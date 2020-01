BETONIRANJE OBALE ŠIRI SE POPUT KUGE: ‘U Orebiću sipaju beton u more na svoju ruku, ovog nema ni u Bangladešu’; Načelnik: ‘To je obnova’

Čini se da se betoniranje hrvatske obale širi poput neke bolesti, a dok neki zatvaraju oči, drugi gledaju i ne vjeruju što vide

Općina Orebić smještena je na Pelješcu te se upravo ondje odvija uništavanje pomorskog dobra i to uz znanje općine. Čini se da se betoniranje hrvatske obale širi poput neke bolesti, a dok neki zatvaraju oči, drugi gledaju i ne vjeruju što vide. O betoniranju u Orebiću za Morski.hr izvijestio je jedan stanovnik koji upozorava na bagere ispred orebićkog hotela Adriatic.

“To su, nazovimo ih, privatni poduzetnici. Počelo je s laganim nasipanjem, a s godinama se samo širi i to isključivo na more, a ne prethodno kopno. Na svoju ruku rade privatne plaže za svoje hotelčiće. To je betoniranje mora na svoju ruku, a toga nema ni u Bangladešu. Radovi traju već par dana. Bageristu smo nas par mještana rekli da nasipaju pomorsko dobro i čovjek je rekao ok i maknuo se. Nema ni ploče za izvođača radova, niti igdje piše tko plaća radove i ne može mu nitko ništa. Dotični gospodin je potkovan novčano i s vezama u lokanoj samoupravi, a ovdje vlada parola ‘Nemoj se bosti s rogatim jer možeš nastradati’. Zamislite da dođete na more nalijevati beton u more. Prije 2-3 dana obaviještena je Lučka kapetanija u Dubrovniku s jednog telefona, a s drugog je obaviještena Lučka kapetanija u Korčuli koja je obavijestila podružnicu u Orebiću i apsolutno ništa nije napravljeno, radovi su nastavljeni”, požalio se stanovnik Orebića za Morski.hr.

ŠTO SE DOGAĐA NA PAGU? ‘U noći nasipavaju zemlju u more, a inspekcija zatvara oči!’

Načelnik općine opravdanje nalazi u ‘obnovi obalnog pojasa’

Novinari portala Morski.hr u vezi ove teme kontaktirali su Lučku kapetaniju, ali su od njih dobili odgovor da imaju zabranu razgovora s medijima pa da sva komunikacija o pomorskom dobru ide preko Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Vlasnik hotela Adriatic je Igor Mikulić kojeg su novinari nazvali kako bi se očitovao o ovom slučaju. Uputio ih je na elektroničku poštu, no odgovor nije stigao, a na telefon se prestao javljati. Odgovor su probali potražiti kod načelnika Orebića Tomislava Ančića. On je pak potvrdio bagere na pomorskom dobru, no za to ima opravdanje pa kaže da je to obnova obalnog pojasa nakon devastacije od juga iz studenog 2019.

“Počeli smo s obnovom a ako se bilo koji privatnik uključi i smanji troškove, mi to pozdravljamo. Jugo je 13. 11. potkopalo zidove i nije ni centimetra prošireno. Pošto nam doslovno bježe plaže, mi idemo na postavljanje kamenih pera. Uvrštena je sanacija obale cijelom dužinom. Da bi se formirala plaža, ne trebate izmjenu i dopunu prostornog plana”, rekao je Ančić za Morski.hr.

PODUZETNICA IZ BiH DEVASTIRALA PLAŽU KOD OMIŠA? ‘To nije istina, ne znamo tko je stavio ležaljke, a mi smo postavili stepenice da ljudi lakše siđu’

Plaća koncesiju na ležaljke i suncobrane pa ima pravo betonirati?

Na ovom gradilištu ne postoji obvezna ploča kojom bi ono bilo označeno, a na pitanja znači li to da načelnik odobrava angažman građana u betoniranju i proširivanju obale te na temelju kojeg pravilnika vlasnik ima takvi odobrenje, Ančić odgovara:

“Sutra ćemo, evo i opet izaći na teren da vidimo o čemu se radi. Privatnik to može u ime i za račun jedinice lokalne samouprave. To je u planu gospodaranja javnim pomorskim dobrom. On plaća koncesiju za koncesijsko odobrenje a jedinice lokalne samouprave daju dozvolu. Uredno sveke godine traži koncesijsko odobrenje za ležaljke i suncobrane”, kazao je načelnik Orebića te svojim odgovorom potvrdio da betoniranje radi vlasnik hotela Mikulić.

No, u opširnom odgovoru portalu Morski.hr načelnik Orebića je i službeno odgovorio da radove izvodi poduzetnik Igor Mikulić.

ŠEF LOKALNOG HDZ-A UNIŠTIO DIVNU UVALU ZA SVOJ BEACH BAR: Inspekcija mu odavno zabranila rad, a on i dalje ‘uredno’ radi

VIDJELICA IZ MEĐUGORJA BETONIRA PLAŽU NA HVARU: ‘Uništava prirodu, otjerala nas je s kupanja, a institucije ne reagiraju’