BEUS RICHEMBERGH O UKLJUČIVANJU BRKIĆA U KAMPANJU GRABAR KITAROVIĆ: ‘To pokazuje da je situacija vrlo ozbiljna”

Saborski zastupnik GLAS-a Goran Beus Richembergh uoči završnog kruga predsjedničkih izbora smatra da je Zoran Milanović ostvario vrlo veliku psihološku prednost te da je u prvom krugu izbora “ostavio dojam ozbiljnog državnika”.

“Oni (HDZ, nap.a.) jesu očekivali da će njihova kandidatkinja biti u drugom krugu, ali su očekivali da će biti favoritkinja. Samo uključivanje Milijana Brkića u kampanju pokazuje da je situacija vrlo ozbiljna. Pokazalo se da je njena kampanja počela puštati na više mjesta”, kazao je Beus Richembergh na televiziji N1.

‘Brkić više nije što je nekad bio’

On smatra da HDZ ima još dva problema.

“Prvi je nelojalnost vlastitih birača, a drugi je komunikacija s biračima Miroslava Škore. Rezultati pokazuju da su pojedine lokalne organizacije HDZ-a vrlo traljavo odradile svoj posao. Ovo je jedna situacija kojoj se nikako nisu nadali. Ovo je zapravo jedan krizni menadžment. Međutim, Milijan Brkić više nije što je nekad bio. U međuvremenu je došlo do demontaže dijela tih organizacija na terenu. Hoće li on uspjeti mobilizirati organizacije u ovom kratkom vremenu, to ćemo tek vidjeti. To je mač s dvije oštrice jer Milijan Brkić baš i nije najpopularniji u ovom trenutku”, kazao je Beus Richembergh.

Dodao je kako Brkić, iako zamjenik predsjednika stranke, u praksi nema nikakvog utjecaja.

“Oni će pokušati cijediti suhu drenovinu. Prepostavljam da će najveći broj ljudi koji su bili za Miroslava Škoru apstinirati. Oni naprosto nemaju za koga glasati u drugom krug”, naglasio je Beus Richembergh.

‘Plenković misli da je popularniji od Kolinde’

Zastupnik Glasa također smatra da se Plenković sada na sve moguće način pokušava vezati uz Kolindu Grabar Kitarović.

“On misli da je popularniji od nje, što je krivo”, pojasnio je.

Glavnim motivom ulaska Brkića u kampanju Beus Richembergh vidi repozicioniranje unutar HDZ-a.

“Svaki porast broja glasova za Grabar Kitarović definitivno je uspjeh za HDZ u ovom trenutku. Ako izgubi izbore počinje nova faza obračuna u HDZ-u. Već su sada počele analize tko je kriv za debakl u prvom krugu izbora. Naravno da će na prvom udaru biti zone gdje je HDZ nominalno jak”, zaključio je.

