BESRAMNI OPORTUNIZAM: Dobili POS-ove stanove, a sad na njima masno zarađuju. Jedan je pročelnik posebno bahat

POS-ovi stanovi služe za rješavanje stambenog pitanja, a ne za stvaranje dodatnog prihoda, pri čemu se oduzima prednost onima kojima bi taj stan bio jedina nekretnina. Iznajmljivačima nije čak ni neugodno hodati gradom, još se i hvale kako su jeftino došli do stana, kaže Gabrijela Đukes Bašić, gradska vijećnica iz Umaga i stanarka u POS-ovoj zgradi u kojoj se 60 posto stanova koristi za iznajmljivanje podstanarima ili turistima.

Veliki broj stanova izgrađenih u sklopu projekta Poticane stanogradnje (POS) u Istri iznajmljuju se kao apartmani. Tako se projekt koji je zamišljen kao potpora građanima u rješavanju stambenog pitanja, kao jedne od temeljnih životnih potreba, u velikoj mjeri pretvorio u nešto sasvim oprečno – u potporu građanima da dođu do dodatne zarade. POS-ovi stanovi su, naime, prodavani po povoljnijim cijenama od tržišnih i nije bilo zamišljeno da se iznajmljuju turistima. No zakonske zapreke nema pa se upravo to događa, javlja Glas Istre.

Banković POS-om do dodatne zarade

Posebno je zanimljiv primjer iz Umaga, gdje je jedan od POS-ovih stanova u Ulici 154. brigade Hrvatske vojske u vlasništvu supruge pročelnika Ureda gradonačelnika Grada Umaga Diega Bankovića. Bankovići iznajmljuju apartman turistima i, čini se, posebno su osjetljivi u zaštiti komfora svojih gostiju do te mjere da je Diego Banković prije nekoliko dana tjerao djecu stanara koja su se igrala ispred zgrade i prijetio im da će zvati policiju.

Jedan od roditelja zatekao se ispred zgrade i suprotstavio se Bankoviću tvrdnjom da je ovo POS-ova zgrada, a ne apartmansko naselje te da su i sva ta djeca stanari koji se imaju pravo okupljati ispred zgrade u kojoj žive. Dodao je, kako nam prepričava, da je cilj POS-a rješavanje stambenih pitanja, uglavnom mladih ljudi, a ne mešetarenje kupljenim stanovima, iznajmljivanje ili jeftino pretvaranje u turističke apartmane. Da stvar bude paradoksalnija, upravo taj isti Banković, kao gradski dužnosnik, sudjeluje u određivanju uvjeta, mjerila i postupka za kupnju stanova iz programa POS-a, javlja Glas Istre.