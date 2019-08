BESRAMNO IZNUĐIVANJE NA PLAŽI ŠOKIRALO GOŠĆU: ‘Zbog ovakvih ljudi nikad se više neću vratiti’; Direktor TZ Tučepi: ‘To je sramota!’

‘ Ovo je sramota… cijela je Jadranska obala otišla kvragu s tim ležaljkama…’, očajan je i predsjednik TZ Tučepa

Varaždinka Ružica Špoljarić (30) koja zadnjih pet godina živi i radi u Švicarskoj, tražila je ovo ljeto smještaj na Makarskoj rivijera, i pritom je imala samo dva uvjeta – blizina plaže i hladovina.

“Ništa me drugo nije zanimalo. Na put sam išla s majkom, suprugom i bebom od godinu i pol dana tako da me zaista ništa više od plaže s prirodnom hladovinom nije zanimalo”, pojasnila je za Slobodnu. Našla je smještaj točno kakav je tražila u Tučepima, no onda je uslijedio šok zbog kojeg je naprasno prekinula ljetovanje,.

“Jutros sam grubo verbalno napadnuta od strane iznajmljivača ležaljki na plaži. Više se jednostavno ne osjećam ugodno u ovom inače prekrasnom mjestu“, rekla je.

‘Ne vraćaj se na moje more’

“Svašta mi je čovjek izgovorio samo zato što sam ga upozorila da nema pravo cijelu hladovinu zauzeti svojim ležaljkama. Dakle, dođem na plažu s bebom u sedam ujutro i nemam kamo staviti ručnik jer je sve zauzeo, a nigdje kupača na plaži”, pojasnila je.

Prethodna dva dana je plaćala ležaljke, 50 kn za svaku, no onda je proučila zakone i shvatila da ne smije tako svojatati plažu.

“Kad sam mu to dala na znanje, kazao mi je da je on hrvatski državljanin i da ima koncesiju i da on to smije. Poručio mi je da, ako mi ne odgovara, idem iz Tučepa i da je bolje da se nikad više ne vidimo”, uzrujana prepričava gošća. No tu nije stalo. Bahato joj je ponudio 50 kuna za kavu govoreći joj da je sirotinja i da više ne dolazi na njegovo more.

‘Cijela obala je otišla kvragu s tim ležaljkama’

“Nikad više neću doći u Tučepe! Stvarno mi je žao, jer je mjesto lijepo, restorani uopće nisu preskupi, ali zbog ovakvih bezobraznih ljudi, mještani će izgubiti goste. Baš smo računali kako bi četveročlana obitelj, koja je tamo na ljetovanju desetak dana, za najam ležaljki na plaži trebala plaćati više nego za smještaj, ali čak i nije stvar u novcu nego u principu”, ističe za Slobodnu.

Direktor Ureda TZ Općine Tučepi, od mještana je čuo za ovaj incident i prije nego što su ga novinari nazvali.

“To je sramota za naše mjesto, ali se ne događa samo kod nas. Cijela je Jadranska obala otišla kvragu s tim ležaljkama… Meni je žao svakoga našega gosta kojemu se takvo što dogodi. Osuđujem takvo ponašanje i apeliram na Županiju da nešto poduzme po pitanju kontrole korištenja koncesijskih odobrenja”, taključio je Mravičić.