavno osoblje trebalo napraviti ponudu za cijepljenje na cijeloj teritoriji zemlje”. Ona je, kako je rekla, uvjerena da Europska agencija za lijekove (EMA) “vrlo pažljivo promatra” sigurnost i učinkovitost cjepiva BioNTech/Pfizer i Moderne za starosnu grupu od dvanaest i više godina.

Prethodno je savezni ministar zdravlja Jens Spahn zatražio da doze cjepiva BioNTech-a budu dostupne za učenike, kako bi škole ponovo mogle biti otvorene. “Put ka održavanju redovne nastave nakon ljetnih praznika je cijepljenje djece”, izjavio je Spahn za list “Bild am Sonntag”. “Navedeni cilj je da savezne pokrajine maloljetnim učenicima ponude mogućnost cijepljenja do kraja kolovoza. Jer za njih, zbog dozvole EMA-e, samo jedno određeno cjepivo dolazi u obzir, a za to je potrebno rezervirati dovoljan broj doza BioNTech-a.”

EMA trenutno radi na ubrzanom odobravanju cjepiva BioNTech / Pfizer za djecu od 12 do 15 godina. Sjedinjene Države su već započele cijepljenje protiv koronavirusa djece i adolescenata u toj starosnoj grupi.

Mnogi adolescenti postali nesretniji

Bavarski premijer Markus Söder upozorio je na to da se na ​​situaciju u školama tijekom pandemije ne gleda prenegativno. “Ne smijemo uvjeravati učenike da pripadaju izgubljenoj generaciji”, rekao je šef CSU-a novinarima medijske grupe Funke. “Heroji ove godine korone bili su učenice i učenici – dok su se neki nastavnici i udruge roditelja doimali nervoznijima”, rekao je Söder. “Na primjer, mislim da rezultati maturalnih ispita ove godine neće biti nimalo lošiji.”

Ipak, prema rezultatima jednog istraživanja, zadovoljstvo životom u vrijeme pandemije kod djece i adolescenata opalo je za 21 posto. Više od polovine njih postalo je nesretnije u tekućoj školskoj godini, kako su objavili iz zdravstvenog osiguranja DAK koje je naručilo studiju. Istodobno je, navodi se, među ovom populacijom došlo do povećanja emocionalnih problema.

Odricanje za mnoge mlade

Iz stranke Zeleni posljedice pandemije za djecu i mlade, između ostalog, žele ublažiti besplatnim kartama za putovanje europskom željezničkom mrežom, Interrail, dodjelom novca potrebnog za sportska udruge i novčanim bonovima za odmor. “Potrebne su ponude za djecu i mlade kako bi nadoknadili ono što su propustili i da obitelji konačno odahnu”, izjavila je čelnica parlamentarne grupe Zeleni u Bundestagu Katrin Göring-Eckardt za “Redakcijsku mrežu Njemačke”.

Nisu samo propuštena važna školska predavanja, “nego i dječji rođendani, sklapanje novih prijateljstava, razredne ekskurzije, prvi poljupci u uglu školskog dvorišta, maturski balovi i semestri u inozemstvu”, rekla je Göring-Eckardt.

Djeca i mladi su se, prema priopćenju u kome su Göring-Eckardt i političarke Ekin Deligöz i Maria Klein-Schmeink iznijele svoj stav, odrekli puno toga. “Mnoge obitelji su jednostavno na izmaku snaga”, navodi se još u priopćenju i predlaže se da se novčani bonovi za odmor dodijele obiteljima s niskim primanjima te da se ovi bonovi ne uračunavaju u socijalne povlastice.

Podržati razvoj obiteljskih aktivnosti

Ove političarke također traže da se podjela besplatnih Interrail karata omogući svima koji su tijekom pandemije postali punoljetni. Jer, kako je navedeno, putovanja su “važan korak u odrastanju mladih”. Put do neovisnosti mladih zahtijeva gledanje izvan okvira. “Svi koji su napunili 18 godina u pandemiji dobivaju besplatan Interrail kartu kako bi doživjeli i shvatili Europu”, zahtijevaju Göring-Eckhardt i njene kolegice.

Savezna vlada bi, kako je još navedeno, svakoj općini trebala osigurati poseban budžet za razvoj slobodnih aktivnosti za obitelji. Moguće je financirati koncerte na otvorenom, dječje kazališne predstave ili obiteljske radionice.