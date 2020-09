BESMISLENI VUKELIĆEV MOST KONAČNO ĆE DOBITI PRAVU SVRHU: Gradi se pristupna cesta. Znate li zašto se dosad toliko čekalo?

Vukelićev most u Karlovcu je 13 godina vodio od nikuda prema nigdje zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na parcelama kroz koje prolazi dionica pristupne ceste, koja se nedavno počela graditi te bi trebala biti dovršena za dvije godine, unatoč nedovršenim postupcima izvlaštenja

Vukelićev most bio bi sasvim prigodan naziv nekog mosta koji spaja dvije obale rijeke u nekom gradu ili mjestu. No, taj je naziv u Karlovcu zapravo pogrdan nadimak za objekt s dvotračnom cestom preko Korane koji je poznat po tome što je u njega prije 13 godina ulupano 50 milijuna kuna da bi vodio od nikuda prema nigdje. Iako bi mu nadimak mogao ostati, most će ipak nešto spajati zahvaljujući pritisku mještana Turnja, koji je urodio time da su se nekoliko dana prije parlamentarnih izbora konačno počela graditi šest kilometara duga pristupna cesta koja bi most trebala spajati s cestom D1, poznatijom kao Lička magistrala, piše Jutarnji.

Radovi na mostu započeli su 2007., kada su ih svečano otvorili pokojni Branko Vukelić, bivši ministar obrane o kojem je most i dobio ime, njegov tadašnji kolega iz resora unutarnjih poslova Berislav Rončević i ministar prometa Božidar Kalmeta. Izvođač, Hidroelektra-niskogradnja, izgradila je most za tri godine te netragom nestala. Razlog tomu je bio, a i još uvijek jest, vrlo jednostavan – država nije vlasnica parcela na kojoj se pristupna cesta vrijedna 210 milijuna kuna treba graditi.

Sud zatrpan postupcima

Šest kilometara pristupne ceste podijeljeno je na dionice. Ondje gdje su radovi započeli, izdane su građevinske dozvole. No, još ima dijelova trase u kojima vlasnici nisu izvlašteni, pa na Općinskom sudu u Karlovcu svako malo osvane obavijest o izvlaštenju u takozvanim zemljišno-knjižnim ispravnim postupcima.

“Pozivaju se svi koji polažu bilo kakvo pravo na navedenu nekretninu da svoju prijavu odnosno prigovor stave ovome sudu u roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa na e-oglasnoj ploči jer će se u protivnom, nakon proteka navedenog roka, provesti postupak na temelju činjenica utvrđenih tijekom postupka”, navodi se u sudskom oglasu, na koje se, inače, rijetki javljaju.

Pola vlasnika već izvlašteno

Investitor, Hrvatske ceste, uvjerene su kako će cijela cesta biti gotova za dvije godine, unatoč izvlaštenjima koje još trebaju obaviti. U njihovim parcelacijskim elaboratima i elaboratima nepotpunog izvlaštenja obuhvaćeno je čak 420 čestica u tri katastarske općine, od čega je u privatnom vlasništvu oko 320 čestica. Zemljišno-knjižnim ispravnim postupcima obuhvaćeno je oko 60 čestica, od čega je pravomoćno riješeno već pola postupaka i to bez obeštećenja vlasnicima.

“Izvlaštenja se provode na temelju rješenja o eksproprijaciji i sklopljenih nagodbi prema kojima su u prijašnjim postupcima otkupa za potrebe izgradnje predmetne dionice vlasnicima isplaćivane naknade od pravnog prednika Hrvatskih cesta. Ako se utvrdi da postoji razlika u površini, znači ako je vlasniku bila isplaćena naknada za manju površinu od one koja je sada određena parcelacijskim elaboratom, a do koje je došlo zbog izmjene projektne dokumentacije, vlasniku će se isplatiti naknada za razliku u površini prema procjeni vještaka”, pojasnila je glasnogovornica Hrvatskih cesta, Tamara Pajić i dodala da provedba postupaka izvlaštenja i zemljišno-knjižnih ispravnih postupaka ne dovodi u pitanje predviđene rokove gradnje.

Iz Hrvatskih cesta poručuju kako su ishodili lokacijske dozvole za prve dvije dionice ceste, koje uključuju i sam Vukelićev most te križanja Mostanje i Cerovac, uz regulaciju istoimenog potoka.