MINISTARSTVO BEZ NATJEČAJA ISPLATILO VIŠE OD MILIJUN KUNA ZA KORONAVIRUS.HR: ‘Cilj ugovora bio je točno informiranje javnosti’

Službeni vladin portal koronavirus.hr uređuje PR tvrtka koja nije izabrana javnim natječajem, a kako tvrdi računalni stručnjak, iznos koji je Ministarstvo zdravstva isplatilo tvrtki – više od 1.1 milijun kuna, pretjeran je

U 2020. godini Ministarstvo zdravstva Vilija Beroša isplatilo je više od 1.1 milijuna kuna, točnije 1.124.620,56 kuna, za računalne programe i računalne usluge PR tvrtki Media Val za uređivanje službenog vladinog portala koronavirus.hr. Tvrtka Media Val d.o.o. specijalizirana je agencija za komunikacijski menadžment i savjetovanje, stoga se postavlja pitanje zašto se za vođenje službenog portala nije angažirala tvrtka kojoj bi informatizacija sustava bila specijalnost.

SAZNALI SMO KOLIKO KOŠTA I ŠTO SVE RADI PR AGENCIJA KOJA POMAŽE STOŽERU: Andrija je bio gratis, ali ostali iznosi nisu sitnica

Agencija izabrana bez javnog natječaja

Portal koji pruža pravodobne i točne informacije o koronavirusu sa svojim je radom počeo 17. ožujka prošle godine, a kako doznaju Index istrage, PR agencija nije izabrana javnim natječajem. Vlasnik domene prvotno je bila PR tvrtka Media Val koja je kasnije preregistrirana na Ministarstvo zdravstva.

Iz resornog su ministarstva na pitanje kako to da se tražena domena našla baš u njihovom posjedu te zašto se za ovaj žurni posao dizanja informatičkog servisa odabrala baš ta PR tvrtka odgovorili kako je suradnja između ministarstva i tvrtke Media Val regulirana “Ugovorom o uspostavljanju i održavanju mrežne stranice koronavirus.hr i pripadajućih platformi društvenih medija kao središnjeg mjesta informiranja građana o situaciji s krizom uzrokovanom epidemijom bolesti COVID-19. Ministarstvo zdravstva je predmetni Ugovor zaključilo temeljem mišljenja tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nadležnog tijela državne uprave za pitanja javne nabave, prema kojem je opravdana primjena izuzeća od provedbe javne nabave predviđena člankom 42. Zakona o javnoj nabavi”, stoji u odgovoru.

Također, Ministarstvo je za Index potvrdilo kako nije nikoga drugog kontaktiralo u vezi s podizanjem službene stranice vlade o koronavirusu. “Suradnja Ministarstva zdravstva i tvrtke Media Val d.o.o. odnosi se, kao što smo naveli u odgovoru na prethodno pitanje, na uspostavljanje i održavanje mrežne stranice koronavirus.hr i pripadajućih platformi društvenih medija”, stoji u odgovoru.

‘TO TAMO NIJE IZGLEDALO TAKO LOŠE…’: Božinović ima teoriju o tulumarenju mladih, a Beroš pravdao okupljanje na pogrebu Tuđmana

HRVATSKA SE SPREMA ZA NAJGORI SCENARIJ: Moguće je i masovno cijepljenje u dvoranama, sve ovisi o količini cjepiva kojeg – nema

‘Ugovor je potpisan radi pravodobnog i točnog informiranja javnosti’

Iz tvrtke Media Val poručili su kako je cilj ugovora s ministarstvom bio pravodobno i točno informiranje javnosti kako bi se zaštitilo građane uslijed krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. “Usluge iz navedenog ugovora obuhvaćaju uspostavu i održavanje mrežne stranice koronavirus.hr i produkciju video sadržaja te uslugu redovitog administriranja i ažuriranja mrežne stranice i svih platformi društvenih medija (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube). Cilj ugovora je bio pravodobno i točno informiranje javnosti kako bi se zaštitili životi i zdravlje građana što, kao i navedene ugovorne usluge, spada u domenu komunikacijskog menadžmenta i savjetovanja”, rekli su iz tvrtke Media Val za Index.

No, ovdje se ne radi samo o izboru tvrtke koja će voditi spomenuti vladin portal, već i o dogovorenoj cijeni. “U razdoblju od pokretanja mrežne stranice koronavirus.hr i drugih platformi društvenih medija, 17. ožujka 2020., pa do neposredno nakon prve relaksacije mjera, 30. travnja 2020., dogovorena je paušalna cijena u iznosu od 198.000,00 kn (bez PDV-a) mjesečno, plativa u razmjernom dijelu. Ona je podrazumijevala svakodnevno i neprekidno radno vrijeme redakcije za obavljanje poslova redovitog administriranja i ažuriranja mrežne stranice i svih platformi društvenih medija od 7 do 22 sata”, objašnjavaju iz Ministarstva.

Rakar: ‘Cijena je pretjerana’

Marko Rakar, računalni stručnjak iz više razloga smatra da je cijena pretjerana. “Riječ je o standardiziranom i ni po čemu posebnom internetskom portalu koji koristi prethodno odabrani vizualni identitet koji se koristi na drugim vladinim web stranicama. To znači da trošak dizajna ne postoji. Društvene mreže, kojima se također komunicira, koriste se za odašiljanje jedne jedine poruke dnevno, koja je pritom visoko standardizirana i uniformna, dosadna. Ilustracije koje se koriste su kopirane te je upitno jesu li plaćena prava korištenja iz drugih javnih izvora, a videosadržaji su u biti snimke konferencija za medije, koje su prenesene s javnog servisa HRT4”, istaknuo je Rakar.

Također, Rakar je rekao kako se može primijetiti da je sadržaj nesistematiziran i nabacan zbog čega je teško pronaći pojedine informacije, primjerice koje su sve mjere na snazi ili kada je koja od mjera promijenjena ili ukinuta. “Najveći pojedinačni iskorak su tzv. otvoreni podaci, no i oni su došli s velikim zakašnjenjem i samo djelomično i u biti selektivno prikazuju stanje”, rekao je te dodao kako se radi o klasičnom web portalu kojeg može kreirati bolji student bez ikakva problema. “Trošak održavanja je minimalan, a s obzirom na to da nema nikakvih uredničkih ili drugih kreativnih elemenata, može ga ažurirati praktički bilo tko, što je vjerojatno i slučaj. Ako se usporede web stranica koronavirus.hr i druge web stranice koje su kreirali drugi zainteresirani pojedinci, očigledno je kako su druga rješenja informativnija, ažurnija i nadasve preglednija i pritom totalno besplatna za porezne obveznike”, zaključio je Rakar.