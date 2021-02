BETONIZACIJA MORA KOD OMIŠA: Posred plaže prolazit će betonska šetnica, građani zgroženi: ‘Stavio lokalni lola svoju kapunjeru…’

Iz Udruge Duće upozoravaju javnost da spomenuta šetnica zaobilazi sve bespravne objekte koji su uzurpirali plažu

Krajem prošle godine započela je izgradnja šetnice kroz Duće, što je posao vrijedan 2,4 milijuna kuna. Riječ je o radovima na uređenju pješačke staze te šetnice u širini od tri metra s ukupnom dužinom od čak 2,884 metra, kroz cijele Duće.

Kako piše Dalmacija danas, staza će se pružati uz sjeverni dio plaže uz ogradne i potporne zidove. Tijekom izvođenja prvo je bilo potrebno izvršiti iskop plažnog materijala ne bi li se ugradio nosivi sloj od kamenog materijala, debiljine 15 centimetara. Na nosivi dio postavio se sloj dekorativnog betona, također 15 centimetara debljine.

Protuklizna će biti završna obrada staze pa će se nakon ugradnje betona ukloniti površinski sloj cementne paste. U javnom natječaju pisalo je da je rok izgradnje pet mjeseci od uvođenja u posao.

No, kratko nakon početka izgradnje šetnice u plažu u Dućama, portal Dugirat.com objavio je tekst Mladena Banovića iz Udruge Duće koji upozorava javnost da spomenuta šetnica zaobilazi sve bespravne objekte koji su uzurpirali plažu.

BETONIRANJE OBALE ŠIRI SE POPUT KUGE: ‘U Orebiću sipaju beton u more na svoju ruku, ovog nema ni u Bangladešu’

‘Stavio lokalni lola svoju kapunjeru na plažu’

“Molio bih vas da ovu sramotu objavite jer je već skoro četvrtina šetnice izgrađena. Stavio lokalni lola svoju ‘KAPUNJERU’ na plažu i dućka šetnica kroz četiri (4!) ponajljepša kilometra hrvatske obale spremno je uzmaknula pred moćnim protivnikom. Pa ga – ZAOBIŠLA. Jer pametniji popušta. A tek počelo drugo poluvrijeme… Na trasi buduće DUĆKE ŠETNICE našla se tako ‘mala kapunjera’, kućica ka pola kontejnera, olitiga glavni ili izdvojeni pogon ugostiteljskog objekta, i šetnica je učinila mali đir okolo! Pametniji popušta. A tko zna – zna! (a zna se tko kod nas.. zna) Lokalni lola garant ima koncesiju od stoljeća sedmog, odobrenje od županije ili pak općine, ili sve to.

Možda se u škafetu ili u staroj škrinji na tavanu nađe i neki pečatirani papir stare općine Omiš ili poljičke na Priku… a možda je lola ipak ‘ziđa’ ili ‘dotra’ pola kontejnera na svoju ‘didovinu’, a sada ga se ovako javno komentira. Doista, tko zna – zna, a mi što ne znamo valja nam najprije sve lipo provjeriti na katastru, ne grišit dušu na međumrežju, usporediti stanje na terenu s onim u zemljišniku, pa provjeriti situaciju u registru koncesija na pomorskom dobru… jer krhko je znanje, a tužbe i duševene boli velike, pogotovo u usporedbi sa zdravim razumom hrvatskih neimara i urođenom “snalažljivošću” dućkog, a i skoro svakog hrvatskog čovika.

I tako, ŠETNICA KROZ DUĆE se gradi, fala Papi Jerku, Općini i Županiji. I neka. Lipo je to. I potrebno. I korisno. I za to bravo. Super. Napokon. Naravno, mi je plaćamo, a tko će drugi? A pametniji, vidimo, i dan danas uzmiču pred kaubojima, a ovaj ne baš reprezentativni izdvojeni ili pak glavni pogon dućkog dugostiteljskog objekta na zamišljenoj trasi dućke šetnice, pretvorit će se u raskošnog bijelog ugostiteljskog labuda u punoj bašti, ta to i vrapci već znaju, dočim se pred lito presječe plava vrpca i smišne fureštice opet krenu šotobraco s lokalnim galebovima u večernji đir duž četiri kilometra dućkog pješčanog čuda”, napisao je Banović.

‘GRAĐEVINSKA MAFIJA’: Betoniraju more, načelnik je investitorima obećao šetnicu za apartmane s ‘vlastitim plažnim mjestom’?

Načelnik Dugog Rata: ‘Zadovoljni mještani ne pišu kritike na Facebooku’

Portal Dalmacija danas pitao je Jerka Roglića, načelnika Općine Dugi Rat, da prokomentira navode objavljene u medijima te na društvenim mrežama. Roglić ističe da je malo ljudi kojima šetnica smeta, ali da oni postoje. Novinare uvjerava da je većina stanovnika oduševljena njome.

“Ima ljudi kojima šetnica smeta i to mi je sasvim jasno, ali oni su u velikoj manjini od onih koji su zadovoljni šetnicom. Zadovoljni mještani se ne javljaju medijima i ne pišu kritike po Facebooku. Mi smo šetnicu radili prema projektu”, rekao je Roglić.

‘Zbog privatnih vlasnika neke smo objekte morali zaobići’

Načelnik Roglić je komentirao i optužbe čitatelja koji mi sle da su nelegalni objetki sramotno “pošteđeni”.

“Gdje god je bilo moguće šetnicu smo pomaknuli sjeverno prema magistrali. Mislili smo na plažu i nismo je željeli skratiti. Najbolje što smo mogli napraviti smo uradili. Određene objekte morali smo izbjeći i nismo ih dirati zbog koncesija koje je istima dodijelila Splitsko-dalmatinska županija. Nadalje, neke objekte smo zaobišli i zbog privatnik vlasnika. Šetnica je jedan pozitivan projekt ove općine. Siguran sam da će turisti u budućnosti biti oduševljeni”, veli načelnik Roglić.

Portal Dalmacija danas je upit o šetnici i o dijelu koji se iz nekog razloga zaobilazi pa se betonira samo more, poslao na adresu Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije. Odgovori će biti objavljeni.