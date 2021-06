Čini se da se napokon nazire efikasnost u reagiranju državnih vlasti na devastaciju te na građenje bez dozvole na pomorskom dobru. Kako piše Otvoreno more, treba pohvaliti tu reakciju jer su u samo dva dana zaustavili radove na otoku Čiovu koji su bili bespravni. Za sada je sve ostalo samo na zabrani radova, ali i to je veliki pomak u očuvanju pomorskog dobra što je bogatstvo svih stanovnika. Zato se neki nadaju skorašnjem rušenju ilegalnih objekata tik uz more, a ne samo da se stane na upozorenjima, sudovima i prijetnjama rušenjem bagerima.

Loši zakoni dopuštaju da devastatori i dalje nesmetano koriste cijenjen jadranski prostor za vlastitu zaradu i bogaćenje. Bespravna gradnja se u samo dva dana zaustavila u Arbaniji. Kako doznaje portal Otvoreno more, poljski državljani su tamo gradili bez dozvole. Sporne zahvate su građani prijavili preko županijske aplikacije "Pomorsko je dobro" te je sve proslijeđeno inspekciji Ministarstva mora, a zatim i DORH-u, Lučkoj kapetaniji, Građevinskoj inspekciji...

Poljaci grade bez ikakve dozvole

Kada su stranci shvatili da im zakon u Hrvatskoj gotovo pa neće ništa ako grade bez dozvole, odmah su zasukali rukave i krenuli. Zabrinuti građani prijavili su ovaj problem.

"Odvijaju se masovni radovi bez dozvole na adresi Cesta domovinske zahvalnosti 101 u Arbaniji. Provjerili smo u Upravnom odjelu za urbanizam i prostorno uređenje u Trogiru da investitori nemaju ishodovanu dozvolu za radove takvog opsega, nemaju ni prijavljeno gradilište. Radi se o dogradnji velikog aneksa ispred postojećeg objekta, na površini većoj od 120 kvadrata, na samoj plaži niti metar i pol od mora, šireći se na prostor pomorskog dobra - plaže! Usput su ušli u tuđi posjed rušenjem tuđeg zida, totalno ogolili okućnicu susjeda koji žive u Njemačkoj i na taj način njihove stvari koje su se nalazile u dvorištu izložili mogućoj krađi jer su srušili zid i zaštitnu ogradu, bez dozvole, i uz izričitu napisanu zabranu rušenja tog zida od strane vlasnika susjedne parcele. Sadašnji vlasnici i izvođači radova su Poljaci, koji su tek nedavno kupili kuću, novi vlasnik kuće je tvrtka iz Češke, s jednim zaposlenim! Vlasnik je tvrtka 'New generation sicars and service'. Došli su u Hrvatsku, bez imalo respekta prema našoj državi, našim propisima, zakonima i stanovnicima. Prijave smo proslijedili svima i molimo vas nadzor i uviđaj u svrhu zaštite pomorskog dobra te sprječavanju devastacije i neovlaštene izmjena na pomorskom dobru", stoji u dopisu zabrinutih građana.

Nemaju ni jedan 'papir'

Županijski Odjel za pomorstvo i turizam na čelu sa Stipom Čogeljom, izabranim dožupanom, u suradnji s gradonačelnikom Trogira Antom Bilićem, poslao je komunalnog redara na mjesto ilegalne gradnje.

"Bili smo na terenu, napravili zapisnik i zaustavili radove te gradilište ogradili trakom. Vlasnik nekretnine je tvrtka iz Poljske, a radove su također obavljali Poljaci, navodni prijatelji vlasnika, koji su nestali s gradilišta čim smo se pojavili. Nemaju potrebne dozvole i papire za objekte na kojima su zatečeni radovi, dok je kuća kao zasebna cjelina legalizirana. Bazen se čak ne bi smio ni nalaziti tamo jer nije utvrđena granica pomorskog dobra. Dostavili su nam dodatne dokumente, ali ništa od toga ne pokriva radove, tako da šaljemo građevinsku inspekciju", istaknuli su iz trogirske Gradske uprave.

Sva sreća, nije ostalo samo na ovome nego se "diglo" i Ministarstvo mora pa je iz resorne institucije naložen izlazak na teren djelatnika splitske Lučke kapetanije. "Molimo vas, temeljem prijave, obavite inspekcijski nadzor, obustavite daljnje građenje na pomorskom dobru, te zabranite upotrebu i gospodarsko korištenje, postavite službeni znak zabrane, sve prema članku 43. Zakona o lučkim kapetanijama!", stoji u dopisu.

Otvoreno more zaključuje da su brzo i efikasno, združenim snagama, reagirale sve institucije - i lokalne, regionalne i državne. I sada se nakon zabrane radova čeka i "vraćanje u prvobitno stanje".