Turistička sezona diljem Opatijske rivijere je na vrhuncu, novi toplinski udar pred vratima, a uz ljetno usijanje svake godine ide i pokoja "vruća turistička priča". Zabilježena je ovoga puta u zaleđu Opatije, u turistima koji vole boravak u prirodi omiljenom Veprincu, piše Novi list.

"Krajem srpnja počeli su dolaziti kamperi (to su manja kamper vozila, kombi ili karavan vozila pretvorena u kamper) na parking groblja u Veprincu. Bio je pozvan komunalni redar jer policija nema ovlasti nekoga pomaknuti s javnog parkinga ako se na njemu ne obavlja naplata. U dva-tri navrata je potjerao te divlje kampere, ali situacija se ponavlja iz večeri u večer. Neki ostaju jednu noć, neki prespavaju više noći. Po danu ih uglavnom nema, dođu od nekih 17 sati nadalje pa sve do 21 sat i tu prespavaju", kazala je ispričala je predsjednica Mjesnog odbora Veprinac-Učka Zorica Sergo, koja je ujedno i vijećnica u Gradskom vijeću Opatije.

Bilo bi dobro samo da prespavaju...

No, možda toliko problema ne bi bilo da na tom mjestu samo prespavaju.

"Nažalost, nije da samo prespavaju: Vodu uzimaju sa špine groblja (što i nije problem – neka ljudi piju), ali se neki i tuširaju! Kuhaju na zidiću parkinga i navečer od svojih vozila formiraju spavaone s dodatkom šatora na vozilo ili bez (ovisno koliko ih ima). Okolna šuma im služi kao WC", priča Sergo.

"To su sve mlađe osobe koje ustvari nisu 'kampisti', jer pravi kampisti uvijek odlaze u kampove! Jučer sam bila gore oko 21 sat i bila su gore dva kombi vozila, jedno austrijskih registracija, a drugo njemačkih. Razgovarala sam s njima (jedan je bio Austrijanac, a drugi Francuz). Oni su došli u Veprinac jer postoji neka web stranica koja ih navodi na tu lokaciju GPS-om. Lijepo je sve opisano: parking za besplatno noćenje autokampera! Piše da postoji voda, posuda za smeće… a ocjene su super?! Neki su rekli da su bili i tri noći, da je mirno i da je blizu groblja, ali da to nije problem", nastavlja priču Sergo i dodaje kako im je rekla da napišu na toj stranici da tu nije dopušteno kampiranje i da je jedan od njih to i učinio.

'To je reklamiranje ilegalnog i bespravnog kampiranja'

"Nije problem da ljudi prespavaju s kamperom bilo gdje u Veprincu ako su umorni (bolje nego da se dogodi neka nesreća), ali ovo je reklamiranje ilegalnog i besplatnog kampiranja! Ovaj slučaj istaknuo je i nedostatak kamping odmorišta kojih mi uopće nemamo, iako sumnjam da bi ovi »turisti« i otišli na takvo legalno odmorište, ali možda i bi da postoji", zaključila je Sergo.